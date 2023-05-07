Путин вернул Россию к исторической норме

7 мая 2023 года очередная – 23-я – годовщина, как Владимир Путин занял высший государственный пост России. Еще совсем недавно, каких-то полтора года назад, рассуждения о роли и месте Путина в отечественной истории вольно или невольно носили характер подведения итогов.

Как про Сталина стала расхожей формула «Принял Россию с сохой, оставил – с ядерной бомбой», так и Путин принял страну на грани национально-государственного краха и вернул ей великодержавный статус, выведя на путь поступательного устойчивого развития. Причем он, в отличие от многих предшественников, обеспечил этот результат не суровыми или даже жестокими методами управления и ценой огромных человеческих жертв, а поразительно мягкой политикой, во главе угла которой впервые в нашей истории не на словах, а на деле стоит принцип сбережения людей.

Ничего удивительного, что при осмыслении пройденного Россией за это время пути и произошедших грандиозных перемен у многих людей чисто психологически возникало ощущение, а то и осознанное мнение, что главную свою миссию Путин уже осуществил. Отсюда и формат подведения итогов (пусть даже промежуточных) его правления: вспомните, что было, и оглянитесь вокруг, чтобы оценить, как стало.

Кстати, именно поэтому последние годы можно было услышать ернические комментарии: мол, если Путин свою задачу выполнил, к чему ему оставаться на посту президента России.

24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит преждевременным.

Масштабы происходящего таковы, что в нынешних событиях решается судьба не только России, но и без преувеличения всего мира. А значит Путин – как и 20 лет назад, когда аккуратно, по шажочку оттаскивал страну от края пропасти, а любой его неверный шаг грозил катастрофой – опять несет на своих плечах ответственность за Россию в критический для нее момент истории.

Если чуть отстраниться от вызывающих по понятным причинам острую эмоциональную реакцию событий на Украине, то становятся очевидными две важнейшие задачи, которые теперь наряду с переустройством мира стоят перед Россией и, как следствие, перед ее лидером.

Первая задача – психологический разрыв страны с Западом. Петр Первый прорубил окно в Европу, однако за прошедшие три с половиной столетия наша ментальная связь с ней окончательно выродилась и изжила себя, принося куда больше проблем, чем выгод. Да и современный Запад, будем честны, уже вовсе не тот локомотив человеческой цивилизации, каковым он был полтысячелетия, несмотря на все свои проблемы и пороки.

Однако Путин вовсе не заколачивает петровское «окно» – подобные радикальные меры в принципе не в его характере. Нет, он скорее ставит качественный стеклопакет на него – чтобы не дуло, да и всякого мусора с той стороны не налетало. А при желании и необходимости окно всегда можно открыть. В общем, взаимоотношения России и нашего народа с Западом в данный момент претерпевают радикальные и без преувеличения судьбоносные перемены, переоценить значение которых просто невозможно.

Вторая же задача, которую решает Путин прямо сейчас – куда более нетривиальна и даже противоречива. Уже девять лет, как очередное противостояние России и Запада перешло в открытую фазу, и почти полтора года как оно приняло характер полномасштабного вооруженного конфликта, практически не прикрытого фиговым прокси-листком. Даже самым наивным и далеким от политики людям стало очевидно, что для России на кону стоит само ее существование, то есть это в очередной раз тот самый экзистенциальный конфликт не просто за выгодное место в геополитических раскладах, а за выживание страны.

Но вот тут надо иметь в виду важное обстоятельство: с момента предыдущего такого конфликта – Великой Отечественной войны – прошло довольно мало времени, в результате чего в общественной памяти невольно пробуждаются и требуют заявить о себе те алгоритмы национального ответа, которые позволили нам выстоять и победить тогда: «Вставай, страна огромная». Да и в целом прошлый век прошел для России в формате мобилизации, сверхусилий, достижения целей любой ценой.

Это наложило отпечаток и на нынешние поколения. Мы привыкли думать, что именно такую цену платит Россия всегда за свои достижения и победы.

Вот только на самом деле это совсем не так. Наша страна действительно значительную часть своей истории была вынуждена бороться за собственное выживание, экзистенциальные угрозы регулярно нависали над ней со всех сторон. Но режим общенациональной мобилизации вовсе не был привычным механизмом государственно-политического руководства – он был скорее исключением из правил.

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Да, Россия практически беспрерывно вела тяжелейшие кровопролитные войны за свои интересы, свое будущее, свое выживание. Однако это не мешало большей части страны жить обыденной жизнью: растить детей и хлеб, торговать со всем миром и отправлять экспедиции, строить заводы и города, создавать великие произведения искусства и лучший в мире балет, осваивать месторождения и новые территории, дойдя в итоге до Тихого океана.

И тут возникает закономерный вопрос: так может быть, это прошлый ХХ век был нашей непоказательной флуктуацией, когда единственным способом выживания для страны оказалось запредельное перенапряжение всех народных сил, а теперь мы возвращаемся к нашей исторической норме? Норме, при которой мы обречены раз за разом отстаивать право на суверенность и просто на существование с оружием в руках, но эта задача – как и куча иных, бесконечно валящихся на нас проблем – может успешно решаться в плановом режиме, не требующем от страны штурмовщины, жестоких репрессий и колоссальных жертв. Страна просто живет, развивается, меняется к лучшему – но помнит и поддерживает своих защитников, которые мужеством на фронте делают это возможным. Эту задачу возвращения России к исторической норме и решает сейчас – помимо прочего – Владимир Путин.

За 23 года под его руководством страна прошла действительно огромный путь, но правы те, кто указывает, что главным результатом правления любого государственного деятеля является не столько грандиозность достижений, сколько их устойчивость, способность длиться и самостоятельно развиваться. Именно на это нацелена деятельность президента России.