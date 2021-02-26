Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

«Если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Клэр Дейли. По ее мнению, Запад совершенно напрасно делает ставку на этого российского блогера.

Депутат Европарламента, независимый социалист из Ирландии Клэр Дейли (Clare Daly) прославилась в России в середине февраля, после своей эмоциональной речи, в которой она давала отповедь лидерам Евросоюза и США. «Хватить заниматься русофобией! Перестаньте злоупотреблять правами человека, чтобы продвигать интересы военной промышленности. Мы должны вести диалог, а не войну», – требовала Дейли с трибуны Европарламента.

Депутат задалась тогда вопросом: почему власти западных демократий обязывают своих парламентариев защищать блогера Алексея Навального, хотя тот известен как национал-шовинист и расист. Она сравнила шумную реакцию ЕС на дело Навального и молчание Брюсселя по поводу ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Великобритании и тюремных сроков, вынесенных сторонникам независимости Каталонии. Дейли обвинила лидеров Евросоюза в замалчивании нарушений прав человека, совершаемых в границах блока.

Клэр Дейли занимается политикой с юности. Еще в конце 1990-х, будучи лидером студенческого союза Дублинского университета, она организовывала акции в поддержку прав женщин. Уже тогда она исповедовала феминистские идеи, вошедшие теперь в западный мейнстрим. Зато другие тезисы Дейли никак не приветствуются элитами. Так, она последовательно критикует НАТО за агрессивную политику.

О том, почему она попыталась защитить репутацию России, выступая явно во враждебном окружении коллег-депутатов, Клэр Дейли рассказала в интервью газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Госпожа Дейли, почему вы решили взять Россию под защиту? У вас с нашей страной связаны какие-то теплые чувства?

Клэр Дейли: Я не испытываю особой симпатии к России, я просто считаю, что нужно изобличать лицемерие и говорить правду. Для меня очевидно, что с Россией несправедливо обращаются – с подачи истеблишмента Евросоюза. Я не вижу доказательств того, что Москва кому-либо угрожает. Поэтому постоянную пропаганду, направленную против нее, следует прекратить, она безосновательна. Подобная пропаганда служит только интересам военно-промышленного комплекса.

НАТО размещает свои базы близко к границам России, а Россия при этом – агрессор?!

США вторгаются в другие страны, подстрекают и вооружают джихадистов, дестабилизируют регионы и порождают кризис беженцев, но при этом они защищают демократию! Такая интерпретация лицемерна и опасна, и на это нужно обращать внимание. Следует бороться с разжиганием риторики холодной войны.

ВЗГЛЯД: Чем можно объяснить тот факт, что западные либералы активно защищают Алексея Навального, который сам себя с гордостью называл «нормальным русским националистом»?

К. Д.: Многие из них вообще не в курсе ни идеологии, ни конкретных выходок Алексея Навального. Они сосредоточили свое внимание только на его «антикоррупционных кампаниях». Либералы в Западной Европе ухватились за эту фигуру, поскольку сочли, что Навальный – именно тот, кто сможет составить конкуренцию Путину. Они на каждом шагу поддерживают Навального, агитируют за него. Это невероятно!

Я твердо убеждена: если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас.

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Приди вдруг Навальный к власти (а я не думаю, что такой шанс есть) – либералы Европы тогда сразу бы узнали его истинные позиции. Они считают Навального «типичным русским», но надо сказать, что о жителях России в Евросоюзе вообще объективно мало кто судит.

ВЗГЛЯД: В Европарламенте вы известны как эксперт по Афганистану. Как вы оцениваете решение США нарушить соглашение, которое они год назад заключили с «Талибаном» – о выводе всех оккупационных сил? При новом президенте в Вашингтоне передумали и решили оставить в Афганистане войска.

К. Д.: К сожалению, Афганистан более сорока лет остается жертвой разных интервенций, в результате которых там и возник тот кошмар, что мы сейчас наблюдаем. Я твердо убеждена в том, что афганский народ сам должен попытаться разобраться в собственной истории – без вмешательства извне, откуда бы оно ни исходило. США когда-то всесторонне поддерживали моджахедов в их войне против советских войск в Афганистане. Потом те же США содействовали росту джихадистских группировок, возникших уже вследствие той первой войны в Афганистане.

