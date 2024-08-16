Как отогнать американские подлодки от баз ВМФ России

Tекст: Александр Тимохин

Одной из важнейших, но при этом малоизвестных для публики структур в составе ВМФ является так называемая Охрана водного района (ОВР). Это организация в составе военно-морской базы, предназначенная для обеспечения безопасности основных сил флота в районах его базирования от действий противника со стороны моря.

Но дело не в охране баз как таковых, дело именно в охране района – то есть места выхода из баз. Поскольку заранее известно, по какому маршруту будут выходить из баз наши корабли, и противник может подстерегать их неподалеку, а затем отслеживать – чтобы иметь возможность внезапно уничтожить.



Это особенно опасно, если речь идет о выходе на боевое патрулирование ракетных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) – подводных лодок, несущих баллистические ракеты, оснащенные ядерным оружием. По сути это вопрос надежности ядерного сдерживания. РПКСН должны выйти к районам патрулирования безопасно и незаметно, но гарантировать это без противолодочного обеспечения невозможно.



Как очищают путь для стратегических подводных лодок



Попытки отслеживать наши РПКСН прямо возле баз ВМФ все время холодной войны предпринимали американские подводные лодки-охотники. Подлодки НАТО могли выставить на маршрутах выдвижения наших подлодок мины или скрытно выйти на дальность торпедной атаки.



Силы ОВР, сведенные в бригады, обязаны этого не допустить, освободить прилегающий к базе район от подлодок противника. В состав бригад ОВР в советские времена обычно входили дивизион (четыре-восемь единиц) малых противолодочных кораблей (МПК) и дивизион тральщиков. Бригады ОВР могли обеспечить атомным подводным лодкам безопасный выход из баз и отрыв от потенциального слежения со стороны противника.



По опыту холодной войны, один или два МПК всегда были готовы к немедленному выходу в море для поиска иностранной подлодки. Систематически проводились поисковые противолодочные операции.

В начале 1970-х годов в противолодочные дивизионы ОВР начали поступать эпохальные для своего времени МПК – корабли проекта 1124, известные под шифром «Альбатрос». Это был шедевр. Корабль сочетал в себе малые размеры и отличную мореходность, высокую скорость хода и оружие на уровне западных фрегатов тех лет или выше. На экономическом ходу корабль ходил на дизельных двигателях, поэтому его эксплуатация была недорогой. А главное, он был способен обнаруживать тихие американские подлодки на расстояниях, измеряемых в некоторых условиях десятками километров (в пределе – до сорока).

Каким должен быть новый корабль ОВР



В 1980-х годах флот планировал полное обновление противолодочных сил, но из-за распада СССР этого не произошло. «Альбатросы» продолжили службу. Распад страны тяжелейшим образом сказался и на флоте в целом, и на ОВР в частности. Денег на обновление предназначенных для ОВР кораблей не было.



С начала 2000-х годов флот сделал попытку обновить противолодочные силы за счет корабля нового проекта – корвета 20380. Однако по разным причинам в полной мере это не удалось. Корветы оказались слишком дорогими, сроки их поставки – слишком длительными, поэтому они фактически стали заменой кораблям 1-го ранга советской постройки, которые выбывали из строя по возрасту.



А ОВР продолжала нести службу на старых МПК проекта «Альбатрос». Сегодня в строю 17 таких кораблей на три флота – Северный, Тихоокеанский и Черноморский. Еще шесть МПК проекта 1331М есть у Балтфлота. Корабли эти устарели и физически, и морально. Самому молодому из МПК больше 30 лет. Скоро они будут списаны по возрасту.



Однако задачи контролировать акватории перед нашими базами, выполнять противолодочное обеспечение развертывания РПКСН никуда не исчезли. Даже наоборот – стали более острыми. Нарастающий риск войны с США требует возродить полноценную ОВР для российского Военно-морского флота.

