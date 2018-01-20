В Киеве избили британского хипстера

Туриста из Великобритании избили на Украине, киевлянам не понравился внешний вид иностранного гостя, сообщила жительница украинской столицы Мария Макуха.

На своей странице в Facebook киевлянка рассказала, что днем в пятницу, 19 января, обнаружила у Михайловского собора «британского хипстера с чемоданчиком», который сидел прямо под камерой видеонаблюдения. По ее словам, британец снегом вытирал кровь с лица. «Снег в радиусе метра был красный», – отметила она.

Как рассказал пострадавший, на улице к нему пристали трое неизвестных, они стали бросать в него снежки, затем догнали и начали избивать ногами. При этом целью нападения не было ограбление – из личных вещей у него ничего не пропало. «Били просто для развлечения, за нестандартную внешность», – подчеркнула Макуха.

Макуха рассказала, что британец по имени Лиам на два дня прилетел в Киев, он хотел осмотреть достопримечательности украинской столицы. Она отметила, что ни в скорой помощи, ни в полиции по-английски не говорят, потому украинка сама обратилась к медикам, а затем помогла британцу составить заявление в правоохранительные органы, которое, как она отметила, приняли, но неохотно. При этом жительница Киева удивилась тому, что родители отпустили Лиама в такие «дикие края» одного.

Украинка попросила откликнуться свидетелей нападения на британского туриста, так как речь идет «о международном имидже страны». Во время нападения турист почти сразу потерял сознание и запомнил лишь, что один из нападавших был одет в светло-зеленую куртку.

Напомним, ранее на Украине оштрафовали пятерых туристов за запрещенную в стране георгиевскую ленточку.