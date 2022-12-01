С проституцией и наркотиками надо бороться, а не учитывать в ВВП

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1 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Украинские фейки вынудили папу римского оскорбить народы России

Папа римский объявил, что российские солдаты – чеченцы и буряты якобы отличаются жестокостью Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский оказался ретранслятором антироссийских фейков. Понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Показательно, что в этот же день популярная мировая газета The New York Times выпустила материал о «новой Буче» в Херсонской области. Как глава католиков стал очередной жертвой информационной войны против России? Подробности...
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Польша приготовилась к захвату Западной Украины

Львов считается неофициальной столицей утерянных Польшей «восточных окраин» Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
В Варшаве разработан механизм аннексии западных областей Украины. Об этом стало известно российской разведке. Для этого решено провести на Львовщине плебисцит о выходе из состава Украины. Почему тема возвращения исторических территорий стала в Варшаве вновь актуальной и какую роль в аннексии могут сыграть две новые дивизии, сформированные у границ Украины? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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С проституцией и наркотиками надо бороться, а не учитывать в ВВП

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка. Подробности...

Почему Ротшильды пытаются не допустить коронации Карла III

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Зеленский испортил отношение поляков к Украине

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Негативное отношение к беженцам с Украины распространено в Польше во всех социальных и возрастных группах, больших и малых городах и без различия пола. А в середине ноября социологи признали, что существуют опросы, подтверждающие «настолько плохое» отношение поляков к украинцам, что их боятся опубликовать. Подробности...
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100 тысяч жертв Урсулы фон дер Ляйен

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    С проституцией и наркотиками надо бороться, а не учитывать в ВВП

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		1 декабря 2022, 12:10

    «Социально порицаемые» расходы семей на оплату интим-услуг и покупку наркотиков потребовал учитывать в расчетах Росстат. Для этих статей издержек домохозяйств даже установили специальные коды. Интересно, что, по мнению ведомства, оплата наркотиков и жриц любви в структуре расходов семей занимает 4–5%, что соответствует их тратам на бытовую технику.

    Новость меня однозначно удивила – со стороны может показаться, что Российская Федерация вступила в Евросоюз. В некоторых странах Европы запрещенные вещества и жрицы любви действительно включаются в расчет национального ВВП. И этому есть абсолютно конкретное и банальное объяснение. Ключевым коэффициентом при вступлении в зону евро или просто для оценки макроэкономической и финансовой стабильности является отношение суверенного долга к ВВП. С размером суверенного долга, понятное дело, сделать ничего нельзя. А вот ВВП можно считать по-разному. И чем он у вас получится больше, тем лучше будет ваш коэффициент, тем выше суверенный кредитный рейтинг и рейтинги компаний и банков от Moody’s или S&P.

    В свое время на фондовом рынке была такая шутка, что ваша супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка.

    Российское министерство финансов в ближайшие годы собирается удерживать отношение суверенного долга к ВВП не выше 20%, да и в зону евро Россия вроде не собирается. Не очень понятно, зачем нам столь сомнительные новации из Европы. Так и до родителя номер 1 и родителя номер 2 недалеко. Плюс, мягко говоря, далеко не все россияне пользуются услугами жриц любви и тем более употребляют наркотики. Однако, наверное, будет интересен порядок российских цифр.

    Жрицы любви в России были легализованы специальным указом Николая I в 1843 году. Легальный рынок интим-услуг существовал в России в царское время и в период НЭПа. Однако большую часть советского периода истории официально интим-услуги были вне закона. В современной России секс-бизнес также является незаконным. С появлением Интернета он ушел в Сеть, девушки часто активно работают через традиционные сайты знакомств и социальные сети. По оценкам движения секс-работников «Серебряная роза», на этом рынке занято 3 млн человек – примерно столько же, сколько в сфере ЖКХ. Годовой оборот этого рынка неофициально оценивают в 800 млрд – 1 трлн рублей. По последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году номинальный объем ВВП РФ составит 146 трлн рублей, в 2023 году – почти 150 трлн рублей, в 2024 году – 159,7 трлн рублей, в 2025 году – 170,6 трлн рублей. В масштабах экономики России цифры секс-индустрии не очень велики. Хотя если обложить доходы путан налогами, то определенный доход в казну будет. При ставке НДФЛ в 13% – до 130 млрд рублей.

    Фото: Узаков Сергей/ТАСС

    Оценить российский черный рынок запрещенных веществ точно невозможно. Ежегодный объем расходов на наркотики в целом по России составляет 1,5 трлн руб., что сравнимо с объемом годового бюджета Министерства обороны РФ, говорил пять лет назад тогдашний глава Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов. Более свежих данных на этот счет найти не удалось.

    При этом непонятно, оценивать весь рынок или только так называемые легкие наркотики. В Голландии, Испании, Грузии, Бразилии, Мексике, ЮАР и ряде других стран Европы и Америки нет уголовного наказания за употребление марихуаны в личных целях в непубличных местах. А в Канаде и Уругвае употребление марихуаны полностью легально. Некоторые международные финансовые компании полагают, что в ближайшие 10–20 лет легализация марихуаны состоится почти во всех крупнейших экономиках мира и, делая на это ставку, рекомендуют покупать акции соответствующих производителей. Деньги, понятное дело, не пахнут. По прогнозам, в рамках нынешних трендов размер легального рынка каннабиса к 2028 году достигнет 40 млрд долларов. Но Россия с официально провозглашенной опорой на традиционные ценности вряд ли пойдет путем легализации легких наркотиков. Однако, даже если предположить, что это случится, доля данного сектора в экономике также будет невелика.

    Мы, россияне, великая и успешная капиталистическая нация, а не колония США или Евросоюза. У нас давно сформирована собственная национальная модель хозяйства. Не без недостатков, но абсолютно конкурентная в глобальном рынке. Времена, когда Запад учил нас капитализму, давно прошли. Экономика Европы больна. Пора прекратить обезьянничать, то есть бездумно переносить западный опыт на нашу российскую почву. Мы – отдельная суверенная евразийская цивилизация, и считать ее ключевые показатели и оценочные индикаторы мы будем, как считаем нужным. С проституцией и наркотиками надо бороться, а не учитывать их в объемах ВВП.

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