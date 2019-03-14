Украина продолжила постройку проекта Яценюка «Стена» на границе с Россией

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что с 1 марта продолжились работы по возведению «Стены» на российско-украинской границе.

«С 1 марта на тех участках, где позволяют погодные условия, возобновились работы по инженерно-техническому обустройства украинско-российской государственной границы», – рассказал он во время брифинга.

По его словам, работу удалось активизировать и на участке Луганской области, где сейчас проводят проектно-изыскательные и подготовительные работы для постройки рокадной дороги, заграждений и противотранспортных рвов, пишет УНИАН.

Слободян заявил, что с начала марта возведены 120 метров заграждения типа «Егоза», 500 метров рвов, подготовлены 1 тыс. 200 метров трассы для рокадной дороги. Также в Золочевском районе Харьковской области начали работы по монтированию системы наблюдения.

Он напомнил, что проект утвердили в мае 2015 года. В 2019 году в плане предусматривается выделение на проект 400 млн гривен из бюджета страны. Помощник председателя отметил, что за период с 2015 по 2018 годы оборудовали 30% границы.

«Данный проект является крайне важным для нашего государства, а поэтому его реализация должна быть приоритетной задачей для всех органов власти», – подчеркнул Слободян.

Ранее сообщалось, что Украина продолжит возведение границы с 1 марта в случае благоприятных погодных условий.

В феврале 2019 года сообщалось, что «Стена» Яценюка «съежилась»: согласно заявлениям Слободяна в начале февраля, ее готовность составляла 30%, однако в ноябре говорилось о 47%.

Напомним, проект «Стена» является одним из самых дорогостоящих проектов на Украине с тех времен, когда Арсений Яценюк был премьер-министром в стране. При этом прокуратура Черниговской области открыла уголовное производство в связи с растратой бюджетных средств, выделенных на проект, а один из украинских депутатов заявил, что «Стена» на самом деле является «огородной сеткой», которая «даже дикого кролика не остановит».

Газзета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем отличается «стена Яценюка» от «крымского забора», построенного Россией. Украинцы отреагировали на возведение заграждения российско-украинской границы в Крыму.