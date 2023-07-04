Какие лодки и катера нужны России для боевых действий на Днепре?

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4 июля, вторник  |  Последнее обновление — 19:36  |  vz.ru
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Российская экономика показала безошибочный признак оздоровления

Российской экономике требуется все больше грузовиков Виталий Невар/РИА Новости
Продажа и регистрация тяжелых грузовиков переживает взлет такого масштаба, который Россия не видела долгие годы. Это явление оказалось неожиданным для многих западных аналитиков, которые предрекали России коллапс из-за санкций. Выдвигаются разные версии происходящего, но самой верной из них является самая простая: российская экономика стремительно меняется. Причем в лучшую сторону. Подробности...
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Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
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Как усилить авиаразведку России

Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач СВО Михаил Воскресенский/РИА Новости/Аврора
Сергей Шойгу заявил о необходимости модернизации самолетов ДРЛО А-50. Эта модель хорошо зарекомендовала себя в СВО. Однако число угроз и вызовов, которые стоят перед Россией, требует не только качественного приращения на этом направлении, но и количественного. Как именно отечественный ВПК мог бы решить эту задачу?  Подробности...
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Французская элита увидела «смерть нации»

Тысячи машин сожжены погромщиками Xinhua/Global Look Press
Французское общество напугано происходящими беспорядками и в массе своей винит в происходящем слабость правительства перед насилием мигрантов. Однако можно сказать, что таково просто мнение обывателей. Что же думают об этом представители интеллектуального класса, знаменитые французские мыслители и философы? Казалось бы, они должны осмыслить происходящий кризис и найти его настоящую причину. И кое-что они действительно обнаружили. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными. Подробности...
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«Холодный ад» неоязычества

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди вообще могут верить в странные и неправдоподобные вещи. Но чем же плохо именно неоязычество? Тем, что оно создает идентичность и лояльность, не просто постороннюю исторической России, но и ей прямо враждебную. Подробности...
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Переход к новому миропорядку займет десятилетия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Яркая лексика статьи Дмитрия Медведева не должна затенять ее серьезное содержание, где ядерный аргумент – не единственный и даже не главный. Более важен тезис о том, что спецоперация, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома». Подробности...
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Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

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Подростки и арабы сжигают Францию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Какие лодки и катера нужны России для боевых действий на Днепре?

    		   
    4 июля 2023, 18:56
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
    Текст: Максим Климов

    Боевые действия показали, что ВС РФ для эффективного проведения спецоперации на реке Днепр требуются специальные средства – и прежде всего моторные лодки. Они должны обладать совокупностью характеристик, превращающих их в грозное боевое оружие и транспортное средство. Важны скорость и грузоподъемность, скрытность применения (размеры, возможность быстрого подъема на берег без специальных погрузочных средств и маскировки), уровень конструктивной защиты.

    В составе ВМФ РФ имеются массовые лодки БЛ-680, но они мало подходят для выполнения задач на Днепре. Они являются в первую очередь рабочими катерами. Слишком велики для Днепра и лимана и большие десантно-штурмовые катера ВМФ типа «Раптор» и БК-16, и тем более малоскоростные старые бронекатера проекта 1204.

    Противник, расположившийся на правом берегу Днепра, обладает мощными системами вооружений, способными уничтожать катера – в частности, управляемыми ракетами. Из-за больших размеров и веса катеров типа БК-16 весьма затруднены их подъем на берег и маскировка – а значит, они будут слишком заметными и «вкусными» для противника целями.

    Из имеющихся в России (уже поставленных в войска или спецслужбам) тяжелых бронированных катеров наиболее подходящим для работе на Днепре типом является десантно-штурмовая лодка проекта 02800. Ее невысокая мореходность не критична на реке, но вот скорость, грузоподъемность и броня весьма актуальны. Скорость лодки – более 35 узлов. Данная лодка отличается низким профилем – а значит, малозаметностью, высокой маневренностью и подходит для доставки и высадки десанта.

    Кроме того, в ФСБ России поставляется катер шифра СК860. Он может вмещать до 20 человек и развивать скорость более 55 узлов. Катер поставляется в двух исполнениях – с рубкой и открытый, в зависимости от задач. Данные корабли относятся к классу так называемых катеров-перехватчиков – то есть специальных скоростных катеров, предназначенных для задержания браконьеров и других нарушителей границы.

    Пригодились бы российским бойцам на Днепре и катера гражданского исполнения, но именно того класса, который как раз и используют различные нарушители. К ним, например, относятся малые жестко-корпусные надувные катера (лодки) «Скаут-420» и «Буревестник».

    Задачей этих катеров будет обеспечение гарнизонов на островах и разведывательно-диверсионных групп. Но главное – противодействие катерам противника (для чего им нужно мощное пулеметное вооружение).

    Однако иметь только катера во время боевых действий недостаточно. На этих лодках должны иметься средства маскировки (сети) и специальные прицепы, обеспечивающие возможность их быстрого подъема на берег.

    Кроме того, необходимо оснащение катеров средствами постановки пассивных помех. И разумеется, сами действия катеров на виду берега противника должны обеспечиваться воздушной разведкой (БПЛА), огневой поддержкой и прикрытием средствами РЭБ.

    С учетом необходимости переброски по реке (через реку) значительных грузов актуальным является наличие (создание) специальных транспортных средств типа немецких паромов «Зибель» времен Второй мировой войны. Имеющиеся понтонные парки обладают необходимой грузоподъемностью, но в ходе СВО встал вопрос повышения их скорости на воде.

    Следует отметить, что в годы Великой Отечественной войны в СССР были быстро разработаны и массово выпущены аналоги «Зибеля» – десантные катера проекта 165. Потребность в таких катерах (несколько меньшего водоизмещения и грузоподъемности – с учетом требований транспортировки автотранспортом и возможности спуска на воду в необорудованном месте) велика. Сегодня таких проектов нет, поэтому целесообразна их быстрая конкурсная разработка ведущими КБ с последующим запуском в серию лучшего проекта.
     
     
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