Взгляд
22 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
Разделы

Британия испортила рублю конец года

На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя». Подробности...
Перейти в раздел…

«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
Перейти в раздел…

Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

Неприступную крепость Измаил Суворову удалось взять всего за несколько часов Черединцев Валентин/
Фотохроника ТАСС
Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и северного Причерноморья. Подробности...
Перейти в раздел…

Чем ошибка Британии с мутацией COVID-19 грозит России

Британия потеряла контроль над мутацией коронавируса Frank Augstein/АР/ТАСС
Правительство Британии призналось в потере контроля над новым вариантом COVID-19. Как заявляют в Лондоне, мутация коронавируса стала причиной 60% новых случаев заражения граждан. Из-за этого власти страны вводят жесткий локдаун, а более 20 государств мира приостановили авиасообщение с Британией. Действительно ли очередная мутация коронавируса столь заразна и чем она опасна для россиян? Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона. Подробности...

15 цифровых напастей в грядущем году

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
На самом деле общество давно окунулось в пучину информационных страстей и слабо представляет себе, как бороться с проблемами, порожденными кратно умножившимся объемом информации и слабостью инструментов управления этой информацией. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

На Украине декоммунизировали Деда Мороза

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
В Киеве случился смешной скандал, связанный с новогодней елкой, которую установили на Софийской площади. Вместо обычной звезды ее венчала островерхая шляпа, похожая на головной убор волшебника Гэндальфа. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Перейти в раздел…

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Обсуждение: 69 комментариев

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
Подробности...

Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
  • До 1 тысячи рублей

  • От 1 до 5 тысяч рублей

  • От 5 до 10 тысяч рублей

  • От 10 до 25 тысяч рублей

  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
Есть ли у вас уже предновогоднее настроение?
  • Да

  • Нет
Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Украина «арестовала» 32 судна за заход в порты Крыма
    ФСБ назвала подделкой видео Навального с «телефонным разговором» Оппозиция в Молдавии оспорила закон о русском языке МИД заявил о подрыве доверия к ОЗХО из-за ситуации с Навальным У Эстонии не оказалось денег не испытания лекарств от коронавируса
    Германия задумалась о новых санкциях против России Минюст причислил чешское агентство Medium-Orient к СМИ-иноагентам Савченко предложила лечить украинцев от COVID-19 «калинкой-малинкой» На Украине оценили риск ядерного удара со стороны России
    На Украине резко сократилось число сторонников вступления в НАТО Новак оценил влияние президентства Байдена на добычу нефти ФАС признала Booking нарушителем антимонопольного законодательства Зеленского признали «неудачником года» почти треть украинцев

    «мошенничество было»


    Минюст США не заметил масштабных фальсификаций на выборах

    водная блокада


    В Крыму отреагировали на украинский законопроект о запрете подачи воды

    мутация коронавируса


    В России оценили эффективность «Спутника V» против нового типа COVID

    Видео

    авианесущий крейсер


    Зачем ВМФ срочно понадобился «Адмирал Кузнецов»

    испытание карантином


    Как экономика России удержалась под ударом коронавируса

    Крымские татары


    Украина пытается натравить дух Сталина на Россию

    столетний юбилей


    Российская разведка возрождается после крупнейшего морального кризиса

    Новое обвинение


    Почему Америка кричит о всемогуществе «русских хакеров»

    Европа без границ


    Анастасия Семенович: Европа – это не Шенген, а до Урала

    шляпа волшебника


    Андрей Манчук: На Украине декоммунизировали Деда Мороза

    глобальная сеть


    Александр Малькевич: 15 цифровых напастей в грядущем году

    на ваш взгляд


    Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?

    Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

    Неприступную крепость Измаил Суворову удалось взять всего за несколько часов    22 декабря 2020, 08:40
    Фото: Черединцев Валентин/
    Фотохроника ТАСС
    Текст: Михаил Диунов

    Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и северного Причерноморья.

    К концу XVIII столетия существование Османской империи было в немалой степени основано на мессианском чувстве избранности турок. Османы серьезно полагали, что они являются избранным народом, которому предназначено объединить весь мусульманский мир и сокрушить его врагов. И хотя к тому времени империя потерпела немало поражений, они не воспринимались как свидетельство кризиса турецкого государства. Напротив, турки полагали, что это лишь испытания, которые им посылает аллах для того, чтобы в конце концов даровать правоверным торжество над неверными.

    Несмотря на эту убежденность, Османскую империю поразил самый тяжелый кризис. Государство нуждалось в модернизации и европеизации. Его система управления устарела, армия отвечала в лучшем случае требованиям столетней давности, экономика развивалась очень медленно, отчего Турция зависела от западных технологий. Без иностранных специалистов в военном деле, кораблестроении, артиллерии турки не смогли бы даже воевать. Многие природные турки презирали науки и ремесла, считая достойным заниматься лишь войной и торговлей. Презренные занятия охотно отдавались в руки иностранцев.

