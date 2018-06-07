На Украине заметили тревожное для страны заявление Путина на прямой линии

Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев обратил внимание на заявление президента Владимира Путина о способах решения демографической проблемы в России.

«Очень важную штуку сказал Путин во время пресс-конференции, как-то ее упустили: преодолевать последствия демографической ямы 1990-х, в том числе сокращение числа женщин детородного возраста, будут за счет «импорта» соотечественников из-за рубежа», – написал Ткачев в своем Facebook.

По его мнению, президент подразумевал, что именно Украина должна стать в первую очередь «донором» населения для России.

«В принципе, точно так же, похоже, видят ситуацию в ЕС: за счет украинцев предполагается решать демографические проблемы стран «Новой Европы» типа Польши и Чехии. Проще говоря, Украину решено сдать на органы, и по этому поводу за рубежом, кажется, наблюдается консенсус», – подчеркнул Ткачев.

Журналист добавил, что при этом мнение граждан Украины «значения почти не имеет». «Доктор сказал в морг – значит в морг», – констатировал он.

В четверг в ходе прямой линии Путин объяснил, откуда в России могут появиться новые граждане в условиях демографической ямы. «Одно из немногих средств решения этой проблемы – привлечение наших соотечественников. Речь идет о людях, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющих русским языком», – отметил президент.