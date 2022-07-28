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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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    Украина может стать самодостаточной по газу

    Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным
    		   28 июля 2022, 11:24
    Фото: Виталий Грабар/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить?

    Виновным в дефолте «Нафтогаза» в самой компании окрестили кабинет министров Украины, который не разрешил произвести выплаты по еврооблигациям, хотя деньги на оплату долга были. Компания жалуется, что тем самым власти лишили «Нафтогаз» возможности брать кредиты за рубежом. Теперь ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта газа для прохождения отопительного сезона, лежит полностью на украинском правительстве, считают в «Нафтогазе».

    С экономической точки зрения, дефолт действительно означает снижение кредитного рейтинга газовой компании и вызывает нежелание зарубежных банков кредитовать компанию. Через какое-то время «Нафтогазу» снова начнут давать в долг, но еще долгие годы и даже десятилетия будет свежа память о дефолте 2022 года, поэтому кредитные деньги для компании будут очень дорогими. Более того, шлейф дефолта «Нафтогаза» будет распространяться и на другие украинские компании, потому что прецедент уже был.

    Почему же руководство Украины пошло на такой шаг? «Во-первых, там идут внутриэлитные разборки между руководством «Нафтогаза» и премьера Дениса Шмыгаля. Люди администрации президента хотят снять руководство «Нафтогаза», но для этого нужно обоснование, например, доведение компании до банкротства. Во-вторых, и самому «Нафтогазу», и всему руководству Украины сейчас выгодно набирать кредиты и не отдавать их, списывая все на Россию. Возможно, будет проведена процедура банкротства «Нафтогаза», которая будет означать списание всех долгов», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    При этом экономическая логика может не сработать в случае с Украиной. «Сама компания и Киев все равно продолжат просить деньги в долг у Запада. Ведь не дать в долг украинской компании будет непросто, потому что есть риск оказаться бездушным агентом Кремля», – отмечает Юшков.

    Поэтому Киеву проще сейчас вести диалог не с коммерческими банками, которые отказывают «Нафтогазу» в отсрочке платежей, а с политическими структурами Запада – США и ЕС. Ему нужны политические кредиты, которые не надо будет отдавать.

    Деньги Украине нужны, чтобы закупать импортный газ и закачивать его в подземные хранилища. А цены на него в Европе уже подскочили до 2200 долларов за тысячу кубометров, и это вовсе не предел. «Если Украина будет импортировать газ, то делать это по таким огромным ценам будет сложно. Возможно, Украине целесообразно задуматься о том, чтобы запасти побольше угля на зиму. Хотя здесь могут быть сложности с его доставкой из-за морской блокады. Нынешнее соглашение по поводу зерна на уголь, конечно, не распространяется», – рассуждает собеседник.

    На конец июля в украинских ПХГ закачано 11 млрд кубометров, заявил в колонке для «Украинской правды» экс-глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. По разным оценкам, для прохождения отопительного сезона надо закачать 15–19 млрд кубометров газа в подземные хранилища. Это значит, что до конца октября Украине надо отправить в ПХГ 4–8 млрд кубометров газа. Большой вопрос, на какие деньги и где Украина найдет столько газа.

    Если даже деньги найдутся, большой вопрос – захочет ли Европа делиться дефицитным газом с Украиной. Если раньше Украина получала реверсом газ из трех стран – Польши, Словакии и Венгрии, то теперь не факт, что это получится сделать. Польше надо решать собственный болезненный вопрос с прохождением зимы без российского газа. У Словакии тоже нет ресурса, так как она сама получает газ по украинскому маршруту и в теории могла бы получать газ по «Северному потоку – 1», но с обоими маршрутами могут быть проблемы.

    Единственная страна, которая может продолжить перепродавать Украине газ, – это Венгрия, потому что она перешла на получение газа из России по южному маршруту – «Турецкому потоку», а это единственный маршрут, которому ничего не угрожает,

    считает Игорь Юшков.

    Неудивительно, что даже украинский политик Дмитрий Разумков предсказывает стране тяжелую зиму – украинцам придется мерзнуть и привыкать к 16-градусной температуре в домах. И бывший депутат Верховной рады предлагает неожиданный вариант решения проблемы: часть российского газа, идущего по транзитной трубе в Европу, надо конфисковать, причем по закону Украины, и закачать в украинские хранилища.

    По сути, политик предлагает повторить сценарий газового кризиса 2009 года, когда Киев начал несанкционированный отбор газа из транзитных потоков, и Газпром вынужден был остановить поставки. Тогда Европа оказалась отрезанной от поставок российского газа на целых 20 дней. Учитывая, что ситуация с поставками российского газа в Европу по другим маршрутам сложная, проблемы еще и с украинским транзитом нанесут существенный урон Европе.

    Поставки газа из России по «Ямал – Европа» остановлены из-за санкций Польши и контрсанкций РФ. Прокачка газа по «Северному потоку – 1» снизилась до 19,5% от максимальной мощности из-за проблем с ремонтом турбин на компрессорной станции «Портовая». Такая ситуация легко может сохраниться и зимой. При этом украинский транзит сейчас и так загружен не на полную из-за отказа Украины прокачивать газ через КС «Сохрановка».

    «Украина действительно может перейти к воровству газа во время отопительного сезона, если будет замерзать. Но мне кажется, что у них настолько упадет потребление, что вопрос о воровстве даже не встанет»,

    – говорит Юшков. По его словам, даже на территории, где не было разрушений, промышленность фактически остановилась, потому что многие предприятия до последнего работали с Россией. «Россия оставалась крупнейшим торговым партнером, если брать по странам, а не весь ЕС, а сейчас логистические цепочки нарушены. Плюс Украина потеряла часть территорий, о которых вряд ли будет заботиться зимой. Насколько потерянные территории расширятся к зиме и каких потребителей надо будет снабжать газом – пока непонятно», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    Добыча газа в стране находится на уровне 20 млрд кубометров в год и осуществляется в основном в центре и на западе, и эта добыча сохраняется. Потребление ранее превышало собственную добычу на 10 млрд кубометров. Однако в этом году потребление газа может сократиться так, что в конечном счете Украина выйдет на самообеспечение газом, не исключает Юшков. В этом случае закупка импортного газа и закачка его в ПХГ становятся для Украины менее актуальными.

    Хотя иметь газ в подземных хранилищах все-таки нужно для зимнего периода, потому что текущая добыча не в состоянии будет покрыть пиковые скачки спроса во время сильных морозов, которые могут длиться не один день, а целую неделю и более. «Невозможно зимой покрыть все потребление газа только за счет текущей добычи. Но я думаю, что речи о закачке 19 млрд кубометров в ПХГ не идет: на Украине и в лучшие времена такие объемы не закачивали. Думаю, что 15 млрд кубов вполне может хватить на отопительный сезон», – говорит эксперт.

    Впрочем, удар по украинской промышленности и населению в отопительный сезон может быть нанесен со стороны собственных украинских компаний. «Те, кто добывают газ на Украине, могут просто забить на внутренний рынок, на то, что собственному населению не хватает газа. Они будут стараться продать как можно больше топлива в Европу, потому что там заплатят огромные деньги. Алчность местных компаний может создать реальную проблему для внутренних потребителей Украины», – заключает собеседник.

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