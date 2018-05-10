Украина отчиталась о переговорах Порошенко, Меркель и Макрона

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник назвал переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в немецком Ахене успешными.

«После успешных трехсторонних переговоров президент Петр Порошенко делится отличным настроением с нашими друзьями: президентом Литвы Далей Грибаускайте и его величеством королем Испании Фелипе VI», – написал Мельник в Twitter.

Після успішних тристоронніх переговорів Президент @poroshenko ділиться чудовим настроєм з нашими друзями - Президентом Литви Далею Грибаускайте та Його Величістю Королем Іспанії Феліпе VI pic.twitter.com/FuhzSlh1uF — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 10 мая 2018 г.

Он добавил, что Порошенко в данный момент общается с премьером Болгарии Бойко Борисовым.

Переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона стартовали в четверг. Ранее сообщалось, что политики трех стран намерены обсудить размещение миротворцев ООН в Донбассе.

Украинский посол в ФРГ высказывал надежду, что после этой встречи может состояться встреча в «нормандском формате» (Россия, ФРГ, Украина, Франция).

Также в Ахене проходит церемония вручения Макрону международной премии имени Карла Великого за 2018 год. На мероприятие был приглашен Петр Порошенко.