Флоту нужен массовый корабль, который соответствовал бы ряду важных характеристик. В частности, был бы дешевым, не зависящим от импортных комплектующих, способным сбивать противокорабельные крылатые ракеты противника и бороться с вражескими подлодками – и все это одновременно. И важно, чтобы его можно было строить на любой российской верфи.



Попытки создать такой корабль уже предпринимались. Например, в 2010-х в России массово строились малые ракетные корабли (МРК). Первым стал проект 21631 «Буян-М», именно эти корабли первыми атаковали крылатыми ракетами объекты террористов в Сирии. Но «Буяны-М» были спроектированы под импортные дизельные двигатели и оказались слишком дорогими.





В 2015 году Центральное морское конструкторское бюро (ЦМКБ) «Алмаз» показало свой вариант МРК – проект 22800 «Каракурт». Корабль был отлично спроектирован, а главное – в нем не было никаких критичных импортных комплектующих из недружественных стран. При его создании даже не проводились опытно-конструкторские работы (ОКР), все получилось сделать из серийных систем, дешево и сердито, как и положено для массового корабля. Несколько таких кораблей уже находятся в составе ВМФ РФ, но именно как носители дальнобойного ракетного оружия.

И вот теперь на выставке «Армия-2024» был показан новый вариант «Каракурта». И это, возможно, именно то, что способно прийти на смену легендарным «Альбатросам». Причем в новом, гораздо более лучшем качестве.



Проект малого противолодочного корабля нового поколения



Проект корабля имеет номер 22800-Э и внешне напоминает «Каракурт». Но есть важная разница. Под килем модели – обтекатель гидроакустической антенны, а на кормовой палубе пусковые установки комплекса «Пакет-НК». Значит, корабль может отражать торпедные атаки с помощью антиторпед. Там же на корме контейнер со сменной нагрузкой, например, противоминными необитаемыми подводными аппаратами. Это нужно, чтобы корабль мог сам – без тральщиков – пройти минное заграждение.

В корме – лацпорт (большой люк) для выпуска буксируемой гидроакустической станции. Это – самое главное. Такие ГАС способны обнаруживать подлодки противника на очень большом расстоянии, но дело не только в этом.

Несколько таких кораблей, работающих в группе, способны создать зону гидроакустической освещенности протяженностью более ста километров в любую сторону. Бригада таких кораблей может «просвечивать» огромные акватории полностью, не давая даже самым тихим вражеским подлодкам никакой возможности скрыться. Какая-нибудь «Вирджиния» в зоне работы нескольких таких кораблей будет как муха на стекле.



А если подлодка противника будет обнаружена даже в нескольких десятках километров от корабля, он может поразить ее противолодочной ракетой из той же пусковой установки, которая применяется для пуска крылатых ракет «Калибр», или просто вызвать противолодочную авиацию с берега. Это радикальное отличие нового корабля от старых «Альбатросов». Им надо было подойти к лодке-цели на дальность применения своих торпед, а вот новому кораблю не надо – противолодочная ракета сама долетит куда надо.

Кстати, обычные крылатые ракеты семейства «Калибров» он применит не хуже привычного МРК. Да и не только «Калибр», «Оникс» и «Циркон» тоже.

Движителем кораблю служат четыре водомета, это позволяет обойтись меньшим количеством дизелей, чем традиционная схема с гребным винтом. Это, в свою очередь, дает возможность строить корабли в больших количествах.

Судя по модели, такой корабль дешевле любого корвета. Строить таких «малышей» можно на любых российских заводах. Этот корабль – универсальное средство ведения морской войны в ближней морской зоне. И очень нужное средство именно для ОВР.



Угрозы с моря будут только расти, а других пригодных к массовой постройке проектов, способных быстро закрыть почти все задачи ВМФ в ближней морской зоне, пока нет. Новый проект дает ВМФ шанс быстро и недорого «оживить» ОВР, одновременно наращивая суммарный залп крылатых ракет всех типов.

