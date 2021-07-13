Компенсации за «Северный поток – 2» Зеленскому еще надо заслужить

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13 июля, вторник  |  Последнее обновление — 17:31  |  vz.ru
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Какие продукты подешевеют в ближайшее время

Разгон цен на продукты удалось прервать Алексей Майшев/РИА Новости
Впервые за время пандемии цены на продукты питания пошли вниз. Мировой индекс цен упал на растительные масла, зерновые и молочные продукты. Первое снижение цен фиксируется и в России – на подсолнечное масло. На подходе удешевление еще ряда продуктов питания в российских магазинах, говорят эксперты. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Раскрыты загадки гибели советского флота в 1941-м

Водолазам удалось найти останки кораблей, судьба которых ранее оставалось неизвестной Разведывательно-водолазная команда/Facebook
«Сомневаюсь, что со времен окончания войны кому-то приходилось видеть такое количество людей, погибших в одном месте – там лежат тысячи человек». Такими словами газете ВЗГЛЯД описали увиденное на дне Балтийского моря участники уникальной подводной экспедиции. Им удалось приоткрыть тайну одной из самых трагических страниц Великой Отечественной – т. н. Таллинского перехода. Подробности...
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Зеленского заставили срочно заняться марихуаной

Одно из лекарственных средств, которые теперь будут разрешены на Украине El Nuevo Dia/Zuma/ТАСС
Срочное заседание украинского парламента будет посвящено не чему-нибудь, а легализации медицинского использования марихуаны в стране. Кто и почему продавливает это решение на государственном уровне? И означает ли происходящее, что вскоре посевы кукурузы на Украине будут заменены плантациями каннабиса? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Компенсации за «Северный поток – 2» Зеленскому еще надо заслужить

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленскому дали возможность озвучить свою позицию по поводу газотранспортной системы Украины после запуска «Северного потока – 2», и не более того. Потом Меркель встретится с Байденом, а Байден сообщит Зеленскому решение – дадут ли ему в очередной раз денег. Подробности...

Венгрия стала островом здравого смысла

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Твердо установленный факт состоит в том, что пропаганда и мода оказывают заметное влияние на рост расстройств полового влечения и идентичности. Запретить такую пропаганду – даже не вопрос духовных ценностей, это вопрос предотвращения несомненного физического вреда. Подробности...
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Протестами на Кубе рулит не Вашингтон, а Майами

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Как ни странно, нынешнюю администрацию Белого дома сложно заподозрить не то что в организации массовых протестов на Острове свободы, но даже в их подогревании. Подробности...
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«Цветная революция» на Кубе

Зеленский вернул любовь народа

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Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
  • Да, это обоснованное решение после Евро-2020

  • Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018
Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
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    Глеб Простаков

    Компенсации за «Северный поток – 2» Зеленскому еще надо заслужить

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		13 июля 2021, 17:07

    Главной темой визита украинского президента Владимира Зеленского в Германию и его встречи с канцлером Ангелой Меркель 12 июля стал «Северный поток – 2». В какую бы обертку Киев ни пытался завернуть эту тему, вполне очевидно, что Украина хочет, чтобы западные партнеры включились в решение проблемы дальнейшего функционирования украинской газотранспортной системы (ГТС), судьба которой прямо зависит от будущих объемов транзита российского газа.

    Еще до визита Зеленский прямо говорил о необходимости сохранения транзита после 2024 года, когда истекает нынешний контракт с Газпромом. Кроме того, накануне встречи издание Spiegel опубликовало материал, в котором конкретизировало «хотелки» Киева. Речь идет о 2–3 млрд евро прямых компенсаций, кредитной линии еще на 5 млрд евро, а также пролонгации транзитного контракта с Россией еще на десять лет.

    После утечки (если это была утечка) этой информации Офис президента Украины дал заднюю, говоря о том, что если «Северный поток – 2» и будет обсуждаться на встрече Зеленского и Меркель, то исключительно в контексте украинской и европейской энергетической безопасности. О том, что главная тема встречи вызвала дискомфорт у встречающихся, говорят скудные комментарии глав государств по ее итогам. Стороны озвучили лишь то, о чем уже не раз говорено: украинская сторона заявила об опасности проекта для ЕС, тогда как германская в очередной раз подтвердила, что является приверженцем сохранения долгосрочного транзита через Украину. Стоило ли ехать, учитывая столь скудный результат?

