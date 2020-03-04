Отравление кандидата в президенты Абхазии наводит на мысли о маньяке

Абхазию накрыл внезапный политический кризис - а все из-за крайне загадочного и притом повторного отравления главного оппозиционного кандидата на пост президента страны. Дело дошло до невиданного для горной республики - в Сухуми побили женщину-журналистку. Что в итоге будет с президентскими выборами и почему сюжет с отравлением выглядит очень сомнительным?

Аслан Бжания, главный кандидат от объединенной оппозиции на пост президента Абхазии, госпитализирован в краевую больницу №1 в Краснодаре. Туда он был перевезен на санитарном вертолете из Сочи в состоянии искусственной комы. Накануне он почувствовал себя плохо по дороге из Сочи в Абхазию. По последним данным, он выведен из комы, чувствует себя лучше, двигает руками и ногами и отвечает на вопросы кивком головы. Его жизни ничего не угрожает. Источник «в медицинских кругах на Кубани» сообщил РИА Новости, что Бжания поставлен диагноз «отравление неизвестным веществом».

Напомним, что выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. Выборы 2019 года Аслан Бжания пропустил, хотя и считался фаворитом, как раз из-за аналогичного «отравления неизвестными веществами», в результате которого находился на грани смерти, лечился в Москве, а затем в Германии.

Буквально на днях Бжания находился в Москве, где встречался с избирателями из числа абхазской диаспоры и давал пресс-конференцию. После событий 2019 года он сильно изменился внешне, но в последнее время демонстрировал, что находится в хорошей форме. Публиковались материалы, в которых он занимается с гантелями, бьет по боксерской груше, бегает по морской гальке. А сразу после прошлогоднего отравления он ходил только с палочкой и некоторое время плохо говорил (была повреждена гортань).

Первые сообщения о госпитализации Аслана Бжания появились, как водится в таких случаях, в социальных сетях, и многие восприняли их как фальшивку. Дважды снаряд в одну воронку не падает. Чуть позже стали поступать сообщения, что Бжания госпитализирован в Красной Поляне. Затем представитель Аслана Бжания Ренат Карчаа подтвердил, что кандидат в президенты введен в искусственную кому для транспортировки в Краснодар.

Все это немедленно вызвало в Абхазии едва ли не политический кризис. На площади перед комплексом правительственных зданий в Сухуми стали собираться люди. В основном это были сторонники Бжания, но позднее к ним присоединились и люди, поддерживающие другого кандидата – Адгура Ардзинба. В поисках объяснений люди стали заходить в правительственные здания, попутно требуя отставки министра внутренних дел Раули Смыра и глав районов, которые «мешают выборам».

На эту тему

Сторонники Бжания потребовали встречи с и.о. президента Валерием Бганба и своего добились. Правда, Бганба успел все-таки в относительно спокойной обстановке провести заседание Совета безопасности, на котором дал получение прокуратуре и силовым структурам выяснить все обстоятельства случившегося. Далее к Бганбе пришли представители Бжании и двух других кандидатов в президенты – Адгура Ардзимба и Леонида Дзапшба. Человек 400. Еще около 100 человек собрались у предвыборного штаба Аслана Бжания.

В этот момент произошло чрезвычайное происшествие. Группа сторонников Бжания поднималась по лестнице на встречу с и.о. президента вместе с местными журналистами. На входе в кабинет и.о. президента один из сторонников Бжания (предположительно, это активист Вадим Кутелия) попытался не пустить на встречу двух женщин – представителей «Нужной газеты» Изиду Чаниа и Ольгу Джонуа, мотивируя это тем, что «они выступают против нас», «это не наши журналисты».

А после словесной перепалки случилось немыслимое для Абхазии: Кутелия ударил Изиду Чаниа кулаком в лицо, а Ольгу Джонуа вытолкал из здания правительства на улицу, где она упала, уронила фотоаппарат и телефон, но успела позвонить брату. Когда ее брат пришел, Кутелия ретировался. «Когда меня били грузины – было хотя бы понятно. А вот про абхазов я как-то иначе думала. Оказалось, что зря», - написала Чаниа в одной из соцсетей.

Изида Чаниа – человек сложный, но в Абхазии очень известный. Вокруг нее бывало много конфликтов, на нее случались покушения, но бить женщину в лицо как-то не принято. Конечно, не надо преувеличивать «кавказское джентльменство» – войны сильно подкосили нравы.

Но этот инцидент свидетельствует не столько о падении нравов в целом, сколько о степени накаленности атмосферы в Абхазии и о фундаментальном расколе абхазского общества, в котором на своих и чужих делят уже и известных журналистов.

Сам Вадим Кутелия, известный активист, категорически отрицает свое участие в избиении Изиды Чаниа. Начальник избирательного штаба Бжании Александр Анкваб комментировать происшедшее отказывается, поскольку своими глазами не видел.

