На Украине студентка обвинила высокопоставленного полицейского в домогательствах и угрозах

На Украине студентка Киевского политехнического института Наталья Бурейко заявила, что заместитель главы департамента защиты экономики Нацполиции Александр Варченко домогался ее и угрожал девушке расправой.

Бурейко познакомилась с Варченко в приложении для знакомств. Поначалу мужчина показался девушке галантным. Она рассказывала, что Варченко хвастался своими связями с главой МВД Арсеном Аваковым и руководителем СБУ Василием Грицаком, передает РенТВ.

После предложений денег и посещений лучших ресторанов «на зависть подружкам» Варченко потребовал интимной связи. После отказа полицейский стал оскорблять девушку и обещать ей смерть.

Варченко заявил, что вся информация является «фейком», однако студентка опубликовала скрины переписки. Позже она сообщила, что написала на полицейского заявление в прокуратуре.

«Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, что я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня где угодно. Каким-то образом он узнал обо мне все. Адреса меня и моих родных, номера телефонов, стал писать сообщения на телефон и требовать контакты, угрожая физической расправой. А на этой неделе мне прислали цветы и отрубленные птичьи лапы», – рассказала Бурейко.