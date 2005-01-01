Новейший украинский вездеход с РЛС ПВО сломался по пути на полигон

Новая украинская радиолокационная станция «Янтарь-1800» на шасси военного вездехода КрАЗ-7634НЕ не смогла добраться до полигона в Херсонской области из-за серьезных поломок, сообщают украинские СМИ.

Тягач сломался через 200 километров от Киева, его пришлось тянуть на буксире, сообщает «Главред».

Издание привело цитату пользователя «Хлопак з мілітарного» в Twitter, опубликовавшего снимки с поломки. «Машина прошла из Киева в Умань своим ходом, потом вырвало кардан, полетела раздатка и коробка. К полигону тянули уже», – сообщил он.

«Янтарь-1800» предназначен для обнаружения воздушных объектов.