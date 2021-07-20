Истеричные феминистки мешают решению женских проблем

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20 июля, вторник  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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США попытались остановить глобальное потепление за счет России

Отказ от угля экономически опасен Павел Лисицын/РИА Новости
США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции. Подробности...
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Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
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Почему сибиряки позвали на помощь Ангелу Меркель

Сибирская деревня Верхний Карбуш внезапно прославилась даже в ведомстве немецкого канцлера Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Переписка между маленьким сибирским селом и канцелярией Ангелы Меркель внезапно стала известна всей России. Каким образом местным жителям пришла в голову мысль обратиться к немецкому лидеру из-за разбитых дорог? Как ни странно, в этом сюжете все глубже, чем недосмотр и равнодушие местных чиновников, в чем на месте убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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В США готовы к радикальной борьбе с антипрививочниками

Половина американцев уже привита, другая половина сопротивляется Anthony Behar/Reuters
Нарушение права на тайну связи – больной вопрос для американского государства, неоднократно пойманного на незаконной прослушке своих граждан в рамках борьбы с терроризмом. Теперь правящая в США партия готова этим основополагающим правом и вовсе пожертвовать для победы над еще одним «внутренним врагом» – антипрививочниками. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Истеричные феминистки мешают решению женских проблем

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Человек начинает ассоциировать феминистическое движение не с теми, кто открывает кризисные центры для беженок, а с теми, кто глумится в соцсетях над смертью «абьюзера». Вместо дел – мерзенькие выкрики. Вместо решения реальных проблем – хайп. Подробности...

«Интернет-пузыри» возникли задолго до пандемии

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может подхватить антипрививочную панику без каких-либо рассуждений, просто потому, что со времен африканских саванн мы привыкли быстро отзываться на сигнал тревоги и передавать его дальше. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Украина мечется между Китаем и Западом

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Зе-команда выбрала тактику давления на Запад. Конечно, это изначально был блеф. Чтобы с кем-то разговаривать с позиции силы, этой силой надо обладать. Сближение Киева с Пекином «вписывается» в этот сценарий. Но, похоже, Зе-команда получила противоположенный эффект. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Частная тюрьма с крематорием

Обсуждение: 4 комментария

США против антипрививочников

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Как Китай скупает другие страны

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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Анна Долгарева

    Истеричные феминистки мешают решению женских проблем

    Анна Долгарева
    журналист, поэт, военный корреспондент
    		20 июля 2021, 16:25

    Радикальная феминистка Лена Климанская порадовалась смерти музыканта Петра Мамонова. «Не только увы, но и наконец-то», – написала она на своей странице в Facebook. В качестве объяснения Климанская дала ссылку на интервью жены Мамонова Ольги.

    Соратницы по радикальному феминизму поддержали Климанскую. «Тотальное растворение в мужике», – пишет юзерша Екатерина Тарасова. Или вот некая Marcela Oliveira: «В русскороке большинство такие – насильники, наркоманы, псевдобунтари. А внутри – токсичные конформисты». Или Karina Avanesian: «Тоже не понимаю этот вселенский плач по мизогину и гомофобу, который ещё и в Крым регулярно катался».

    В общем, нашлось кому поддержать радикальную феминистку: это далеко не самое непопулярное течение в современном обществе. Впрочем, чего уж там: нынешние российские сытые реалии порождают тысячи совершенно разных общественно-политических течений, и с кем ни заговори – какому-то из них ваш собеседник гарантированно будет сочувствовать.

    Тех же феминисток сейчас больше десятка видов. Радикальные феминистки, например, только один из них.

    Есть интерсекциональные феминистки: они считают, что борьба женщин за свои права неотделима от борьбы за права ЛГБТ (и в этом смысле интерсек-дамы, например, вообще не сестры радфем, потому что радфем не одобряют всех, кто имеет мужские половые признаки).

    Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Рядом с ними трансфеминистки – они сражаются за права транс-женщин, то есть тех, кто биологически родился мужчиной, но осознал себя как женщину.

    Довольно популярны либфем, либеральные феминистки – это более-менее «классический» подход к феминизму: они борются за соблюдение прав женщин иметь хорошую работу, участвовать в политике и всячески самореализовываться. Есть маловменяемые «сестры» и в этом течении, разумеется: эти будут, не щадя живота своего, биться за право женщин реализовываться в работе шпалоукладчиц наравне с мужчинами и не понимать, почему это вызывает смех.

    Есть феминистки, плотно связанные с марксистскими и социалистическими идеями: как мы помним, ранний СССР был самым феминистическим государством; именно там выдвинули идею равенства и братства, и женщина стала субъектом, а не объектом; в западных странах все это появилось намного позже.

    Есть сепаратистский феминизм – еще более радикальный, чем радфем, эти «сестры» выступают за полное прекращение сексуальных контактов с мужчинами.

    Это далеко не все направления феминизма, я перечисляю только те, что наиболее часто встречаются в России.

    И я часто сталкиваюсь с тем, что, пообщавшись с парой-другой активисток, люди записывают в неадекваты всех феминисток скопом.

    Почему так не стоит делать?

    У феминизма – богатая и насыщенная история. Начнем с Клары Цеткин и Розы Люксембург, социалисток, сражавшихся за права угнетенных, в том числе женщин. Восьмое марта, опять же, лозунги «Хлеба и роз», возможность для женщины не быть придатком к семье и дому. Ранние феминистки, которых мы часто называем суфражистками, проделали огромную работу ради того, чтобы женщины имели возможность получать высшее образование, ходить на работу, самореализовываться в обществе.

    До сих пор, действительно, существуют проблемы неравенства: часто компания предпочтет взять на работу мужчину, а не женщину, например, потому что женщина может родить и уйти в декрет. Женщине сложнее добиться серьезного положения в традиционно мужских профессиях, например в среде «силовиков» – полицейских, военных и так далее; ее зачастую просто не воспринимают саму по себе, не воспринимают серьезно. Ну а с тем, что женщину – военного корреспондента не пустят туда, куда пустят мужчину, я столкнулась на собственном опыте. Столкнулась и с тем, что феминистки называют «репродуктивным давлением», по-простому говоря: «Рожать-то когда будешь? Даст бог зайку, даст и лужайку!».

    И это мы говорим о России в общем. А есть еще восточные страны, где женщинам положено закрывать лицо, выйдя на улицу, и не положено высшее образование. Есть регионы с «убийствами чести» – это когда женщин убивает их семья за неподобающее поведение; эти «убийства чести» до сих пор происходят. Есть обрезание клитора  девочкам. Есть, кстати, девушки, которые сбегают от всего этого счастья, но семья находит их и возвращает насильно. 

    Огромная часть феминисток – не берусь ее оценить, но голоса этих активисток очень громко звучат в соцсетях – истерично сражается с призрачными проблемами. Но есть и реальные. И часть тех, кто причисляет себя к феминисткам, пытается бороться именно с ними. А бороться с ними действительно нужно.

    Поэтому Лена Климанская и ей подобные делают очень пагубные вещи для феминизма. Человек начинает ассоциировать феминистическое движение не с теми, кто открывает кризисные центры для беженок, а с теми, кто глумится в соцсетях над смертью «абьюзера». Вместо дел – мерзенькие выкрики. Вместо решения реальных проблем – хайп.

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