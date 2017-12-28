Сеул заявил о ключевой роли Путина в решении ядерной проблемы КНДР

Сеул считает президента России Владимира Путина единственным мировым лидером, который может сыграть ведущую роль в решении кризиса на Корейском полуострове, заявил глава Комитета по северному экономическому сотрудничеству и ключевой политик в администрации президента Южной Кореи, курирующий отношения с Россией Сон Ен Гиль.

«Я верю, что ваш лидер Владимир Путин – человек, который сможет убедить руководство Южной и Северной Кореи, а также США наконец решить ядерную проблему Пхеньяна», – отметил Сон Ен Гиль, передает ТАСС.

Он напомнил, что Путин хорошо знает историю отношений двух корейских государств, посещал Пхеньян в 2000 году и дважды встречался с бывшим северокорейским лидером Ким Чен Иром.

«Дональд Трамп занимает пост президента США всего год, у него мало опыта и он не разбирается в северокорейских реалиях. Лидеры Японии и Китая Синдзо Абэ и Си Цзиньпин, похоже, стремятся всячески дистанцироваться от Пхеньяна. Поэтому могу предположить, что Владимир Путин сыграет ведущую конструктивную роль в мирном разрешении ядерной проблемы Северной Кореи. Считаю, что наш и американский лидеры должны прислушаться к его предложениям», – заявил Сон Ен Гиль.

Во вторник глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, во время которого призвал Вашингтон не взвинчивать напряженность вокруг КНДР.

22 декабря Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкционных мер в отношении Северной Кореи.