Киев увидел «влияние России» в нападении на посольство Украины в Афинах

В ночь на субботу, 20 января, была совершена попытка нападения на украинскую дипломатическую миссию в Афинах, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

На своей странице в Twitter Климкин отметил, что нападение совершили, «наверное, радикалы под влиянием России». По его словам, атаковали посольство бутылками с зажигательной смесью.

В результате происшествия пострадавших нет, добавил Климкин.

«С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах», – сообщил украинский министр.

У посольства Украины в Афинах подожгли три автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на греческие СМИ.