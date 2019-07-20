Украинца заподозрили в краже у Microsoft более 10 млн долларов

Гражданина Украины Владимира Квашука подозревают в краже у компании Microsoft более 10 млн долларов, сообщают прокуроры в США.

Квашук, которому сейчас 25 лет, работал на Microsoft в США сначала как контрактный служащий, а с 2016 по 2018 год находился в штате, передает РИА «Новости».

Он работал тестировщиком онлайн-магазина компании. Для тестирования системы продаж у него была возможность создавать реальные транзакции по несуществующим кредитным картам.



Квашук приобретал подарочные карты на крупные суммы, а затем перепродавал их третьим лицам.



«За время реализации преступной схемы Квашук сумел мошенническим образом получить более 10 млн долларов в виде подарочных карт и другой собственности Microsoft», – говорится в обвинительном заключении.

При этом не менее 2,8 млн долларов из этих средств осели на банковском счету программиста.



Офис федерального прокурора по Западному округу штата Вашингтон сообщил, что Квашук был «очень знающим разработчиком программного обеспечения» и что на украденные деньги он вел роскошный образ жизни.

Так, он купил автомобиль Tesla за 160 тыс. долларов и дом на берегу озера за 1,6 млн долларов.

Квашук уже предстал перед судьей в Сиэтле и был оставлен под стражей.

Ранее в Европе по запросу США арестовали украинских хакеров – их подозревали во взломе более 120 американских компаний.