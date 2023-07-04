Какие лодки и катера нужны России для боевых действий на Днепре?

Боевые действия показали, что ВС РФ для эффективного проведения спецоперации на реке Днепр требуются специальные средства – и прежде всего моторные лодки. Они должны обладать совокупностью характеристик, превращающих их в грозное боевое оружие и транспортное средство. Важны скорость и грузоподъемность, скрытность применения (размеры, возможность быстрого подъема на берег без специальных погрузочных средств и маскировки), уровень конструктивной защиты.

В составе ВМФ РФ имеются массовые лодки БЛ-680, но они мало подходят для выполнения задач на Днепре. Они являются в первую очередь рабочими катерами. Слишком велики для Днепра и лимана и большие десантно-штурмовые катера ВМФ типа «Раптор» и БК-16, и тем более малоскоростные старые бронекатера проекта 1204.

Противник, расположившийся на правом берегу Днепра, обладает мощными системами вооружений, способными уничтожать катера – в частности, управляемыми ракетами. Из-за больших размеров и веса катеров типа БК-16 весьма затруднены их подъем на берег и маскировка – а значит, они будут слишком заметными и «вкусными» для противника целями.

Из имеющихся в России (уже поставленных в войска или спецслужбам) тяжелых бронированных катеров наиболее подходящим для работе на Днепре типом является десантно-штурмовая лодка проекта 02800. Ее невысокая мореходность не критична на реке, но вот скорость, грузоподъемность и броня весьма актуальны. Скорость лодки – более 35 узлов. Данная лодка отличается низким профилем – а значит, малозаметностью, высокой маневренностью и подходит для доставки и высадки десанта.

Кроме того, в ФСБ России поставляется катер шифра СК860. Он может вмещать до 20 человек и развивать скорость более 55 узлов. Катер поставляется в двух исполнениях – с рубкой и открытый, в зависимости от задач. Данные корабли относятся к классу так называемых катеров-перехватчиков – то есть специальных скоростных катеров, предназначенных для задержания браконьеров и других нарушителей границы.

Пригодились бы российским бойцам на Днепре и катера гражданского исполнения, но именно того класса, который как раз и используют различные нарушители. К ним, например, относятся малые жестко-корпусные надувные катера (лодки) «Скаут-420» и «Буревестник».

Задачей этих катеров будет обеспечение гарнизонов на островах и разведывательно-диверсионных групп. Но главное – противодействие катерам противника (для чего им нужно мощное пулеметное вооружение).

Однако иметь только катера во время боевых действий недостаточно. На этих лодках должны иметься средства маскировки (сети) и специальные прицепы, обеспечивающие возможность их быстрого подъема на берег.

Кроме того, необходимо оснащение катеров средствами постановки пассивных помех. И разумеется, сами действия катеров на виду берега противника должны обеспечиваться воздушной разведкой (БПЛА), огневой поддержкой и прикрытием средствами РЭБ.

С учетом необходимости переброски по реке (через реку) значительных грузов актуальным является наличие (создание) специальных транспортных средств типа немецких паромов «Зибель» времен Второй мировой войны. Имеющиеся понтонные парки обладают необходимой грузоподъемностью, но в ходе СВО встал вопрос повышения их скорости на воде.

Следует отметить, что в годы Великой Отечественной войны в СССР были быстро разработаны и массово выпущены аналоги «Зибеля» – десантные катера проекта 165. Потребность в таких катерах (несколько меньшего водоизмещения и грузоподъемности – с учетом требований транспортировки автотранспортом и возможности спуска на воду в необорудованном месте) велика. Сегодня таких проектов нет, поэтому целесообразна их быстрая конкурсная разработка ведущими КБ с последующим запуском в серию лучшего проекта.