    Очевидно, что основные переговоры проходят за закрытыми дверями. Причем вопрос решается, конечно, не на встрече Зеленского и Меркель. Уже 15 июля канцлер летит в США на встречу с Джо Байденом. Вопрос о компенсациях Украине – частность, значимость которой сильно преувеличена в рамках большой газовой сделки между ЕС, США и Россией. Понятно, что даже после ввода в эксплуатацию второй нитки «Северного потока» у Евросоюза останутся все рычаги влияния на то, как будет использоваться эта труба. Есть рычаги влияния и у Газпрома как основного поставщика газа на европейский континент. Вашингтон же бравирует санкциями и требует плюшек за то, что не ввел ограничения против собственно европейских компаний, участвующих в проекте.

    Зеленскому дали возможность озвучить свою позицию перед встречей высоких договаривающихся сторон и не более того. На запланированной на конец июля встрече Зеленского и Байдена первому просто сообщат решение. А чтобы не было обидно, сделают это в торжественной обстановке в Овальном кабинете или на лужайке перед Капитолием – как карта ляжет.

    Фото: Stefanie Loos/AFP POOL/dpa/Global Look Press

    Причем какие-либо компенсации Украине еще придется заслужить. Принять нужные Западу законы – о контроле Запада над судейским корпусом, о возвращении «Нафтогаза Украины» под управление «независимых» директоров в набсовете компании, о возрождении антикоррупционной вертикали под управлением внешних экспертов, которая позволяет США и ЕС держать на крючке украинских чиновников и т. п. Это программа-минимум, чтобы просто выпросить денег. Программа-максимум – получить инвестиции в ГТС, продлив ее жизнь – потребует от Киева еще больших жертв, включая вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

    В идеале Киев хотел бы приватизации ГТС европейскими компаниями. Но если в начале нулевых эта система еще представляла какую-то ценность для европейского бизнеса, то спустя 20 лет она стремится к нулю. Вся система с ее многочисленными ответвлениями, обеспечивающими газом украинские регионы, никому не нужна. Заинтересовать могут исключительно магистральные газопроводы с точки зрения потенциала транзита по ним чистого водорода. Но и здесь возникает много вопросов, начиная с технической готовности трубы транспортировать взрывоопасную смесь и заканчивая все тем же транзитом российского газа, без которого по трубе двигаться в сторону Европы ничего не будет.

    Последний по счету, но не по значению – вопрос денег. Денег, которые убыточный «Нафтогаз» получает за транзит российского газа. А это 6–7% доходной части украинского бюджета. Выпадающие доходы должны быть компенсированы, а значит, Киев вновь будет просить денег, от чего Запад изрядно устал. Вытаскивать одолженные деньги из Украины, учитывая текущее состояние ее экономики, становится все сложнее.

    А теперь о том, зачем это нужно Зеленскому и его команде и стоит ли овчинка выделки. Напомним, речь идет о 2024 годе – сроке, который совпадает с окончанием его президентской каденции. Очевидно, команда Зеленского уже вошла во вкус и думает о втором сроке. Да и пути отхода с командных высот не кажутся идеальными. Слабый президент, которым, без сомнения, является Зеленский, с должностью всегда рискует потерять деньги, а в худшем случае – и свободу.

    Долгосрочные гарантии транзита газа позволяют всерьез говорить о водородных инвестициях в Украину. Потенциально речь идет об очень больших деньгах, на которых вполне можно выстроить новую президентскую кампанию. Украина упомянута в Европейской водородной стратегии как потенциальный поставщик чистого водорода. Но до сих пор этот документ носил исключительно умозрительный характер: соответствующие исследования не проведены, как и оценка вложений в украинскую ГТС. Так что второй срок Зеленского столь же призрачен, как и превращение Украины в водородную Мекку.

    К тому же совершенно не очевидно, что Россия захочет собственными руками взрастить себе конкурента на потенциально интересном водородном рынке (интересным он, впрочем, может стать в перспективе шести–восьми лет, не раньше). В общем, козырей у Киева в этой игре совсем немного, цена, которую придется заплатить за призрачную перспективу еще с десяток лет посидеть на газовой либо газово-водородной трубе, также очень велика. А потому есть вероятность, что европейцы и американцы попросту откупятся от Киева задешево, а Зеленский и Ко остынут и станут больше думать о путях отхода к 2024 году, чем о том, как остаться у власти в стране – пороховой бочке.

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