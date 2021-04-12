Израиль натравливает Байдена на Иран

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НОВОСТЬ ЧАСА

Жители одобривших «Спутник V» стран составили 40% населения Земли

12 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:57  |  vz.ru
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На срочное расширение БАМа пришлось бросить армию

Военные железнодорожники оказались куда исполнительнее гражданских Игорь Агеенко/РИА Новости
Начавшиеся работы по строительству второй ветки БАМа силами Железнодорожных войск совпали с одной из самых знаменательных дат в истории отечественных путей сообщения – 130 лет назад, 11 апреля 1891 года, император Александр III издал указ о закладке Транссиба. Почему расширение БАМа критически важно для промышленности России и зачем к этой работе привлекли военных?  Подробности...
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Эрдоган унизил Евросоюз по личным причинам

В зал входят трое – сам Эрдоган, председатель Евросовета и глава Еврокомиссии, но стульев только два Mustafa Kaya/Global Look Press
Беспрецедентный дипломатический скандал между Турцией и Евросоюзом. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен унизили во время официального визита в Анкару, не предложив даже стула. «Диктатор», – кипятятся в ЕС, имея в виду президента Турции Эрдогана. Но зачем турецкому лидеру такое беспардонное хамство? Подробности...
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Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

Момент старта гагаринского корабля «Восток-1» roscosmos.ru
12 апреля 2021 года мы празднуем 60-летие первого полета человека в космос. За это время полет Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» не только стал историей, но и отчасти превратился в миф: «все было хорошо». В действительности первое знакомство человека с космическим пространством стало тяжелым испытанием и для Гагарина, и для всех, кто готовил его подвиг. Подробности...
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От гражданской войны в США ждут повторения

Война началась из-за подозрений, что Вашингтон хочет установить однопартийную диктатуру общественное достояние
Ровно 160 лет назад в США началась гражданская война – самый кровавый конфликт в истории континента, унесший американских жизней больше, чем Вторая мировая. Этот юбилей американское государство встречает в расколотом состоянии, когда сопоставимые по силам противники – республиканцы и демократы – хронически не доверяют друг другу. Означает ли это, что война может повториться?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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На реализацию затей Cталина Испании не хватает денег

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Четырехдневка неизбежно вызовет снижение производства товаров и услуг, а незапланированные бюджетные расходы на помощь участвующему в проекте бизнесу нарастят госдолг. Издержки возрастут у предприятий промышленной отрасли и организаций сферы услуг. Подробности...
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Нация без аристократов не имеет потолка

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Нация, не имеющая святых, была бы забыта Богом. Но это невозможно, и они есть везде, канонизированные или неизвестные. Нация, потерявшая монархию и аристократию – это нация с несчастной судьбой. Подробности...
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Гагарин с улыбкой смотрит на нас из будущего

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Человечество уверенно идет не к коллективному «миру полдня», а к «часу быка» и оруэлловским кошмарам. И никакой гений-одиночка вроде Илона Маска не переключит этот тумблер. Подробности...
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Кремль добавил Зеленского в игнор

Турки унизили европейцев

Китай «отжимает» у России союзника

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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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Старейший кинотеатр Москвы открылся после семи лет реконструкции

После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

  • Да, я мужчина

  • Нет, я женщина

  • Нет, я мужчина

  • Сам домогался

  • Сама домогалась
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Жители одобривших «Спутник V» стран составили 40% населения Земли
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    Израиль натравливает Байдена на Иран

    Иран уверяет, что его ядерная программа имеет исключительно мирную направленность. Но Израиль в это не верит    12 апреля 2021, 22:30
    Фото: Vahid Salemi/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Акт ядерного терроризма». Такими словами Тегеран назвал взрыв, произошедший на одном из иранских ядерных центров, и напрямую обвинил в его организации Израиль. Почему Израиль устраивает подобные «москитные нападения», будет ли Тегеран мстить – и причем здесь судьба ядерной сделки между Ираном и Соединенными Штатами?

    11 апреля стало известно об аварии на одном из иранских ядерных объектов в Натанзе (где происходит процесс обогащения урана), после чего часть объекта оказалась обесточена. По официальным данным, произошел взрыв, никто не погиб, а повреждения оказались незначительными. «Взрыв не был сильным, чтобы все разрушить, просел подвесной потолок в одной из операторских. К счастью, никто не пострадал, восстановить поврежденные участки можно уже в скором времени», – уверяет официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

    Москитная война

    Подтвердить его слова независимые эксперты по понятным причинам не могут. Неизвестно даже, был ли взрыв на самом деле или же имела место кибератака. Однако само по себе проникновение (физическое или виртуальное – не имеет значения) на один из самых защищенных объектов Ирана выглядит впечатляюще. Тем более что оно произошло аккурат на следующий день после того, как Тегеран заявил о начале испытаний новый типов центрифуг для обогащения урана.

    По всей видимости, за атакой стоят израильские спецслужбы – по крайней мере, это главная версия, звучащая публично. И Израиль вовсе эту версию не опровергает. Вице-президент Ирана Али Акбар Салехи уже назвал действия Израиля «проявлением ядерного терроризма». Однако он не совсем прав.

