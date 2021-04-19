Россия расчетливо ответила на американские санкции

Сам перечень ответов был, в общем-то, предсказуем. В обязательную часть входила высылка из России 10 американских дипломатов (по принципу взаимности, за высылку из США 10 российских). А вот дальше началась уже произвольная программа. В частности, американскому посольству отныне запрещается нанимать на работу сотрудников с гражданством России или третьих стран – теперь всю работу по организации жизнедеятельности диппредставительства должны проводить сами американцы. Кроме того, «ограничивается практика задействования Посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств». По этой линии будет выдаваться не более 10 виз в год – да и то на основе принципа взаимности. Послу же Джону Салливану настойчиво рекомендуют отправиться на Родину «для анализа ситуации и проведения консультаций».

Вдобавок к санкциям против посольства Россия запретила въезд на свою территорию ряду американских випов. И речь не только об отставниках типа Джона Болтона, но и о действующих чиновниках кабинета Джозефа Байдена – министре внутренних дел Алехандро Майоркасе, генпрокуроре Мэррике Гарланде, директоре ФБР Кристофере Рэе и т.п. Наконец, в Российской Федерации отныне запрещена работа «американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам».

Сожалельщики

Насколько это существенный и, если так можно выразиться, конструктивный ответ? Все зависит от того, для чего был сделан этот ответ.

Те, кто видят его просто как «ответный удар», могут посчитать его неконструктивным. Да, на дипломатические санкции отвечать нужно обязательно – принцип взаимности священен. На персональные отвечать тоже нужно – тут принцип взаимности желателен. Однако Москва не просто ответила персональными санкциями на персональные и дипломатическими на дипломатические. Вежливо попросив посла на выход, ограничив работу посольства и запретив на территории России работу американских провластных НПО, Кремль закрутил спираль, и это уже чревато американским ответом и новыми санкциями. «Объявление мер российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление. Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», - заявили в Госдепе.

Однако логика российских «сожалельщиков» в данном случае ущербна. По одной очень простой, но, казалось бы, давно очевидной причине: американцам не нужны какие-то действия со стороны Москвы для того, чтобы вводить санкции. Если бы последний пакет санкций действительно, как говорят в Госдепе, «был бы пропорциональным и соответствовал вредоносной деятельности России», то пакета бы не было, поскольку никаких вредоносных действий против США на их территории российское государство не осуществляло. По сути же американцы вводят санкции лишь потому, что сами хотят, и для их официального оформления просто выбирают повод из числа новых американских городских легенд: «русские хакеры», «Москва отравила Скрипалей», «Москва притесняет светоча российской оппозиции» и т.п.

Посудобойщики

Те же, кто видят его как битье оставшихся до сих пор целыми горшков в российско-американских отношениях, считают, что бить нужно было жестче. Например, к чему выдумывать странные формулировки из серии «рекомендуем послу вернуться в США для консультаций»? Есть же нормальная дипломатическая практика объявления любого сотрудника посольства персоной нон-грата с требованием покинуть территорию страны в кратчайшие сроки. Государство не обязано объяснять почему то или иное дипломатическое лицо стало такой персоной, но в случае Джона Салливана и объяснений особо не требуется. Его пригласили к помощнику президента по внешней политике Юрию Ушакову, попросили не вводить сейчас санкции против России, дабы не сорвать подготовку к саммиту между Путиным и Байденом. Эта просьба была проигнорирована, а значит посол не выполнил свою функцию (состоящую в налаживании отношений между странами).

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Кроме того, можно было бы начать бить и другие горшки – например, цифровые. Американские НПО в России занимаются конструированием сознания и стимулированием антивластных настроений – однако куда более эффективно это делают американские же соцсети. Например, тот же Facebook, баня аккаунты провластных лидеров общественного мнения. Возможно, Роскомнадзору пора переходить не к вежливым просьбам соблюдать законодательство РФ, а к бану уже самого Facebook на территории России.

Наконец, самый тонкий и болезненный момент – возможно, в качестве ответа на американский санкционный подход нужно разбить украинский горшок? И наконец-то добавить к территории Российской Федерации две новые области – Донецкую и Луганскую?

Приглашение по-американски

Проблема этих предложений в том, что Москва, как кажется, горшки бить не собирается. И рассматривает введенные американцами санкции как органичную подготовку Вашингтона к предстоящим переговорам с российским лидером.

Поставим себя на место Байдена. Американский президент пришел к власти на жестких антироссийских лозунгах, с заявлениями о готовности сдерживать Москву. А затем, получается, что Джо пошел на попятную, самолично позвонил Путину и предложил встретиться на территории нейтрального государства для решения всех разногласий. Все это есть не что иное как демонстрация американской слабости – как в глазах американского электората (после всей антироссийской его накачки) и американских союзников (которых американцы толкают к сдерживанию России), так и в глазах противников США (увидевших, что Штаты можно принудить к переговорам). Не говоря уже о том, что у Кремля может создаться ненужное Байдену впечатление о том, что Россия на этих переговорах может говорить с позиции силы и решимости.

Именно поэтому Джо Байден и ввел нынешний пакет санкций. С одной стороны, самый масштабный за долгое время (там ведь не только персональные ограничения), но, с другой – столь же неопасный для России с практической точки зрения. И это логично, ведь Вашингтон не хотел срывать переговоры – он лишь хотел показать, что выходит на них с позиции сильного участника.

Судя по всему, в Москве действия американцев поняли правильно – и ответили зеркально. Не стали бить горшки (см. ДНР и ЛНР), не стали публично унижать американского посла (то есть не объявили его персоной нон-грата). Ограничились лишь дипломатическими и важными для РФ с внутриполитической точки зрения шагами, которые помешают Штатам вмешиваться во внутренние дела России.

Так что все сделали правильно. И теперь ход американцев.