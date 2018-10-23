Охранник супермаркета в центре Москвы выстрелил в лицо посетителю

Охранник одного из супермаркетов в центре Москвы выстрелил в посетителя из пневматического пистолета; пострадавший получил пулевое ранение щечной области.

Инцидент, по заявлению пострадавшего, произошел 17 октября, передает ТАСС со ссылкой на источник в МВД.

В результате конфликта с охраной магазина посетитель получил ранение щечной области – выстрел был произведен из пневматического пистолета.

Начата доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Сообщается, что инцидент произошел в супермаркете «Магнолия», передает Life.

Напомним, осенью 2016 года грузчика магазина в Подмосковье заподозрили в нанесении смертельных травм покупателю.