Американские войска обязательно должны уйти из Афганистана, переговоры о мире там должны вестись только на местном уровне. Афганцы хотят мира и решения своих экономических проблем, хотят жить свободно той жизнью, которая им нравится. Они не хотят жить в исламском эмирате. К сожалению, и афганское правительство, и «Талибан» вряд ли пользуются абсолютной поддержкой населения страны.

ВЗГЛЯД: Вы называете себя левым политиком. Но многие считают, что деление на правых и левых устарело, что прежние ориентиры сбились. Например, ваши коллеги – левые Западной Европы – превратились, если считать по-старому, в ультра-либералов. Они защищают интересы транснациональных корпораций и натовского генералитета...

К. Д.: Во-первых, левые в Европейском союзе, особенно в Европарламенте, очень слабы. Они, к примеру, составляют самую маленькую депутатскую группу в Европарламенте. Во-вторых, действительно, я не считаю многих членов этой группы левыми. Многие из них сбились с пути. Они сошли с антиимпериалистических, антимилитаристских позиций, которые ранее были определяющими для левых всего мира.

Вместо этого нынешние левые сосредоточились на поисках новой гендерной «идентичности человека».

Кроме того, левые идеологи вооружили империалистов дискурсом о правах человека, а это особенно опасно в случаях, когда в какой-нибудь стране империалисты захотят сменить режим.

Насчет транснациональных корпораций? Очевидно, что во всем мире растет социально-экономическое неравенство. Собственность на средства производства только в частных руках остается ключевой частью проблемы. Это наглядно иллюстрируется тем фактом, что Евросоюз сегодня по части распространения вакцины от коронавируса оказался полностью в руках крупных транснациональных фармацевтических компаний, зависит только от их милости.

Все это значит, что созревает базис для появления новых радикальных левых настроений. В нынешних условиях жизни в Западной Европе и США, людям придется найти новые способы, чтобы отстаивать свой политический голос. В частности, это нужно для действий левых по защите окружающей среды, для организации массовых молодежных движений против расизма.

ВЗГЛЯД: Может быть, в Евросоюзе уже просто решены все другие проблемы, поэтому нынешние левые от безысходности и занялись гендерной идентификацией, защитой прав ЛГБТ и так далее?

К. Д.: Звучит огромное количество дискуссий насчет защиты прав ЛГБТ, национальных меньшинств, уличных действий против расизма, но, к сожалению, реальность в Европе значительно отличается от этих деклараций. Фундаментальные права и свободы человека нарушаются во многих странах – членах Евросоюза. Это повод еще один раз сказать с грустной иронией: Брюссель читает лекции Москве о правах человека, в то время как эти права отсутствуют во многих уголках самого Евросоюза.

ВЗГЛЯД: А как нынешнее ирландское общество относится к России, к русской культуре?

К. Д.: Не думаю, что в Ирландии сложилось объективное мнение о происходящем в России. У нас недостаточно знают о вашей стране. Правда, что касается русского языка, возможно, он стал немного более распространенным, поскольку в Ирландию переселилось большое число как русских, так и людей из восточноевропейских государств, говорящих по-русски. В этом смысле понимание выросло.

Но любопытно следующее. После моего выступления в Европарламенте по поводу визита Жозепа Борреля, со мной связалось несколько ирландцев, которые живут в России и состоят в браке с российскими гражданами. Все они в унисон сказали одно и то же: то, как Россию представляют себе в Ирландии, и реальная жизнь этих семей в России – это совсем разные вещи. Пресса в Ирландии настроена очень проатлантически и проамерикански. С культурной точки зрения можно сказать, что большинство ирландцев давно уже эмигрировало в США. Они смотрят в основном американское телевидение и так далее. Конечно, русская культура, российская пресса подобного влияния в Ирландии не имеют.

ВЗГЛЯД: У вас есть любимые русские писатели, музыканты?

К. Д.: Да, Толстой явно превосходен. Что касается музыки, то выбирать сложно, но Рахманинов совершенно уникален. Я думаю, что между Ирландией и Россией есть много общего. Не случайно, один из наших великих ирландских писателей Джордж Бернард Шоу был невероятно популярен в России и сам при этом очень ценил русскую культуру.

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