Украинцы оценили забор на границе с Крымом

Взгляд
29 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Россия испытала ракетоносец XXI века

Ту-22М3М – это потомок знаменитого Ту-22М, по кодификации НАТО – Backfire («Встречный огонь»)Фото: Егор Алеев/ТАСС
Боевой самолет, отвечающий требованиям XXI века, впервые поднялся в небо России. Генералы ВВС с восторгом встретили первый полет ракетоносца Ту-22М3М. Одной из его главных «фишек» стала возможность нести новейшие гиперзвуковые ракеты, включая «Кинжал». Генералы обещают, что новая машина массово поступит в войска уже через год. Но не переоценивают ли они мощности нашего ВПК? Подробности...
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Почему жители бегут из Нью-Йорка

Нью-Йорк – символ не только успеха, но и нищетыФото: Daniel Schoenen/Global Look Press
Крупнейшие города «золотого миллиарда» живут в условиях такого расслоения, что среднему классу места там просто не остается. Современные мегаполисы представляют собой симбиоз роскошных районов для туристов и обширных резерваций для обездоленных. Это касается не только Нью-Йорка и Токио, но и все больше Москвы. Как происходит изгнание среднего класса из мегаполисов?  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Для меня этот текст не является упражнением в риторике. Как человеку с украинским паспортом и донецким происхождением мне больно, что никак не удается даже друзьям объяснить, какая трагедия происходит на Украине. Подробности...
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Серп и молот, а не крест остановили коричневую чуму

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я совсем не против православного воинства, храмов во славу русского воинства и чего еще чья душа пожелает. Но православные сталинские соколы – это, право, помилуйте, перебор! Подробности...
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Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть

Владимир Можегов, публицист
Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
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    Как Путин исполняет желания детей

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    Главные победы России в 2018 году

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      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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      Минобороны выпустило «игривый» календарь

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      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          Украинцы оценили забор на границе с Крымом

             29 декабря 2018, 08:57
          Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
          Текст: Алина Назарова

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          Граждане Украины прокомментировали строительство заграждения на российско-украинской границе в Крыму.

          Многие комментаторы вспомнили о проекте экс-премьера Украины Арсения Яценюка, который обещал построить стену на границе с Россией, передает РИА «Новости».

          «Учись, Сеня! Как нужно быстро стенки строить.. И украли, конечно, но и построили, камикадзе ты наш», – иронизирует Андрей Диденко.

          «Покажите это Арсению Яценюку, и может он расскажет, где его стена, и какая она!» – пишет Нічомунедивуюсь.

          Некоторых позабавил тот факт, что Украина не смогла самостоятельно реализовать проект, а Россия в условиях санкций продолжает воплощать свои задумки.

          «Сначала Крымский мост, теперь крымская стена, что дальше?» – задается вопросом Kos.

          «Запомните. Так выглядит Государственная граница РФ», – добавляет Пряник.

          Напомним, 28 декабря в крымском пограничном управлении ФСБ России сообщили о завершении строительства заграждения и настройки сложнейшей системы датчиков в районе Перекопского перешейка. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Россия построила этот забор.


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