На что рассчитывала украинская пропаганда, казня русских пленных

Политические прогнозы в наше время – дело неблагодарное. Особенно применительно к Украине и ее западным покровителям. Ведь прогнозировать чьи-то действия можно только в том случае, если ты знаешь, как контрагент воспринимает реальность и к какому результату стремится. А наши визави, похоже, живут в вымышленном мире и преследуют цели, которые трудно признать реальными в здравом уме.

Например, эпизод с падением якобы российских ракет в Польше, погубивших двух пейзан и трактор. Едва информация об этом появилась в СМИ, как стало понятно, что речь никак не может идти о российских ракетах – и скорость полета, и сила взрывов указывали на зенитные ракеты комплекса С-300, а с российской территории до Пшеводува ими не достать. Но польская сторона сразу же начала обвинять русских, хотя как раз ей ситуация была известна лучше всех. Вскоре эту же версию стал активно поддерживать Киев.

Что в этой ситуации должен подумать аналитик, предполагающий некую рациональную модель поведения польских и украинских властей? Что мы имеем дело с заранее подготовленной провокацией, попыткой разыграть Гляйвиц 2.0, чтобы дать повод Польше открыто вступить в войну, а затем и втянуть в нее НАТО. Хотя провокация выглядела настолько лениво сляпанной, что покойный интеллектуал Гейдрих содрогнулся бы от возмущения в своем гробу. Хотя бы осколков российских ракет могли подкинуть – этого добра на Украине уже больше, чем работающих трансформаторов.

Тем не менее многие сочли, что это спланированная провокация, и даже поспешили об этом написать, хотя даже случайное попадание российской ракеты не могло считаться казус белли. Традиционно такие эпизоды заканчиваются принесением извинений, иногда выплатой компенсаций, а в случае с Украиной, своими морскими минами, беспилотниками и ракетами уже нанесшей странам НАТО немалый ущерб, обычно и того не требуется. Но упорство Киева в отрицании своей вины в данном случае, казалось бы, подтверждало, что на этот раз замысел именно в раздувании конфликта.

Но тут пришел поручик Байден и всё испортил. Оказалось, что даже если и были какие-то договоренности между Киевом и Варшавой, то своего сюзерена они в известность о них не поставили, попытавшись стать хвостом, виляющим собакой. Тут же проснулось НАТО, заявив, что данный инцидент, чьи бы там ни были ракеты, не повод для применения пятой статьи соглашений альянса. И четвертой тоже. И вообще никакой. Поляки срочно признали, что погорячились. Тем более, что в доверительной беседе с российскими пранкерами польский премьер сказал, что не хочет войны с Россией (если только всем западным чиновникам уже не раздали инструкцию говорить между собой так, как будто они общаются с Вованом и Лексусом).

Может возникнуть вопрос: если он не хотел войны, то зачем поддерживал украинскую истерику? И почему не посоветовался с Госдепом до того, как включать знаменитый польский гонор? Но не стоит от поляков ждать рациональных действий.

Если уж польское эмигрантское правительство, будучи союзником СССР в войне против Германии и живя за британский счет, радостно проглотило и понесло в массы все немецкие нарративы по поводу Катыни. Хотя уж в свете совместной войны можно было отложить разборки до победы, или хотя бы с Уайт-Холлом согласовать свою позицию, прежде чем впрягаться в помощь ведомству Геббельса. Но больше всех удивил публику звезда арены – Зеленский. Он уже и после окрика из Белого дома и признаний поляков продолжил настаивать, что ракеты были русскими. Хотя никто с него не требовал компенсаций, и даже в запуске украинских ракет ПВО объявили виноватой Россию, хотя те ракеты летели совсем не туда, где они могли сбить российские. Зачем так подставляться, в чем может быть цель? Какой пропагандистский эффект может быть этим достигнут?

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В свете этой тотальной иррациональности участников процесса я в последнее время стараюсь быть очень осторожным в прогнозах. И в таких чудовищных случаях, как расстрел наших пленных солдат, постараюсь ограничиться только гипотезами. Вряд ли кто-то сомневался раньше, что укронацисты плевать хотели на гаагские конвенции и наших пленных порой не просто убивают, но и жестоко пытают. Но война идет уже девять месяцев, а видеосвидетельств этого до недавнего времени было немного. Тем более доступными российской публике они становились не сразу и не напрямую. А в случае с расстрелом в Макеевке и последовавшим за ним эпизодом видео были практически мгновенно доставлены тем, кто сразу же придал их максимальной публичности – нашим военкорам.

Это заставляет предположить, что именно этого и хотел враг – максимальной публичности и широкого обсуждения. Вопрос лишь в том, кому и какое сообщение он этим хотел передать? Вряд ли целью были российские солдаты в зоне СВО – во-первых, у большинства из них нет смартфонов и доступа в интернет, во-вторых, единственный вывод, который они могли бы сделать из этого видео, состоит в том, что сдаваться бандеровцам в плен нельзя, если кто-то за последние 82 года этого не понял. Вряд ли это та идея, которую пытались внедрить в массы распространители этого ролика. Ведь пленный – это и ценный источник информации, и пропагандистский инструмент, убеждающий сдаваться других, и в конце концов актив для обмена на своих. Не говоря уж о том, что это рабочая сила для самых тяжелых и опасных работ, а то и живой щит для объектов, которые ты хочешь защитить от бомбежки.

Да, бывают ситуации, в которых нет возможности брать пленных – например, когда ты находишься в окружении, в рейде по вражеской территории и в любой момент сам можешь попасть в плен. Хотя и в таких ситуациях, бывало, пленных приспосабливали для переноски грузов, а то и сажали за руль трофейной техники, приставив рядом человека с пистолетом. Так что, если ты убиваешь пленного – это признак того, что у тебя дела совсем плохи – пользу из него ты извлечь не надеешься. Даже в варианте тяжелораненого, которого врагу придется эвакуировать, лечить, а то и содержать потом на инвалидности.

Но если говорить о позитивном для украинствующих эффекте, то видео вызвало мощный всплеск ненависти в российском публичном пространстве. Причем было немало высказываний, по сравнению с которыми аквапедагогические фантазии Красовского выглядят детским лепетом. Эмоциональные россияне, хоть и не без оснований для этого, договорились до того, что украинцев в плен брать нельзя, что надо уничтожать их всех до седьмого колена, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков, и лучше – максимально жестоким способом. Думаю, на фоне того, что многие украинцы уже начинают задумываться о том, что пора бы уже и сдаться, этот всплеск эмоций стал для них довольно мощным контрдоводом. А если появятся свидетельства того, что русские поддались на эту провокацию и начали мстить, то эту информацию максимально распространят не только среди украинцев, но и на Западе.

Впрочем, памятуя о том, что украинской пропагандой рулят специалисты из США, у потока видео с казнями может быть и другая причина. Не исключено, что Вашингтон готовится «слить» очередного своего союзника, поддержка которого уже не окупается приносимой им выгодой. В таком случае такие ролики могут подготовить западную публику к тому, чтобы в удобный момент Госдеп мог заявить, что опекаемые оказались совсем не ангелами с крылышками, а злодеями, коварно втянувшими Америку в свою войну. И что теперь настало время отказаться от помощи им.