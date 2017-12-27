Разработан проект сверхмощного российского атомного ледокола

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил в среду, что технический проект нового сверхмощного российского атомного ледокола «Лидер» был готов еще в ноябре.

«Наша промышленность заказала такой проект. В конце ноября он исполнен, представлен», – сообщил Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА «Новости».

Рогозин также отметил, что возможное строительство ледокола может состояться в 2023-2025 годах.

В августе сообщалось, что техпроект атомного ледокола «Лидер» обещали подготовить до конца года.