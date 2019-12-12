На Украине разоблачили хакеров, продававших в Россию военные данные

Украинские полицейские из Ивано-Франковской области и сотрудники СБУ Львовской области разоблачили хакеров, которые якобы продавали секретную военную информацию страны, в том числе в Россию.

«По предварительной информации злоумышленники покупали соответствующие базы с информацией в Darknet и продавали ее заинтересованным лицам. Для этого они создали соответствующий сайт, который зарегистрировали за рубежом», – цитирует сообщение украинских правоохранителей «Интерфакс».

Силовики пока не установили, каким образом данные попали к подозреваемым. Продаваемые данные касаются экспорта и импорта товаров на Украину, в том числе, закупку военной техники.

Информацию продавали клиентам из разных стран, среди них были и россияне, отметили в полиции.

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