В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

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20 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 00:40  |  vz.ru
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Швейцария подталкивает Коломойского признать Крым российским

Игорь Коломойский требует от России миллионы долларов за КрымФото: Стрингер/РИА Новости
Европейский суд окончательно решил, что РФ должна компенсировать компании «Укрнафта» Игоря Коломойского потерю автозаправок в Крыму. Россия с такой позицией не согласна, платить ничего не собирается ни по этому, ни по аналогичным делам. Единственный способ у украинских компаний получить компенсации – официально признать Крым российской территорией. Иначе им грозит судьба экс-акционеров ЮКОСа. Подробности...
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Россия может спасти Ливию от турецкого нашествия

Уже больше восьми лет Ливия остается ареной ожесточенной гражданской войныФото: Goran Tomasevic/Reuters
На пресс-конференции в четверг Владимир Путин назвал виновных в разрушении Ливии, и рассказал о том, что предпринимает Москва для прекращения войны в этой стране. Ключевой партнер в данном случае – Турция, которая активно «заходит» в Ливию, и чьи интересы в Ливии не во всем совпадают с российскими. Могут ли Москва и Анкара заключить сделку, которая поможет сбавить накал гражданской войны? Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Момент и место нападения выбрали не просто так

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Стрельба у приемной ФСБ на Лубянке произошла в День военного контрразведчика. Департамент военной контрразведки – это безопасность наших военных в Сирии и розыск боевиков на Северном Кавказе, в том числе и тех, кто участвовал в нападении на блокпосты и колонны федеральных сил. Подробности...
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После развала НАТО трещины пойдут по ЕС

Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз в случае развала НАТО рискует деградировать до уровня чисто экономического объединения, а Германия — утратить контроль над тем, что происходит восточнее ее границ. А там может произойти все что угодно, вплоть до появления Междуморья, о котором мечтают польские политики. Подробности...
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Персональные данные – это новая нефть

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Информация о вас, собираемая мировыми цифровыми гигантами – это такая же собственность, как движимое и недвижимое имущество. И в идеале вы сами должны решать, для каких исследований и направлений будут использоваться ваши данные. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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              В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

              Место теракта было оцеплено сразу после нападения   19 декабря 2019, 23:30
              Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
              Текст: Андрей Резчиков

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              В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.

              В четверг вечером возле здания ФСБ на улице Большая Лубянка произошла перестрелка – неизвестный преступник открыл огонь из автомата по силовикам. В ФСБ подтвердили гибель одного своего сотрудника. Следственный комитет возбудил дело по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В комментарии ФСБ говорилось, что неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка и был нейтрализован. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, погибшим оказался сотрудник комендатуры ФСБ.

              По первоначальной информации агентства «Москва», неизвестных было трое и они открыли огонь внутри приемной ФСБ. По этой версии, двоих нападавших сразу убили. Третий якобы выбежал на улицу, пробежал около 300 метров по Кузнецкому мосту. Как пишет RT, преступник завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь, затем он двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома номер 2. Оттуда он вел огонь по прибывшим бойцам ЦСН ФСБ и ОМОН. В ходе перестрелки в 19:15 был убит.

              Но позже ЦОС ФСБ официально заявил, что это был преступник-одиночка и никакого проникновения в здания ФСБ он не совершал. На одном из распространенных в Сети видео можно разглядеть, как некий мужчина, одетый в гражданское, стреляет по окнам здания ФСБ. Также есть видеозапись, на которой видно, что вооруженный автоматом стрелок прячется за колонной. На этом же видео показан момент его гибели во время перестрелки.

              На видеозаписях в соцсетях также видно, как после начала стрельбы поднялся вой сирен и люди начали разбегаться. В районе Лубянской площади полиция перекрыла улицы, людей начали эвакуировать и высаживать из общественного транспорта на подходе к месту ЧП.

              Личность нападавшего устанавливается. В Минздраве сообщили, что в результате атаки двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Один из них позже скончался. Всего медицинская помощь оказывается пяти людям. По информации канала Baza, в результате стрельбы также пострадал один прохожий, получивший касательное ранение ноги. Его жизни ничто не угрожает.

              После появления первых сообщений о перестрелке сообщалось о введении плана «Сирена» для розыска вооруженных преступников «повышенной общественной опасности», однако позже он был отменен.

              О произошедшем был информирован президент Владимир Путин, который в момент инцидента находился в Большом кремлевском дворце на концерте в честь Дня работника органов безопасности России. Герой России, первый замсекретаря Общественной палаты РФ, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров полагает, что напасть на приемную ФСБ могли лица, обладающие российским гражданством, однако связанные при этом с международными террористическими центрами.

              «Это некий демарш, потому что завтра День сотрудника органов безопасности. Сегодня тоже праздник – День российской военной контрразведки.

              Нападение однозначно приурочено к профессиональному празднику», – сказал Бочаров газете ВЗГЛЯД.

              Собеседник подчеркнул, что в таком мегаполисе, как Москва, абсолютно предотвратить такие нападения невозможно. «Ни одна спецслужба мира не может дать стопроцентную гарантию, что все под контролем. Это явление трагическое, но, к сожалению, не только для нашей страны. Это реальная картина мира. Такие же акции происходят и в Европе, и за океаном. К сожалению, находятся люди с российским гражданством, но на самом деле они не являются гражданами нашего государства. Они готовы проливать кровь. Это печально», – констатировал полковник.

              В свою очередь генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов напоминает, что в приемную ФСБ, хоть она и хорошо охраняется, может зайти любой человек. «Приемная, собственно, под это и заточена. И она всегда подвергается нападению. Туда и психопаты приходят, и больные, и шизофреники. Помню, когда я сам принимал посетителей, у нас была кнопка, при нажатии которой сразу приезжала психиатрическая бригада «скорой», – рассказал Михайлов «МК».

              Напомним, что прошлой неделе в Москве силовики задержали четверых граждан Таджикистана и одного гражданина России. По данным издания, боевики собирались атаковать школу 113 на Профсоюзной улице в День конституции.

              Кроме того, спецслужбы проверяют, связана ли атака на приемную ФСБ с другой перестрелкой, которая тремя часами ранее произошла в московском районе Марьино, сообщил Mash. Первый инцидент случился в 15.20 мск на Братиславской улице. Огнестрельное ранение получил 29-летний мужчина по имени Абдулла. Кто именно попытался его убить, пока неизвестно.


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