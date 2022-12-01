С проституцией и наркотиками надо бороться, а не учитывать в ВВП

«Социально порицаемые» расходы семей на оплату интим-услуг и покупку наркотиков потребовал учитывать в расчетах Росстат. Для этих статей издержек домохозяйств даже установили специальные коды. Интересно, что, по мнению ведомства, оплата наркотиков и жриц любви в структуре расходов семей занимает 4–5%, что соответствует их тратам на бытовую технику.

Новость меня однозначно удивила – со стороны может показаться, что Российская Федерация вступила в Евросоюз. В некоторых странах Европы запрещенные вещества и жрицы любви действительно включаются в расчет национального ВВП. И этому есть абсолютно конкретное и банальное объяснение. Ключевым коэффициентом при вступлении в зону евро или просто для оценки макроэкономической и финансовой стабильности является отношение суверенного долга к ВВП. С размером суверенного долга, понятное дело, сделать ничего нельзя. А вот ВВП можно считать по-разному. И чем он у вас получится больше, тем лучше будет ваш коэффициент, тем выше суверенный кредитный рейтинг и рейтинги компаний и банков от Moody’s или S&P.

В свое время на фондовом рынке была такая шутка, что ваша супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка.

Российское министерство финансов в ближайшие годы собирается удерживать отношение суверенного долга к ВВП не выше 20%, да и в зону евро Россия вроде не собирается. Не очень понятно, зачем нам столь сомнительные новации из Европы. Так и до родителя номер 1 и родителя номер 2 недалеко. Плюс, мягко говоря, далеко не все россияне пользуются услугами жриц любви и тем более употребляют наркотики. Однако, наверное, будет интересен порядок российских цифр.

Жрицы любви в России были легализованы специальным указом Николая I в 1843 году. Легальный рынок интим-услуг существовал в России в царское время и в период НЭПа. Однако большую часть советского периода истории официально интим-услуги были вне закона. В современной России секс-бизнес также является незаконным. С появлением Интернета он ушел в Сеть, девушки часто активно работают через традиционные сайты знакомств и социальные сети. По оценкам движения секс-работников «Серебряная роза», на этом рынке занято 3 млн человек – примерно столько же, сколько в сфере ЖКХ. Годовой оборот этого рынка неофициально оценивают в 800 млрд – 1 трлн рублей. По последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году номинальный объем ВВП РФ составит 146 трлн рублей, в 2023 году – почти 150 трлн рублей, в 2024 году – 159,7 трлн рублей, в 2025 году – 170,6 трлн рублей. В масштабах экономики России цифры секс-индустрии не очень велики. Хотя если обложить доходы путан налогами, то определенный доход в казну будет. При ставке НДФЛ в 13% – до 130 млрд рублей.

Оценить российский черный рынок запрещенных веществ точно невозможно. Ежегодный объем расходов на наркотики в целом по России составляет 1,5 трлн руб., что сравнимо с объемом годового бюджета Министерства обороны РФ, говорил пять лет назад тогдашний глава Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов. Более свежих данных на этот счет найти не удалось.

При этом непонятно, оценивать весь рынок или только так называемые легкие наркотики. В Голландии, Испании, Грузии, Бразилии, Мексике, ЮАР и ряде других стран Европы и Америки нет уголовного наказания за употребление марихуаны в личных целях в непубличных местах. А в Канаде и Уругвае употребление марихуаны полностью легально. Некоторые международные финансовые компании полагают, что в ближайшие 10–20 лет легализация марихуаны состоится почти во всех крупнейших экономиках мира и, делая на это ставку, рекомендуют покупать акции соответствующих производителей. Деньги, понятное дело, не пахнут. По прогнозам, в рамках нынешних трендов размер легального рынка каннабиса к 2028 году достигнет 40 млрд долларов. Но Россия с официально провозглашенной опорой на традиционные ценности вряд ли пойдет путем легализации легких наркотиков. Однако, даже если предположить, что это случится, доля данного сектора в экономике также будет невелика.

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Мы, россияне, великая и успешная капиталистическая нация, а не колония США или Евросоюза. У нас давно сформирована собственная национальная модель хозяйства. Не без недостатков, но абсолютно конкурентная в глобальном рынке. Времена, когда Запад учил нас капитализму, давно прошли. Экономика Европы больна. Пора прекратить обезьянничать, то есть бездумно переносить западный опыт на нашу российскую почву. Мы – отдельная суверенная евразийская цивилизация, и считать ее ключевые показатели и оценочные индикаторы мы будем, как считаем нужным. С проституцией и наркотиками надо бороться, а не учитывать их в объемах ВВП.