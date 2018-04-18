Глава минфина Украины заявил об отмене рабства в стране «20 лет назад»

Рабство на Украине отменили 20 лет назад, заявил глава минфина страны Александр Данилюк.

Его спросили о том, насколько оптимистично он смотрит в экономическое будущее Украины. Министр ответил, что не работал бы на своей нынешней должности, если бы «не был оптимистом».

«Это не рабство. Рабство на Украине отменили 20 лет назад», – приводит его слова РИА «Новости».