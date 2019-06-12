Взгляд
12 июня, среда  |  Последнее обновление — 20:17  |  vz.ru
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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с «Газпромом» выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство «Газпрома» ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Марш-бросок батальона ВДВ РФ изменил историю Югославской войны

Марш-бросок на аэропорт оказался одним из самых знаковых событий Югославской войныФото: Сергей Метелица/Фотохроника ТАСС
Двадцать лет назад, в ночь на 12 июня 1999 года, российский контингент в результате марш-броска из Боснии занял аэропорт Слатина в Косово. Почему эта операция считается самым легендарным и авантюрным военным актом Вооруженных сил современной России, какое влияние она оказала на историю Югославской войны – и кто помешал более масштабному участию России в данном конфликте? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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День России как повод ничего не говорить

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Лишний раз не пойти на работу, конечно, хорошо. Но отмечают ли в России день, когда была подписана декларация о ее суверенитете, как истинно народный праздник – вроде Нового года? Помнят ли о нем вообще, а если вспоминают, то какими словами? Подробности...
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Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
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Комбайнеры Вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...
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            Зеленский принялся шутить про российский газ

            За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларов   12 июня 2019, 19:30
            Фото: Gleb Garanich/Reuters
            Текст: Андрей Резчиков

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            В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с «Газпромом» выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство «Газпрома» ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому?

            Представитель президента Украины Андрей Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию для закупки голубого топлива у российского «Газпрома» по низким ценам.

            «У нас на Украине работает около 800 трейдеров. Несколько десятков трейдеров активно импортируют газ, поэтому если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор», – сказал Герус.

            Он добавил, что для достижения такой договоренности Медведчуку и Бойко не нужна «ни власть, ни новый президент, ни старый президент». «Им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», – заявил Герус.

            В последнее время Бойко и Медведчук дважды ездили в Россию. За неделю до выборов президента Украины с ними встречался российский премьер-министр Дмитрий Медведев. На той же встрече в Горках присутствовал предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

            Бойко, который на тот момент был участником президентской гонки, и Медведчук призвали Миллера вернуться к закупкам газа у «Газпрома» и обсудить создание российско-украинского газотранспортного консорциума для контроля транзита газа по территории Украины. В ответ Миллер выразил готовность «Газпрома» стать участником такого консорциума и снизить стоимость газа на четверть. Вторая встреча Медведчука, Бойко и Миллера состоялась на полях Петербургского международного экономического форума в начале июня.

            Накануне Миллер вновь заявил о готовности начать переговоры по поставкам газа по цене на 25% ниже нынешней.

            Сейчас Украина платит за газ по европейским ценам. С ноября 2015 года, на фоне кризиса на востоке страны, Киев прекратил прямую закупку газа у России и перекупал его у европейских поставщиков, в основном у Словакии, Венгрии и Польши, вдвое дороже путем реверса. Сейчас, по оценке наблюдателей, за каждую 1 тыс. кубометров Киев переплачивает 60 долларов. В год эта сумма как минимум составляет около 400 млн долларов. А общая сумма переплаты с 2015 года может составлять 2 млрд долларов.

            На Украине заявление Геруса вызвало недоумение. Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с RT назвал слова чиновника авантюрными, поскольку согласно законодательству Украины, реализовать эту инициативу можно только теоретически. «Но будет монополизм, и Антимонопольный комитет сразу заблокирует эту компанию – вот в чем проблема», – считает Охрименко.

            Впрочем, тот же Герус в эфире программы «Вот оно как» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ, а «шутил», что «они высокие». Таким образом он развеял ожидания простых украинцев о том, что с приходом нового лидера цены на ЖКХ начнут снижаться. «Но прямых обещаний он не давал... Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть», – сказал он.

            В российской экспертной среде уверены, что договоренности о снижении цены за газ для Украины вполне реальны, но для этого должно быть заключено правительственное соглашение, которое будет гарантировать надежность и прозрачность сделки.

            Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напомнил об опыте «Газпрома» создавать на Украине дочерние, в том числе и совместные структуры по торговле газом (например, RosUkrEnergo). Однако без государственного решения это сделать невозможно.

            «Потому что послезавтра какой-нибудь киевский арбитраж примет решение о том, что эти поставки незаконны или что РФ – агрессор. И в результате новая компания благополучно встанет», – сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.

            Не менее серьезный вопрос, на который представители Зеленского не ответили, – куда именно поставлять газ? Голубое топливо как для промышленных, так и для частных потребителей проходит через региональные сбыты, которые находятся под финансово-промышленными группами, например, украинского бизнесмена Рината Ахметова.

            «Необходимо понимать, насколько они будут заинтересованы покупать этот газ. А смысл его покупать, если они продают его промышленным потребителям с большой наценкой? Если Зеленский и его администрация заинтересованы снизить стоимость голубого топлива для населения, необходимо подписать межправительственное соглашение с Российской Федерацией», – заметил эксперт.

            Абзалов считает более логичной схемой поставку не через новую структуру, а через государственный «Нафтогаз Украины», который занимается транзитом российского топлива в страны ЕС и реверсом, чтобы поставлять газ местным предприятиям. «Вместо того чтобы создавать дополнительные частные структуры, не проще было бы запитать это на государственную компанию, что, в принципе, и предлагал Кремль? Стоимость газа для потребителей оказалась бы ниже», – пояснил он.

            По его словам, к осени газ подорожает и цены на него будут на пике, поэтому Украине придется повышать его стоимость для граждан. «А с учетом того, что с 1 января следующего года цена на газ для частного сектора будет равняться ста процентам цены для промышленности (сейчас это 80%), то это будет означать, что любое сокращение цены для промышленных потребителей будет приводить к сокращению цены для физических лиц. Две эти позиции привязаны по требованию Международного валютного фонта. Поэтому сейчас Украина всячески заинтересована в снижении стоимости газа для промышленной составляющей», – пояснил эксперт.

            Впрочем, Абзалов убежден, что заявление Геруса, скорее, говорит о нежелании Зеленского добиваться снижения цены на газ, в противном случае он начал бы сам предпринимать для этого усилия, а не предлагать решить вопрос государственной важности представителям оппозиции. А пока выходит так, что Зеленский продолжает действовать в амплуа своего комического героя Голобородько.

            «Если Зеленский, особенно перед парламентской кампанией, считает, что ему необходим дешевый газ, то он может договориться с кем угодно (о создании новой компании по закупке российского газа). Если же он считает, что именно Медведчук и Бойко должны создать свою компанию по поставкам дешевого газа, то пусть тогда уступит свой президентский дворец Медведчуку. Почему вместо президента Украины государственную проблему должны решать бизнесмен Медведчук и парламентарий Бойко? И как это объяснить избирателям? На выборы идут две партии: пропрезидентская «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За жизнь».

            Если одна политическая сила предлагает другой создать своего посредника, чтобы снизить на 25% цену на голубое топливо для граждан, тогда зачем голосовать за «Слугу народа»?

            На фоне сложной экономической ситуации такое предложение – это попытка Зеленского свалить ответственность на отдельные политические силы, а не брать ее на себя. Договориться напрямую с «Газпромом» проблем бы не возникло, но Зеленский боится потерять электорат и поэтому не может однозначно занять такую позицию. Но повышение цен на ЖКХ в итоге скажется на всех», – подытожил Дмитрий Абзалов. 

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