Украина решила укреплять границу с Россией при условии хорошей погоды

С 1 марта Украина, в случае благоприятных погодных условий, продолжит обустройство границы с Россией в рамках проекта «Стена», заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«С 1 марта, в случае благоприятных погодных условий, продолжатся работы по инженерно-технического обустройства украинско-российской государственной границы», – приводит его слова РИА «Новости».

Слободян сообщил, что в 2019 году планируется установить системы видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 километров противотранспортных рвов и других инженерных препятствий, проложить более 65 километров рокадных дорог, обустроить более 40 переходов через дорогу на сложных участках, а также реконструировать помещения подразделений охраны границы на трех объектах.

Напомним, в феврале сообщалось, что «Стена» Яценюка «съежилась»: Слободян говорил, что пограничные сооружения на границе с Россией готовы на 30%, хотя еще в ноябре сообщалось о 47%.

Как указывала газета ВЗГЛЯД, проект «Стена» – один из главных и дорогостоящих украинских проектов времен премьерства Арсения Яценюка.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявлял, что смысл возведения «Стены» кроется в возбуждении ненависти к России и воровстве бюджетных денег.