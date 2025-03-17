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    17 марта 2025, 20:40 • Справки

    Какие автомобили можно парковать во дворе дома, а какие – нет

    Какие автомобили можно парковать во дворе дома, а какие – нет
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Современные дворы многоквартирных домов все чаще напоминают автостоянки. Порой водители в нарушение всех правил, в том числе и банальной этики по отношению к соседям, оставляют свои машины на тротуарах, газонах и детских площадках, а порой даже перекрывают проезд спецтранспорту. При этом далеко не все автовладельцы знают, где можно парковаться, а где – нет, и какие правила регулируют этот процесс. Какие автомобили имеют право стоять рядом с домом?

    Гостевые и постоянные парковки: в чем разница?

    Согласно законодательству, парковка во дворе может быть гостевой или постоянной. Гостевая парковка предполагает кратковременное размещение автомобиля – например, для высадки пассажиров или разгрузки. Оставлять машину на ночь или на длительный срок в таком случае нельзя.

    Если жильцы оставляют свои автомобили во дворе на ночь, это считается временной парковкой, но закреплять за собой конкретное место нельзя – оно остается общедоступным.

    Для постоянной парковки требуется официальное оформление. Это может быть как наземная стоянка, так и подземный паркинг. В новых домах такие площадки часто предусмотрены проектом, но в старых дворах их приходится организовывать самостоятельно. Для этого необходимо согласие большинства собственников жилья и разрешение местных властей.

    Какие автомобили нельзя парковать во дворе?

    Личные машины жильцов могут парковаться во дворе, если это не нарушает правил. Например, запрещено оставлять машину с работающим двигателем более чем на пять минут – это касается как бензиновых, так и дизельных авто.

    1. Такси

    Такси могут останавливаться во дворе для высадки пассажиров, но оставлять машину на ночь нельзя. Если водитель такси является жильцом дома, он может парковать автомобиль на общих основаниях.

    2. Грузовые автомобили

    Парковка грузовиков массой более 3,5 тонны во дворах запрещена. Исключение составляют случаи, когда транспорт используется для разгрузки или погрузки, но даже тогда время стоянки ограничено.

    3. Коммерческий транспорт

    Автомобили, используемые для коммерческих целей (например, фургоны для доставки), могут парковаться во дворе только временно. В ряде российских регионов действуют дополнительные ограничения: коммерческий транспорт нельзя оставлять в жилых зонах без специального разрешения.

    Где нельзя парковаться во дворе?

    Правила дорожного движения и санитарные нормы запрещают парковку в следующих местах:

    – На газонах и клумбах. Это не только портит внешний вид двора, но и вредит экологии.

    – На тротуарах. Пешеходы должны иметь возможность свободно передвигаться, поэтому оставлять машину на тротуаре можно только при условии, что остается не менее двух метров для прохода.

    – На детских и спортивных площадках. Эти зоны предназначены для отдыха, а не для стоянки автомобилей.

    – У подъездов и мусорных контейнеров. Такая парковка может затруднить доступ спецтранспорта и уборку территории.

    – На проездах. Машины не должны блокировать въезд и выезд других транспортных средств, включая пожарные и машины скорой помощи.

    Какой штраф выпишут за нарушения правил парковки

    – Парковка на газонах наказывается штрафом в размере от 3 до 5 тыс. рублей (в зависимости от региона).

    – Парковка на детских или спортивных площадках: штраф от 500 до 2,5 тыс. рублей.

    – Парковка, мешающая проезду других машин: штраф 2 тыс. рублей.

    – Парковка у подъездов или мусорных контейнеров: штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей.

    Важно: для должностных и юридических лиц штрафы значительно выше. Например, за парковку на газоне юридическое лицо может заплатить до 500 тыс. рублей.

    Что делать, если перекупщик оставляет автомобили на парковке во дворе?

    Если вы заметили, что перекупщик использует дворовую парковку для хранения автомобилей, это нарушает правила использования общего имущества многоквартирного дома. Вот как можно решить проблему:

    1. Обратитесь в управляющую компанию (УК) или ЖЭК. Управляющая организация обязана следить за порядком на придомовой территории. Напишите заявление с просьбой принять меры, так как действия перекупщика нарушают общественный порядок и правила эксплуатации общего имущества.

    2. Соберите доказательства. Зафиксируйте факт незаконной парковки: сделайте фото или видео, запишите номера автомобилей и время их нахождения на парковке. Это поможет подтвердить ваши слова.

    3. Инициируйте собрание собственников. Если УК бездействует, организуйте собрание жильцов. На нем можно принять решение о запрете коммерческого использования парковки и обратиться в местные органы власти для устранения нарушений.

    4. Подайте жалобу в ГИБДД или администрацию. Если автомобили мешают проезду или парковке других жильцов, обратитесь в ГИБДД. Также можно написать жалобу в местную администрацию, так как перекупщик может нарушать правила благоустройства территории.

    5. Установите шлагбаум (по согласованию). Если проблема носит систематический характер, жильцы могут рассмотреть установку шлагбаума. Для этого потребуется согласие 2/3 собственников и разрешение местных властей.

    Действуйте через управляющую компанию, ГИБДД и местные органы власти. Коллективные обращения и четкие доказательства помогут быстрее решить проблему.

    Какие еще штрафы можно получить во дворе дома

    1. Превышение скорости

    Во дворах и жилых зонах разрешенная скорость движения не должна превышать 20 км/ч. Жилая зона обозначается специальными знаками, и после них водитель обязан снизить скорость.

    Штраф за превышение скорости в этой зоне составит от 1,5 до 3 тыс. рублей.

    Дополнительные ограничения: во дворах запрещена учебная езда, а пешеходы имеют приоритет в движении.

    2. Сквозной проезд

    Сквозной проезд через дворы запрещен. Многие водители используют дворы как «короткий путь», что создает неудобства для жильцов. Штраф составит от 1,5 до 3 тыс. рублей.

    3. Нарушение экологических норм

    Если автомобиль выделяет большое количество выбросов или превышает допустимый уровень шума, это может стать причиной штрафа в размере от 500 рублей, а дополнительно могут оштрафовать на 1,5-3 тыс. рублей, если машина долго стоит с работающим двигателем во дворе.

    4. Езда на незарегистрированном автомобиле

    Если вы решили «покататься» во дворе на машине, которая не поставлена на учет, будьте готовы к штрафу в размере 500-800 рублей, а повторное нарушение обойдется в 5 тыс. рублей.

    5. Повреждение зеленых насаждений

    Если водитель случайно или намеренно повредил клумбу, дерево или куст, это также карается штрафом. Штраф за повреждение зеленых насаждений – 4-4,5 тыс. рублей, а для юридических лиц – вплоть до 300 тыс. рублей.

    Кстати, даже если вы сами сажали газон или кустарник, а потом наехали на него на автомобиле, можно нарваться на штраф.

    6. Ремонт и мойка машины во дворе

    Мытье и ремонт автомобиля во дворе запрещены. Эти действия могут нанести вред общему имуществу и нарушить покой жильцов. Штраф составит до 500 рублей. Для таких работ лучше использовать специализированные мойки или сервисы.

    8. Установка шлагбаумов и ограждений

    Штраф за незаконную установку шлагбаума зависит от региона, но может достигать 5 тыс. рублей для физических лиц и 500 тыс. рублей для юридических.

    Перед установкой необходимо получить разрешение от местных властей и согласие 2/3 собственников.

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