    С 1768 по 1774 годы Россия вела долгую войну против Османской империи. В отличие от предыдущих конфликтов, этот стал уже не просто оборонительной войной, ведомой с целью ослабить господство османов на побережье Черного моря, но реализацией политической программы царствования императрицы Екатерины II. Россия должна была установить свою власть над Новороссией – степями северного Причерноморья и Кубанью, Крым должен был превратиться из гнезда татарского разбоя в оазис мира и покоя. Позиции России на Кавказе и Балканах должны были усилиться, открывая перспективы получения Черноморских проливов и восстановления Византийской империи.

    Все эти задачи были успешно выполнены и даже перевыполнены. Крым, вначале получив независимость, в 1783 году мирно вошел в состав Российской империи. Его присоединение было вызвано необходимостью установить закон и порядок на территории полуострова, где татары постоянно бунтовали против власти Крымского хана.

    Именно присоединение Крыма, «жемчужины османской короны», как его называли турки, стало последним доводом в пользу новой войны. Османы отказались признать этот факт и хотя не стали объявлять войну России немедленно, стали ожидать удобного повода. Несмотря на слабость государства, турки были фанатично настроены и считали, что пришло время расквитаться с гяурами за прошлые поражения.

    В этом туркам способствовали Великобритания и Пруссия, недовольные усилением России и желавшие чужими руками ослабить тех, в ком видели угрозу. Великобритания весь XVIII век была главным торговым партнером России, но при этом желала, чтобы Россия оставалась незначительным периферийным государством Европы и не лезла в мировую политику.

    В Пруссии в 1786 году умер король Фридрих Великий, неоднократно разбитый русской армией в Семилетнюю войну и после этого твердо решивший не связываться с русскими. Его преемник Фридрих-Вильгельм II был настроен против России, всегда поддерживавшей Австрийскую империю - давнюю противницу Пруссии и считал Турцию орудием, с помощью которого русским будет нанесен удар. На севре в Швеции к власти пришли сторонники реванша, которые выжидали удобного момента, чтобы вернуть потерянные Карлом XII земли.

    Таким образом, война делалась неизбежной. Поводом к ее началу послужили совершенно мирные мероприятия – поездка Екатерины II и австрийского императора Иосифа в Крым, чтобы своими глазами убедиться в том, как управляются недавно завоеванные владения. Это путешествие вызвало невообразимое раздражение турецких правящих кругов. Несмотря на мир 1774 года с Россией, подписанный на вечные времена, русскому послу были выдвинуты требования отказаться от покровительства Грузии и дать Турции право контроля над черноморской торговлей и особые права в Крыму.

    А затем и вовсе был выдвинут ультиматум - вернуть Крым. Разумеется, подобные условия не могли быть выполнены. Российский посол был брошен в тюрьму и 24 августа 1787 года Османская империя объявила о начале войны.

    Хотя турки рассчитывали на внезапность удара, они не учли того, что Россия тщательно подготовилась к боевым действиям и на военном, и на дипломатическом фронтах. Князь Потемкин, стоя во главе военной коллегии (тогдашнего министерства), провел реформу, способствовавшую ведению боевых действий на южных рубежах. Было увеличено число легкой кавалерии, сформированы части легкой пехоты – егерей, мундиры русских солдат, хотя и потеряли в красоте, были сделаны более утилитарными, приспособленными к полевым действиям. Союз с Австрией был упрочен общими целями и дружбой Екатерины II и Иосифа. Так что думая, что придется воевать только на одном фронте, турки серьезно просчитались. Узнав о начале войны, Иосиф тут же написал письмо в Санкт-Петербург: «Получив известие, что один из слуг ваших в Константинополе посажен в семибашенный замок, я, другой слуга ваш, посылаю против мусульман всю мою армию».

    Начав военные действия атакой на Кинбурн, русскую крепость в устье Днепра, османы, достигнув некоторых успехов, успокоились и с наступлением холодов почти прекратили военные действия. В следующем году турки очень успешно действовали против австрийских войск в Сербии и Венгрии. Вера в то, что началась эпоха побед, вспыхнула в Турции с новой силой.

    В то же самое время русская армия действовала предельно осторожно. Часть войск была отряжена для обороны Кубани, часть отправлена для действий в районе Днестра и Буга, а основные силы должны были взять крепость и порт Очаков – важное турецкое укрепление, позволяющее османам контролировать западную часть Черного моря. После шестимесячной осады Очаков пал 17 декабря 1788 года. К этому времени австрийцам удалось переломить неудачную кампанию и достигнуть первых успехов, взяв крепость Нови-Град в Сербии.

