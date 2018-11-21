Украинцы оценили забор на границе с Крымом

Граждане Украины прокомментировали строительство заграждения на российско-украинской границе в Крыму.

Многие комментаторы вспомнили о проекте экс-премьера Украины Арсения Яценюка, который обещал построить стену на границе с Россией, передает РИА «Новости».

«Учись, Сеня! Как нужно быстро стенки строить.. И украли, конечно, но и построили, камикадзе ты наш», – иронизирует Андрей Диденко.

«Покажите это Арсению Яценюку, и может он расскажет, где его стена, и какая она!» – пишет Нічомунедивуюсь.

Некоторых позабавил тот факт, что Украина не смогла самостоятельно реализовать проект, а Россия в условиях санкций продолжает воплощать свои задумки.

«Сначала Крымский мост, теперь крымская стена, что дальше?» – задается вопросом Kos.

«Запомните. Так выглядит Государственная граница РФ», – добавляет Пряник.

Напомним, 28 декабря в крымском пограничном управлении ФСБ России сообщили о завершении строительства заграждения и настройки сложнейшей системы датчиков в районе Перекопского перешейка. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Россия построила этот забор.