Французские СМИ объяснили, почему Путин и Макрон «не сотворили чуда»

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон хотят найти инструменты для наращивания торговли между двумя странами, но на ПМЭФ «не сотворили чуда», пишет обозреватель Жан-Марк Сильвестр в Atlantico.fr, называя причины, почему этого не произошло.

По его словам, помешали «чуду» ряд обстоятельств, в которых оказались страны, несмотря на общие интересы, особенно на фоне «сближения США и Китая». Во-первых, России и Франции мешает неурегулированность украинского вопроса – «сбросить счетчик» по Украине, Сирии и Ирану представляется крайне сложным, пишет Сильвестр, что оказывает большое влияние на взаимоотношения, передает RT текст статьи.

Во-вторых, считает он, европейские и, в частности, французские предприятия «парализуют» угрозы США наложить санкции на компании, которые не соблюдают эмбарго. Затронуты могут быть все, кто работает с долларом, который используется в 60% международных операций.

«Можно сказать, что диктат Америки сильно похож на угрозу смертной казни для предприятий, которые осмелятся не соблюдать предписание», – пишет автор статьи.

В-третьих, Россия угрожает своим ответом на американские санкции. В статье отмечается, что это пока сырой проект, но европейские предприятия, которые подчинятся американским санкциям, из-за этого могут получить запрет на работу с Россией. В то же время Москва раздумывает над переведением торговли на евро, добавляет автор.

В-четвёртых, Евросоюзу не хватает солидарности, отмечает журналист: Путин говорит про торговлю в евро и про Европу «от Атлантики до Урала», а странам ЕС недостает смелости и воображения, они не могут работать сообща – у них разные подходы к России.

Также Европа по-прежнему не нашла ответов на угрозы со стороны США, пишет журналист. Единственным верным ответом он считает твердую позицию всех стран ЕС, но это невозможно, так как «малые члены ЕС предпочитают действовать в одиночку» для защиты своих интересов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о встрече Путина и Макрона на ПМЭФ – и о том, что предложил российский лидер Европе.