Минобороны Сербии заявило о повторе в стране украинского «автомайдана»

В Сербии пытаются повторить украинский «автомайдан», заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

Так он прокомментировал протесты автомобилистов в ряде городов Сербии против высоких цен на горючее, передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.

Участников акции призывали одновременно остановить машины на дороге, а полиции говорить, что закончился бензин. В результате акций, в которых зачастую участвовало по шесть-восемь машин, было сильно затруднено или заблокировано движение пассажирского транспорта.

Вулин заявил, что в 2013 году «такая же акция проводилась на Украине» – «автомайдан» организовывал пробки на дорогах, действовал, «чтобы уничтожить страну и вызвать столкновения».

«По заданию западных разведывательных служб развалили целую страну», – сказал министр, отметив, что, «похоже, «автомайдан» повторяется в Сербии».

По его мнению, есть люди, которые хотят «сделать с Сербией то, что когда-то сделали с Украиной». Министр подчеркнул, что президент Сербии Александр Вучич в отличие от украинского президента Виктора Януковича не позволит «дестабилизировать и разрушить» страну.

Напомним, на Украине автомобилисты, которые поддерживали евромайдан, объединились в так называемый автомайдан.