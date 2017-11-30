Песков рассказал о ежедневных занятиях Путина спортом

Президент России Владимир Путин занимается спортом ежедневно, в том числе посещая бассейн и спортзал, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это бассейн, это спортзал, это хоккей, немножко борьбы, он сохраняет, то есть, он занимается каждый день», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Песков отметил, что и сам старается регулярно заниматься спортом, но ругает себя за то, что не делает этого каждый день, как президент, хотя у того меньше времени.

«Он в этом плане человек такой, регулярный», - заметил Песков, отметив, что на Путина в этом «приходится равняться».

Напомним, Путин регулярно принимает участие в хоккейных матчах Ночной хоккейной лиги. Последний раз он сыграл на Красной площади в конце декабря.