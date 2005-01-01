Эксперт оценил вероятность сделки Порошенко и США по украинской ГТС

«США обвиняют «Северный поток – 2» в том, что он является политическим инструментом, а сами активно занимаются тем, чтобы получить аналогичный инструмент в виде украинской ГТС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление Виктора Медведчука о намерениях Петра Порошенко обменять газотранспортную систему Украины на поддержку США на выборах.

«Это очень похоже на правду. Насколько я знаю, эти переговоры ведутся давно. Сама идея заключается в том, чтобы Украина как государство избавилась от этого актива, но при этом через Украину была сохранена хоть какая-то часть транзита российского газа», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский.

По его словам, главный американский интерес, кроме чистого бизнеса, заключается в том, чтобы с помощью этого актива контролировать Европу, «поскольку эта труба станет инструментом управления политическими проблемами в европейских странах, которые зависят от поставок газа».

«То есть американцы обвиняют «Северный поток – 2» в том, что он является политическим инструментом, а сами активно занимаются тем, чтобы получить аналогичный инструмент в виде украинской ГТС», – подчеркнул Погребинский.

По мнению киевского политолога, единственным способом сохранения украинской ГТС является создание трехстороннего консорциума, куда войдут Украина, Россия и Европейский союз. Однако такая идея никогда не поддерживалась украинскими властями.

«Идея создать трехсторонний консорциум – давняя, но она не поддерживалась никакой украинской властью. Они зарабатывали на том, что сидели на трубе и делиться ни с кем не хотели. Но поскольку она сейчас требует глубокой модернизации и превращается не в актив, а в пассив, то они готовы ее передать. Но передать кому? Лучше, конечно, американцам, которые являются стопроцентными союзниками украинских националистов. С Европой дела сложнее», – пояснил Погребинский.

«А то, что они поддерживают Порошенко, – это само собой, разумеется. Мы все прекрасно понимаем, что Порошенко вполне устраивает Вашингтон, и они, что называется, от добра добра не ищут. Они готовы будут закрыть глаза на какие-то фальсификации, но до какого-то определенного предела. И если это будет обмен шила на мыло в виде Тимошенко, то они могут с этим смириться, поскольку с ней у них тоже все слажено нормально в смысле антироссийской политики и так далее», – резюмировал Погребинский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Петр Порошенко планирует отдать газотранспортную систему страны американо-украинской компании, чтобы получить поддержку со стороны США на выборах. Об этом заявил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.

«Есть все основания считать, что Порошенко и Гройсман активно поддерживают эту инициативу Соединенных Штатов, что может являться попыткой нынешней власти обменять активы «Нафтогаза» и украинскую ГТС на поддержку со стороны США на выборах», – отмечается в материале.

Ранее во время партийного съезда в конце января Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины, что предполагало бы работу в нем собственных органов государственного управления: парламента, правительства и других.

Из-за этого заявления украинская генпрокуратура возбудила против политика уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Посягательство на территориальную целостность». Медведчук назвал это политическими репрессиями.