    События 1789 года были весьма благоприятны для союзников. Суворов одержал победу под Фокшанами и Рымником, австрийские полководцы Лаудон и принц Кобургский взяли Белград и Бухарест. Наконец после долгой осады были взяты Бендеры – ключ к реке Днестр и Молдавским землям.

    Но, несмотря на успехи, армии союзников стояли на границе Османской империи и не могли нанести ей такой удар, после которого турки бы вынуждены были просить мира. Несмотря на поражения, османы верили в победу, в чем их поддерживали англичане и пруссаки. Король Фридрих-Вильгельм II в начале следующего года заключил с Турцией договор и сосредоточил на границе с Россией и Австрией большую часть своей армии. Эта угроза серьезно обеспокоила австрийцев, где большое влияние приобрели сторонники завершения войны, которая не пользовалась популярностью в обществе. Австрийцы считали, что император Иосиф воюет за русские интересы, а Австрия не получает от этого никакой прибыли.

    Но воля Иосифа была тверда, и он собирался продолжать боевые действия, однако в конце 1789 года у него возобновился хронический туберкулез, от которого император скончался в феврале 1790 года. Новый австрийский император Леопольд II не был готов воевать на два фронта и поэтому под угрозой начала войны с Пруссией был вынужден заключить мир с Османской империей. Россия осталась с Турцией один на один. Это требовало нанести османам мощный удар, продемонстрировавший бы невозможность продолжения боевых действий.

    Хотя в 1790 году турки потерпели ряд поражений в полевых и морских столкновениях, русской армии и русскому обществу требовался громкий успех. Но любые попытки начать активные действия в турецких владениях требовали перейти через Дунай, который закрывал Измаил – самое мощное укрепление Турции в Северном Причерноморье. Кроме того, контроль над Дунаем – важнейшим торговым и транспортным путем имел стратегическую важность и для османов, и для австрийцев, и для русских, которые собирались продолжать войну. Измаил был перестроен незадолго до начала войны, его укрепили по последнему слову европейской фортификации, с помощью иностранных специалистов. В крепости находился большой, 35 тысячный гарнизон, не было недостатка в провизии и порохе.

    Османы считали Измаил неприступным и смеялись над попытками гяуров завладеть этой крепостью.

    Русские войска под командованием адмирала де Рибаса подошли к Измаилу в октябре и попытались взять укрепления как можно быстрее. Но несмотря на артиллерийскую бомбардировку и успешные действия против турецких кораблей, крепость несокрушимо стояла. С приближением зимы русский военный совет высказался за временное прекращение осады, но главнокомандующий князь Потемкин не принял это решение и приказал генералу Суворову принять командование осадой и захватить Измаил до наступления холодов. Отличавшийся решительностью русский полководец прибыл к Измаилу и, тщательно осмотрев местность, приказал готовиться к штурму. На подготовку атаки было отведено пять дней. 18 декабря коменданту Измаила был отправлен ультиматум с требованием сдать крепость в 24 часа. Турки отказались. Штурм был назначен на 22 декабря.

    21 декабря весь день велась мощная артиллерийская подготовка. Многие орудия турок были подавлены огнем русской артиллерии, а укрепления повреждены. Ночью 22 декабря выстроившиеся в атакующие колонны русские войска двинулись на штурм. Никогда ранее взятие крепости не производилось столь мощной атакой с нескольких направлений. Несмотря на то, что атакующие неизбежно несли большие потери, русские войска уже на рассвете преодолели первую линию укреплений и начали сражение за город. Бой на улицах и в домах отличался большой ожесточенностью. Турки сражались с невиданным фанатизмом.

    Перелом в ходе боевых действий был достигнут после того, как на улицы города привезли артиллерийские орудия, которые картечным огнем в упор рассеяли защитников крепости. К двум часам по полудни Измаил пал.

    Суворов за одержанную победу получил именную медаль, отчеканенную в его честь, офицеры получили золотые кресты с гордой надписью «Измаил взят», солдаты получили особого вида овальные медали из серебра. В память о великой победе первый поэт России Державин и лучший композитор Козловский написали торжественный полонез «Гром победы раздавайся», который некоторое время использовался в качестве государственного гимна.

    Дело было сделано. В следующем 1791 году русские войска переправились через Дунай и вступили на землю Османской империи. Турецкая армия, возглавляемая самим великим визирем Юсуфом-пашой, была наголову разбита под Мачином генералом князем Репниным. На море адмирал Ушаков одержал блестящую победу при Калиакрии, уничтожив превосходящие силы османского флота под командованием капудан-паши Гуссейна.

    А 9 января 1792 года (по старому стилю 29 декабря 1791 года) в Яссах в Молдавии был подписан мирный договор. Турция признала вхождение Крыма в состав России, отказалась от претензий на Грузию, граница с Турцией устанавливалась по рекам Днестр и Кубань. С этого момента закат великой Османской империи, когда-то угрожавшей всей Европе, стал лишь вопросом времени.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •