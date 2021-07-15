Идеалы гуманизма достигаются жестким принуждением

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15 июля, четверг  |  Последнее обновление — 10:42  |  vz.ru
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Кофе станет дефицитным продуктом уже в этом году

Мир оказался на пороге нехватки кофе REUTERS/Mariana Bazo
Беспрецедентное падение сборов кофе в Бразилии может сказаться на стоимости кофейного напитка, в том числе для россиян. Биржевые цены уже взлетели до максимумов пятилетней давности. Не сразу, но все эти расходы монополисты кофейного бизнеса – Швейцария и Италия – переложат на плечи обычных покупателей, ведь спрос на кофе продолжает расти, несмотря ни на что. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Польша нацеливает на Калининград американские танки

Американские танки будут стоять рядом с Калининградской областью army.mil
Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3. И это в добавление к уже существующему серьезному танковому кулаку, дислоцированному неподалеку от российских границ. Понятно и направление возможных танковых ударов – Калининградская область. Чем грозят России польские «танковые клинья» и чем их встретят в Калининграде?  Подробности...
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Китай хитростью и деньгами захватывает ключевые порты мира

Греческий порт Пирей – один из важнейших китайских портов в Европе Kostis Ntantamis/ZUMA/Global Look Press
Очередной эпизод китайской экспансии прямо сейчас происходит на Балканах. Пекин готов забрать за долги важнейший в Черногории морской порт, и это далеко не единственный пример подобной технологии, применяемой китайцами по всему миру. Зачем Китай это делает и к каким глобальным последствиям все это приведет? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Идеалы гуманизма достигаются жестким принуждением

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Демократия такова, как те, кого она обслуживает. Народам сытым она помогает кушать, народам голодным – резать и грабить. Дело ее вождей – возглавлять то, что нельзя предотвратить. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему Китай не введет войска в Афганистан

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Штаты очень надеются, что после их ухода из Афганистана Китай заполнит появившийся вакуум. И китайцы действительно говорят, что собираются предпринять ряд мер для решения афганских проблем. Правда, ввод войск в эти меры не входит. Подробности...
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Предприниматели вынуждены увольнять непривитых сотрудников

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Наши отказники начитались пабликов в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», наслушались соседей, и в результате – ни в какую не хотят прививаться. Кто-то думает проскочить «на шару», некоторые отправились покупать липовые справки с медотводами возле метро. Подробности...
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Ушел непотопляемый Аваков

«Цветная революция» на Кубе

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский вернул любовь народа

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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Как вы относитесь к талисманам российской сборной на Олимпиаде в Токио?
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
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  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
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    Алексей Алешковский

    Идеалы гуманизма достигаются жестким принуждением

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		15 июля 2021, 09:30

    С точки зрения практики управления, коренной вопрос всякого общества есть вопрос о власти. И в контексте отношения к этому вопросу любое общество делится на страты – власть имущих, диссидентов, философов, революционеров, реакционеров и т. д. Одни рвутся к власти в системе, другие мечтают систему разрушить, третьи ее охраняют, четвертые по этому поводу рефлексируют. Но власть неизбежна, в каком бы изводе она ни присутствовала и как бы ни менялась. Она существует и в человеческом мире, и в животном, и даже в растительном.

    Поэтому любое представление об идеальной власти (хоть монархической, хоть демократической) для меня довольно комично. Бывали прекрасные монархии, чудесные демократии и милейшие автократии. Однако такие же государственные устройства бывали и чудовищными. Вопрос только в том, для кого. Одни страдали при Линкольне или Александре II, другие прекрасно жили при Гитлере или Франко. Господствующий нарратив объясняет жителям каждой страны, что такое хорошо и что такое плохо в истории, о которой они знают только понаслышке.

    Российская монархия установилась демократическим путем призвания экспатов, а американская демократия – когда белые поселенцы устроили геноцид индейцев и завезли из Африки черных рабов. Царизм тоже отметился крепостным правом и покорением свободных народов, так что речь тут не о сравнительных характеристиках гуманизма, а о том, что любая власть покровительствует свободам только тех, кто ее поддерживает, и только ради своего укрепления. Стоило Грузии освободиться от оков тоталитаризма и стать демократической, как на повестке дня оказалось порабощение Абхазии и Южной Осетии (это совсем другое дело).

    Замечательная книга Майкла Манна «Темная сторона демократии» повествует об истории кровавых этнических чисток с древнейших времен до наших дней, убедительно демонстрируя, что гуманизм народовластия – полнейшая фикция. Авторитарные режимы сдерживают пассионарную активность братских народов, которые при наступлении свободы почему-то начинают резать друг друга. Значит ли это, что демократия сама по себе чем-то плоха? На мой взгляд, нет. Это значит лишь то, что она привлекательна только для консенсуса, обеспечивающего мир и стабильность.

    Любой инструмент хорош, когда хорошо работает в умелых руках. Но важно понимать, что считать критерием оценки. Готтентотская мораль диктует одно, гуманистическая – другое. С точки зрения морали гуманистической, критерием является техника безопасности. То, что в теории переговоров называется стратегией win-win: когда в выигрыше оба контрагента. Но и представление о выигрыше диктуется системой ценностей. Если победу можно почувствовать только тогда, когда у соседа корова сдохнет или сдохнет он сам, стратегия win-win окажется нежизнеспособной.

    Фото: Алехандро Мартинез Велез/РИА Новости

    Неудивительно, что идеалы гуманизма достигаются жестким принуждением. В том числе путем ядерного сдерживания. А это – тоже вопрос власти. У кого бомба, тот и прав. Разумеется, перетягивание каната не прекращается – ведь бомба не принадлежит одной стране или одному лагерю. Раз супердержавы не могут воевать друг с другом, они ведут прокси-войны, сражаясь на чужих территориях чужими руками. Жертвы этих войн используются как минимум дважды: живьем – как марионетки, а мертвыми – в целях пропаганды гуманизма. С одной стороны слезинка ребенка – свидетельство зверств противника, с другой – божья роса.

    Место человека в демократии мало чем отличается от места человека в тоталитарном государстве. Я, разумеется, не о количестве свобод, а о качестве, в котором выступают винтики системы. Количество свобод даже в сталинской конституции было немеренным, но все по умолчанию догадывались, что лучше не пытаться ими воспользоваться. Так в любой корпоративной структуре все прекрасно понимают ее неписаные правила. Интереснее всего, что грань демократии и тоталитаризма давно размыта.

    Тоталитаризм приходит к власти выразителем народных чаяний, на волне привычного демократического популизма – как Гитлер в 1933 году. Иногда – благодаря захвату власти, но всегда – под лозунгами, которые убаюкивают население до тех пор, покуда уже и пикнуть невозможно. Как герой в кино, хор в истории «всегда получает то, что он хочет, но не так, как он хочет». Как киногерой, народ тоже идет навстречу собственным страхам, но в реальности не он их побеждает, а эти страхи начинают его пожирать. К сожалению, обычная история не только для тоталитаризма, но и для демократий.

    Конечно, система репрессий в демократиях относительно демократична, но это тоже входит в правила игры. За диссидентство в Советском Союзе можно было загреметь в тюрьму или психушку, а в Соединенных Штатах Америки сегодня – получить волчий билет. Если, конечно, речь не идет о покушении на власть. Принципиально демократия отличается от тоталитаризма лишь возможностью ее покинуть. Но стоит начать с ней бороться, как она мгновенно обнаружит свою тоталитарную изнанку. Тут даже нет парадокса: в демократическом смысле это объяснимо требованиями защиты большинства от меньшинства.

    А меньшинство постоянно хочет компенсировать прежние унижения. Страсть к экспансии у любых общественных групп совершенно естественна. Только вот сочетать аппетиты одних с правами других – задача не из легких. ЛГБТ-сообщество требует гей-парадов, а традиционное общество – защиты своих ценностей. Церковь хочет распространения своего влияния – и экономического, и идеологического, а светское общество – соблюдения Конституции. Сепаратисты хотят независимости, государственники – нерушимости границ. Свободы всегда входят в противоречие с правилами. Игры в демократию часто заканчиваются катастрофой, потому что аппетит приходит во время еды, и унять его уже не получается: вы не пробовали отнимать у собаки кость? Проблема в том, что демократией, которая предназначена для согласования интересов, пользуются как фомкой, открыть которой можно не дверь в светлое будущее, а шкаф со скелетами.

    Демократия такова, как те, кого она обслуживает. Народам сытым она помогает кушать, народам голодным – резать и грабить. Дело ее вождей – возглавлять то, что нельзя предотвратить. И наводить порядок. Поэтому голодные демократии обычно оборачиваются диктатурами. А имитация народовластия существует всегда и везде – разве организованное народное ликование при виде диктаторов не его демонстрирует? Каждая система создает свои процедуры участия общества во власти – от номинального до карикатурного. И каждая система начинает жить по собственным законам, пожирая своих детей. Лучше всего идею демократии объясняет анекдот про лисицу, которая говорит вороне, сидящей на ветке с куском сыра: «У тебя есть выбор. Ты можешь сказать да или нет»!

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