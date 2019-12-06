Байден разругался с избирателем из-за работы сына на Украине

Избиратель на предвыборной встрече обвинил кандидата в президенты США Джо Байдена в том, что он воспользовался должностью вице-президента и устроил своего сына Хантера на хорошую должность на Украине.

Байдена обвинили в том, что он торговал «доступом к президенту» США Бараку Обаме, в результате чего смог устроить сына «работать на газовую компанию», хотя Байден-младший «ничего не знал о газе», передает РИА «Новости».

Байден в ответ назвал избирателя «толстым» и «чертовым лжецом». Он сказал, что его оппонент слишком стар, чтобы быть избирателем Байдена. Бывший вице-президент сказал, что «никто не доказал» соответствующих обвинений, связанных с работой Хантера Байдена.

Напомним, украинский бизнесмен и бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал, что Хантер Байден снимал миллионные суммы со счетов украинской газовой компании Burisma, причем ФБР занималось сокрытием скандала.

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