После переговоров с и.о. президента представитель избирательного штаба Бжания Леонид Лакербая сообщил толпе на улице, что избирательный штаб прекращает работу на неопределенное время. Лакербая заявил, что штаб будет просить и.о. президента и ЦИК перенести президентские выборы на другую дату. Чуть позже о приостановке агитационной и иной работы своих штабов заявили и два других кандидата в президенты – Адгур Ардзинба и Леонид Дзапшба. Адгур Ардзинба обратился к своим сторонникам с просьбой покинуть площадь. Потоптавшись еще немного, толпа стала расходиться.

Уже понятно, что, если Бжания не оправится в кратчайшее время, выборы президента Абхазии придется отменять или переносить. По закону отменять выборы только потому, что с дистанции сошел один кандидат, нельзя. Других кандидатов у оппозиции нет, они как-то не догадались подготовить дублера, да и дозаявить кого-то невозможно – регистрация закончилась три недели назад. Тот факт, что два других кандидата - Адгур Ардзинба и Леонид Дзапшба приостановили работу своих штабов: абхазское общество сочувствует Бжания и не поняло бы, если бы агитационная кампания продолжилась.

«То, что предвыборные штабы кандидатов в президенты приостановили свою агитационную работу, не влияет на выборы как таковые. Приостановление агитационной кампании – это проявление солидарности и сочувствия к своему коллеге Аслану Бжания», – отметил глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия. «Заявление должно быть от него лично, либо решением суда о признании недееспособности. Также, если все остальные кандидаты в президенты изъявят желание не участвовать в выборах, только в этом случае выборы могут быть отменены или перенесены. Если останется хоть один кандидат в президенты, выборы пройдут. Если с учетом этических норм кандидаты решат не участвовать, то выборы не состоятся, в любом случае решение за кандидатами», – сказал Гогия в интервью Sputnik Абхазия.

Как все это согласуется с законом о выборах президента – непонятно. Кроме того, в деле много неясного. К тому, что произошло сейчас, есть множество вопросов.

Во-первых, пока не никаких достоверных данных о том, были ли это новое отравление или покушение на убийство - или с Асланом Бжания случился рецидив прошлого отравления.

Даже в его предвыборном штабе еще не получили из Краснодара медицинских документов, опираясь на которые, можно что-то сказать определенно. В прошлом году было несколько взаимоисключающих версий случившегося: от бытового отравления до покушения на убийства с применением тяжелых металлов. До сих пор однозначного ответа нет ни у кого, и выбор версии зависит от политических взглядов. Прокуратура Абхазии, кстати, закрыла тогда дело потому, что ни сам Бжания, ни его охрана, ни вообще никто, кто делал заявления о покушении на убийство, на допросы не явились. На днях же на пресс-конференции в Москве Аслан Бжания заново однозначно заявил, что это было покушение на убийство, а не просто какое-то случайное отравление.

Во-вторых, если бы мы жили в мире голливудских сериалов, то можно было бы решить, что действует какой-то маньяк. Ему необходимо не просто устранить фаворита президентской гонки в Абхазии, а именно отравить его. Не совсем абхазский метод. Расстрелять, организовать автокатастрофу – это понятно. Но дважды подряд травить чем-то очень сложным и быстро растворяющимся – это не укладывается в привычные рамки абхазской действительности. Кроме того, куда смотрит охрана не самого бедного человека в Абхазии, если история повторяется просто в деталях?

С политической же точки зрения, президентские выборы в Абхазии могут успокоить ситуацию в республике только в том случае, если один из кандидатов победит с неоспоримо большим отрывом. В противном случае все начнется заново. Споры, суды, уличные акции.

Выбор же между Адгуром Ардзинба и Леонидом Дзапшба – по определению ложный, поскольку оба они, по большому счету, принадлежат к одному политическому кластеру.

4 марта и.о. президента Валерий Бганба продолжит переговоры с кандидатами в президенты. Юридически очень сложно подобрать формулировку для переноса выборов. И пока нет точных медицинских данных о состоянии Аслана Бжания, не понятно и на какой срок их переносить, если переносить вообще. Кроме того, прокуратура Абхазии до сих пор не возбудила уголовного дела о покушении на убийство. Не сделала этого и прокуратура Сочи. Хотя абхазские власти уже требуют от России возбудить дело об отравлении лидера оппозиции - поскольку это отравление якобы произошло на российской территории. Российские врачи, однако - если верить утечкам - утверждают, что никакого отравления не было, а была банальная пневмония.

Все это – юридический тупик, но в современной Абхазии многое решается путем закулисных переговоров, а юридическое решение находится задним числом. Другое дело, что настоящий кризис не в конкретике президентских выборов, а в нестабильном состоянии абхазского общества в целом.