    Цель террористов – запугать жертву, заставить ее капитулировать. Целью же организаторов теракта в Натанзе – если допустить, что за взрывом стоит израильская разведка – было не запугать Иран и тем более не заставить Исламскую Республику прекратить ядерные разработки. Целью действия было само действие – израильтяне атакуют Натанз потому, что у них (по их собственному мнению) просто нет иного выбора, нежели проводить серию таких вот москитных нападений.

    Исламская Республика Иран на сегодняшний день рассматривается Тель-Авивом как главный враг государства Израиль, обкладывающий его со всех сторон (Газа, Ливан, Сирия). Враг, которому, однако, израильтяне не могут объявить конвенциональную войну и устроить иранцам 1967 год (напомним, что почти 55 лет назад израильтяне превентивной операцией разгромили Египет, Сирию и Иорданию) или хотя бы спеть им новую ядерную арию (40 лет назад в рамках операции «Опера» израильские ВВС уничтожили саддамовский ядерный реактор в Осираке, поставив крест на ядерных амбициях Багдада).

    И дело не только в том, что у Израиля не хватает военно-технических возможностей и/ или политической воли для проведения такой операции. А еще и в том, что в случае нападения находящиеся на вооружении Исламской Республики системы (в том числе и ракетные) способны причинить еврейскому государству неприемлемый ущерб.

    Израиль может (и хочет) лишь присоединиться к нападению на Иран Соединенных Штатов либо вынудить Тегеран напасть на Израиль. Однако американцы воевать против Ирана не хотят (находящиеся на вооружении Исламской Республики системы, в том числе ракеты, способны причинить неприемлемый ущерб американскому флоту в Персидском заливе), а иранцы, несмотря на все угрозы превратить Израиль в «море огня», нападать первыми тоже как-то не спешат. Хотя бы потому, что если у них пока ядерной бомбы нет, то у Израиля она есть. И не одна.

    В то же время Тель-Авив не намерен молча наблюдать за тем, как Тегеран усиливает свои позиции на Ближнем Востоке – и решает иранскую проблему как может. Например, серией точечных акций и терактов по целому ряду направлений.

    Таким образом, Израиль, во-первых, «наказывает» иранцев за укрепление их позиций возле израильских границ (нанося ракетно-бомбовые удары по иранским позициям в Сирии). Во-вторых, саботирует иранскую ядерную программу через убийство ученых, а также теракты на иранских ядерных объектах. 

    Ваш ход

    В предыдущий раз израильтяне уже устраивали взрыв на объекте в Натанзе в июле 2020 года. Однако тогда израильские власти многозначительно отмалчивались, не давая противнику возможности доказательно обвинить Тель-Авив в ядерном терроризме. Сейчас же позиция Израиля иная. Ряд израильских СМИ (которые в ходе подобных терактов обычно комментируют их очень скупо) цитируют свой неназванный источник в разведке, уверяющий, что за нападением на объект в Натанзе стоит «Моссад».

    По всей видимости, израильтяне очень хотят спровоцировать иранцев на ответные жесткие действия. И тем самым – сорвать идущие сейчас между Вашингтоном и Тегераном переговоры о реанимации иранской ядерной сделки 2015 года (заключенной президентом Обамой и отмененной его сменщиком, президентом Трампом, вышедшим из сделки и вернувшим санкции).

    Сделки, в рамках которой Иран соглашается ввести ряд ограничений на свою ядерную программу и в ответ выводится из-под ряда экономических санкций Европы и США. Сделки, которая, по мнению израильтян, саудитов и некоторых американских экспертов, не решает проблему, а лишь усугубляет ее. Легитимирует иранскую ядерную программу (официально мирную), защищает Тегеран от санкций и возвращает его в мировую финансовую систему, давая возможность усилиться за счет торговли со странами Запада. Усилиться – и затем инвестировать эти деньги как в рост влияния, так и в программу по созданию ядерного оружия.

    «Если и когда Байден даст Ирану доступ к доллару и американской банковской системе, режим за короткое время превратится в мощное военное государство, обладающее сильнейшей армией в регионе, поддержанной тактическим и стратегическим ракетным арсеналом.

    В течение первого срока следующего президента (то есть через 8–12 лет – прим. ВЗГЛЯД) Иран станет обладателем ядерного оружия», – уверен старший научный сотрудник Гудзоновского института Майкл Приджент, ранее работавший в разведке США по иранской проблематике.

    А возможно, станет даже быстрее – ведь не исключено, что ядерная сделка будет реанимирована на более выгодных для Ирана условиях, нежели в 2015 году. Тогда, напомним, Иран вышел на нее обложенный со всех сторон санкциями, в изоляции – а сейчас он идет на переговоры, имея за спиной недавно заключенное масштабнейшее торговое соглашение с КНР стоимостью в 400 млрд долларов.

    Поведется ли Тегеран на игру Иерусалима, ответит ли ударом на теракт?

    С одной стороны, очевидно, что нет – иранцы не дураки и все прекрасно читают. С другой, не стоит забывать, что в Иране специфический процесс принятия решений и понимание сохранения лица. А также большое желание во что бы то ни стало сохранить это лицо в преддверии президентских выборов в стране (до которых осталось два месяца). Тем более что слова о мести из Ирана уже прозвучали, и на вполне высоком уровне. Как и заявления о том, что произошедшее является «актом ядерного терроризма на иранской земле».

    И вопрос в том, что для иранских властей сейчас окажется важнее: стратегическая победа над Израилем в виде заключенной ядерной сделки с Байденом или же тактическая месть за теракт. 


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