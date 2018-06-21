Российского ведущего нашли мертвым в отеле в Колумбии

Пресс-секретарь посольства России в Колумбии Евгений Наумов сообщил о гибели в этой южноамериканской стране российского ведущего Андрея Бородина, тело которого было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина.

По данным полиции, смерть россиянина была ненасильственной, передает РИА «Новости». «Никакого криминала там нет», – сказал Наумов, уточнив, что тело было обнаружено в мае этого года.

По словам дипломата, Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии после приезда в Колумбию.

«Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями», – заверил Наумов, добавив, что в Колумбию за телом сына прилетела мать Бородина.

Андрей Бородин был начинающим артистом, участвовал в телешоу Comedy Club, «Голос» и многих других программах. Записи с участием погибшего можно посмотреть на его странице в Instagram.