Кремль объяснил решение опубликовать фото крещенского купания Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о причинах опубликовать кадры крещенского купания Владимира Путина.

«Достаточно много было прихожан и президент был, хотя и на непродолжительной, части этого молебна, который был в храме», - сказал Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь сообщил, что мероприятие проходило в публичном режиме, так что «приняли решение показать».

Песков сообщил, что в прежние годы руководитель государства принимал участие в крещенских купаниях «в более дискретной обстановке».

Ранее в пятницу были распространены кадры крещенского купания с участием Путина. Он окунулся в иордань в прорубь на Селигере и поучаствовал в крещенском богослужении в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь.