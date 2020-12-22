Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и северного Причерноморья.

К концу XVIII столетия существование Османской империи было в немалой степени основано на мессианском чувстве избранности турок. Османы серьезно полагали, что они являются избранным народом, которому предназначено объединить весь мусульманский мир и сокрушить его врагов. И хотя к тому времени империя потерпела немало поражений, они не воспринимались как свидетельство кризиса турецкого государства. Напротив, турки полагали, что это лишь испытания, которые им посылает аллах для того, чтобы в конце концов даровать правоверным торжество над неверными.

Несмотря на эту убежденность, Османскую империю поразил самый тяжелый кризис. Государство нуждалось в модернизации и европеизации. Его система управления устарела, армия отвечала в лучшем случае требованиям столетней давности, экономика развивалась очень медленно, отчего Турция зависела от западных технологий. Без иностранных специалистов в военном деле, кораблестроении, артиллерии турки не смогли бы даже воевать. Многие природные турки презирали науки и ремесла, считая достойным заниматься лишь войной и торговлей. Презренные занятия охотно отдавались в руки иностранцев.

С 1768 по 1774 годы Россия вела долгую войну против Османской империи. В отличие от предыдущих конфликтов, этот стал уже не просто оборонительной войной, ведомой с целью ослабить господство османов на побережье Черного моря, но реализацией политической программы царствования императрицы Екатерины II. Россия должна была установить свою власть над Новороссией – степями северного Причерноморья и Кубанью, Крым должен был превратиться из гнезда татарского разбоя в оазис мира и покоя. Позиции России на Кавказе и Балканах должны были усилиться, открывая перспективы получения Черноморских проливов и восстановления Византийской империи.

Все эти задачи были успешно выполнены и даже перевыполнены. Крым, вначале получив независимость, в 1783 году мирно вошел в состав Российской империи. Его присоединение было вызвано необходимостью установить закон и порядок на территории полуострова, где татары постоянно бунтовали против власти Крымского хана.

Именно присоединение Крыма, «жемчужины османской короны», как его называли турки, стало последним доводом в пользу новой войны. Османы отказались признать этот факт и хотя не стали объявлять войну России немедленно, стали ожидать удобного повода. Несмотря на слабость государства, турки были фанатично настроены и считали, что пришло время расквитаться с гяурами за прошлые поражения.

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В этом туркам способствовали Великобритания и Пруссия, недовольные усилением России и желавшие чужими руками ослабить тех, в ком видели угрозу. Великобритания весь XVIII век была главным торговым партнером России, но при этом желала, чтобы Россия оставалась незначительным периферийным государством Европы и не лезла в мировую политику.

В Пруссии в 1786 году умер король Фридрих Великий, неоднократно разбитый русской армией в Семилетнюю войну и после этого твердо решивший не связываться с русскими. Его преемник Фридрих-Вильгельм II был настроен против России, всегда поддерживавшей Австрийскую империю - давнюю противницу Пруссии и считал Турцию орудием, с помощью которого русским будет нанесен удар. На севре в Швеции к власти пришли сторонники реванша, которые выжидали удобного момента, чтобы вернуть потерянные Карлом XII земли.

Таким образом, война делалась неизбежной. Поводом к ее началу послужили совершенно мирные мероприятия – поездка Екатерины II и австрийского императора Иосифа в Крым, чтобы своими глазами убедиться в том, как управляются недавно завоеванные владения. Это путешествие вызвало невообразимое раздражение турецких правящих кругов. Несмотря на мир 1774 года с Россией, подписанный на вечные времена, русскому послу были выдвинуты требования отказаться от покровительства Грузии и дать Турции право контроля над черноморской торговлей и особые права в Крыму.

А затем и вовсе был выдвинут ультиматум - вернуть Крым. Разумеется, подобные условия не могли быть выполнены. Российский посол был брошен в тюрьму и 24 августа 1787 года Османская империя объявила о начале войны.

Хотя турки рассчитывали на внезапность удара, они не учли того, что Россия тщательно подготовилась к боевым действиям и на военном, и на дипломатическом фронтах. Князь Потемкин, стоя во главе военной коллегии (тогдашнего министерства), провел реформу, способствовавшую ведению боевых действий на южных рубежах. Было увеличено число легкой кавалерии, сформированы части легкой пехоты – егерей, мундиры русских солдат, хотя и потеряли в красоте, были сделаны более утилитарными, приспособленными к полевым действиям. Союз с Австрией был упрочен общими целями и дружбой Екатерины II и Иосифа. Так что думая, что придется воевать только на одном фронте, турки серьезно просчитались. Узнав о начале войны, Иосиф тут же написал письмо в Санкт-Петербург: «Получив известие, что один из слуг ваших в Константинополе посажен в семибашенный замок, я, другой слуга ваш, посылаю против мусульман всю мою армию».

Начав военные действия атакой на Кинбурн, русскую крепость в устье Днепра, османы, достигнув некоторых успехов, успокоились и с наступлением холодов почти прекратили военные действия. В следующем году турки очень успешно действовали против австрийских войск в Сербии и Венгрии. Вера в то, что началась эпоха побед, вспыхнула в Турции с новой силой.

В то же самое время русская армия действовала предельно осторожно. Часть войск была отряжена для обороны Кубани, часть отправлена для действий в районе Днестра и Буга, а основные силы должны были взять крепость и порт Очаков – важное турецкое укрепление, позволяющее османам контролировать западную часть Черного моря. После шестимесячной осады Очаков пал 17 декабря 1788 года. К этому времени австрийцам удалось переломить неудачную кампанию и достигнуть первых успехов, взяв крепость Нови-Град в Сербии.

События 1789 года были весьма благоприятны для союзников. Суворов одержал победу под Фокшанами и Рымником, австрийские полководцы Лаудон и принц Кобургский взяли Белград и Бухарест. Наконец после долгой осады были взяты Бендеры – ключ к реке Днестр и Молдавским землям.

Но, несмотря на успехи, армии союзников стояли на границе Османской империи и не могли нанести ей такой удар, после которого турки бы вынуждены были просить мира. Несмотря на поражения, османы верили в победу, в чем их поддерживали англичане и пруссаки. Король Фридрих-Вильгельм II в начале следующего года заключил с Турцией договор и сосредоточил на границе с Россией и Австрией большую часть своей армии. Эта угроза серьезно обеспокоила австрийцев, где большое влияние приобрели сторонники завершения войны, которая не пользовалась популярностью в обществе. Австрийцы считали, что император Иосиф воюет за русские интересы, а Австрия не получает от этого никакой прибыли.

Но воля Иосифа была тверда, и он собирался продолжать боевые действия, однако в конце 1789 года у него возобновился хронический туберкулез, от которого император скончался в феврале 1790 года. Новый австрийский император Леопольд II не был готов воевать на два фронта и поэтому под угрозой начала войны с Пруссией был вынужден заключить мир с Османской империей. Россия осталась с Турцией один на один. Это требовало нанести османам мощный удар, продемонстрировавший бы невозможность продолжения боевых действий.

Хотя в 1790 году турки потерпели ряд поражений в полевых и морских столкновениях, русской армии и русскому обществу требовался громкий успех. Но любые попытки начать активные действия в турецких владениях требовали перейти через Дунай, который закрывал Измаил – самое мощное укрепление Турции в Северном Причерноморье. Кроме того, контроль над Дунаем – важнейшим торговым и транспортным путем имел стратегическую важность и для османов, и для австрийцев, и для русских, которые собирались продолжать войну. Измаил был перестроен незадолго до начала войны, его укрепили по последнему слову европейской фортификации, с помощью иностранных специалистов. В крепости находился большой, 35 тысячный гарнизон, не было недостатка в провизии и порохе.

Османы считали Измаил неприступным и смеялись над попытками гяуров завладеть этой крепостью.

Русские войска под командованием адмирала де Рибаса подошли к Измаилу в октябре и попытались взять укрепления как можно быстрее. Но несмотря на артиллерийскую бомбардировку и успешные действия против турецких кораблей, крепость несокрушимо стояла. С приближением зимы русский военный совет высказался за временное прекращение осады, но главнокомандующий князь Потемкин не принял это решение и приказал генералу Суворову принять командование осадой и захватить Измаил до наступления холодов. Отличавшийся решительностью русский полководец прибыл к Измаилу и, тщательно осмотрев местность, приказал готовиться к штурму. На подготовку атаки было отведено пять дней. 18 декабря коменданту Измаила был отправлен ультиматум с требованием сдать крепость в 24 часа. Турки отказались. Штурм был назначен на 22 декабря.

21 декабря весь день велась мощная артиллерийская подготовка. Многие орудия турок были подавлены огнем русской артиллерии, а укрепления повреждены. Ночью 22 декабря выстроившиеся в атакующие колонны русские войска двинулись на штурм. Никогда ранее взятие крепости не производилось столь мощной атакой с нескольких направлений. Несмотря на то, что атакующие неизбежно несли большие потери, русские войска уже на рассвете преодолели первую линию укреплений и начали сражение за город. Бой на улицах и в домах отличался большой ожесточенностью. Турки сражались с невиданным фанатизмом.

Перелом в ходе боевых действий был достигнут после того, как на улицы города привезли артиллерийские орудия, которые картечным огнем в упор рассеяли защитников крепости. К двум часам по полудни Измаил пал.

Суворов за одержанную победу получил именную медаль, отчеканенную в его честь, офицеры получили золотые кресты с гордой надписью «Измаил взят», солдаты получили особого вида овальные медали из серебра. В память о великой победе первый поэт России Державин и лучший композитор Козловский написали торжественный полонез «Гром победы раздавайся», который некоторое время использовался в качестве государственного гимна.

Дело было сделано. В следующем 1791 году русские войска переправились через Дунай и вступили на землю Османской империи. Турецкая армия, возглавляемая самим великим визирем Юсуфом-пашой, была наголову разбита под Мачином генералом князем Репниным. На море адмирал Ушаков одержал блестящую победу при Калиакрии, уничтожив превосходящие силы османского флота под командованием капудан-паши Гуссейна.

А 9 января 1792 года (по старому стилю 29 декабря 1791 года) в Яссах в Молдавии был подписан мирный договор. Турция признала вхождение Крыма в состав России, отказалась от претензий на Грузию, граница с Турцией устанавливалась по рекам Днестр и Кубань. С этого момента закат великой Османской империи, когда-то угрожавшей всей Европе, стал лишь вопросом времени.