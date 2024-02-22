Как Россия развивает главные экспортные ворота России

Tекст: Ольга Самофалова

Россия продолжает реализовывать масштабный инфраструктурный проект в рамках нацпроекта, который в условиях закрытия европейского рынка стал еще более актуальным. Речь идет о расширении Восточного полигона РЖД.

Восточный полигон – это российская сеть железных дорог, объединяющая Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую и Дальневосточную железные дороги. Его протяженность составляет 17 тыс. километров, и эта сеть проходит через 17 российских регионов. Ключевыми дорогами Восточного полигона являются построенные еще в XX веке Транссиб и БАМ.

Модернизация железных дорог Восточного полигона проходит в три этапа. Первый этап начался в 2018 году и был закончен в 2021 году. Основные работы по второму этапу планируется завершить в 2024-2025 годах. Это должно дать прирост провозной способности на Восточном полигоне до 180 млн тонн. Стоимость второго этапа оценивается в 1 трлн рублей.

Третий этап модернизации должен начаться в 2024 году, и по завершении его к 2032 году провозная способность на Восточном полигоне вырастет до 255 млн тонн. РЖД оценивает третий этап расширения БАМа и Транссиба в 2,68 трлн рублей.

Третий этап делится на три подэтапа. Первый увеличит провозную способность полигона до 197 млн тонн. В первую очередь он заточен под перевозку якутского угля с Эльгинского месторождения. Второй подэтап позволит нарастить мощности до 210 млн тонн к 2030 году. По новым дорогам будут провозить грузы Центральной России, Урала и Западной Сибири. Третий финальный подэтап позволит перевозить до 255 млн тонн к 2032 году (а в более долгосрочной перспективе – 270 млн тонн грузов). На этом этапе предусмотрено строительство сплошных вторых путей от Ургала до Ванино, дублеров Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также моста через Амур.

В начале года стало известно, что по третьему этапу еще ведутся споры между РЖД и грузоотправителями (СУЭК). РЖД планируют 90% инвестиций направить на модернизацию именно БАМа, а грузоотправители предлагают заметно увеличить вложения в Транссиб и выходы на него, а также убрать вторые Северомуйский и Кузнецовский тоннели и отказаться от сплошных вторых путей.

«Более быстрый, чем думали ученые, поворот российского экспорта с Запада на Восток стал возможным во многом благодаря постоянно развивающейся транспортной инфраструктуре. Главная задача – обеспечить провозную мощность при постоянно растущих объемах перевозок.

За время реконструкции Восточного полигона его провозная способность уже увеличилась в 1,5 раза,

а в этом году может достигнуть еще больших значений – около 200 млн тонн», – говорит Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

«Модернизация Восточного полигона позволит еще больше нарастить взаимный товарооборот с Китаем, а также создать новые транспортно-логистические узлы, через которые грузы будут доставляться по железной дороге в морские порты Дальнего Востока и далее транспортироваться в страны Азии», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Сейчас Восточный полигон стал основными экспортными воротами России. Раньше его значение не было столь велико, ведь основные грузы шли через Северо-Западное и Южное направление.

Восток был преимущественно занят вывозом угля. С 2022 года это поменялось, и теперь Восток – это почти дорога жизни для российского экспорта. Безусловно, в такой конфигурации ее расширение жизненно необходимо, тем более на фоне смещения центра тяжести экономической жизни на Восток», – говорит Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

Экспортные перевозки по сети РЖД в восточном направлении выросли на 7% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, говорил генеральный директор компании Олег Белозеров в начале года. Еще одна тенденция за последние 20 лет, на которую он обратил внимание: раньше РЖД только 40% экспорта доставляли через порты, а сейчас 78% груза. То есть для РЖД важна связка железных дорог с портами.



Новые железные дороги нужны в первую очередь для роста объемов перевозки угля, металлов, стального проката, удобрений, произведенных в России нефтепродуктов, а также продукции химической и деревообрабатывающей промышленности.

«Для регионов это очень важно, так как модернизированная транспортная инфраструктура обеспечит больше заказов для предприятий Восточной Сибири и Дальнего Востока, особенно в добыче угля, металлургии, машиностроении, химической промышленности. Будут создаваться новые рабочие места, что в свою очередь положительно повлияет на рост занятости не только в целом по стране, но и в соответствующих регионах. Будут осваиваться новые месторождения полезных ископаемых, например, редкоземельных металлов, используемых в производстве электромобилей. Такие месторождения есть в Восточной Сибири и, в частности, в Республике Саха, но их освоение до сих пор считалось нерентабельным именно из-за неразвитой транспортной инфраструктуры. Это значит, что можно будет обеспечить собственной сырьевой базой собственное производство электромобилей», – рассуждает Мильчакова.

«Это глобальный проект с большим мультипликативным эффектом – за ним следует и программа по развитию транспортно-логистических центров, включающая в себя более 30 таких центров по всей длине маршрута и целый ряд других вспомогательных программ. На проект Восточного полигона будут постоянно «нанизываться» другие проекты. В целом к 2028 году объем переработки логистическими центрами по стране увеличится в три раза. При этом на Дальнем Востоке этот объем вырастет более чем в 4,5 раза», – говорит Павел Севостьянов.

В целом модернизированные железные дороги позволят укреплять экономические связи не только с Китаем, но и другими странами Юго-Восточной Азии, например, с Южной Кореей, заключает Мильчакова.