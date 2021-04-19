Россия расчетливо ответила на американские санкции

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НОВОСТЬ ЧАСА

Власти Праги потребовали отнять у России часть территории посольства

19 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:00  |  vz.ru
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В России исчезает дешевый заменитель бензина

Газомоторное топливо теряет популярность у автолюбителей Максим Богодвид/РИА Новости
Российский автомобильный рынок оказался на поворотной точке. Одна из ключевых тенденций последних лет – переход на газомоторное топливо (ГМТ) – исчезает на глазах. Почему владельцы автомобилей больше не считают газомоторное топливо привлекательным и какие группы потребителей этот разворот затронет более всего? Подробности...
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Россия оставит посольство США без электриков и секретарш

Американские дипломаты в России получат те же условия, в которые поставлены российские дипломаты в США Максим Блинов/РИА Новости
К американским дипломатам в Москве будут применены те же меры, которые СССР вводил против США аж в 1972 году, в разгар холодной войны. По сути вводящиеся Россией ограничения абсолютно идентичны тем, что уже введены Америкой против российских дипломатов в США. Однако Вашингтон наверняка воспримет их как новое повышение ставок в дипломатической войне с Москвой. Почему? Подробности...
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Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС

Советский «Салют-1» изначально проектировали и собирали в качестве орбитальной станции военного назначения roscosmos.ru
Ровно полвека тому назад, 19 апреля 1971 года, в СССР была запущена в космос первая в мире пилотируемая станция – «Салют-1». А в воскресенье вице-премьер Юрий Борисов заявил, что уже через три года Россия покинет проект МКС и будет строить новую станцию на орбите только своими силами. Благодаря чему Россия до сих пор сохраняет приоритет в этом виде освоения космоса? Подробности...
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Западные СМИ: Между Москвой и Прагой наступил 1968 год

Чехия должна полностью пересмотреть отношения с Россией, пишет Сeskе noviny EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС
«Ссора между Прагой и Москвой является крупнейшей с конца советского господства в Восточной Европе», – пишут зарубежные издания, анализируя взаимную высылку российских и чешских дипломатов. Западные медиааналитики считают, что Москва, возможно, потеряла одного из ближайших союзников в Европе. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Россия расчетливо ответила на американские санкции

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В конце прошлой недели Москва ответила на введенные Вашингтоном санкции. И значительное число людей российское алаверды не устроило – ни тех, кто хотел мягче, ни тех, кто хотел жестче. Подробности...

Правосудие англосаксов – это право сильного

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Рассматривая западную геополитику и юриспруденцию, не будем забывать ее исторические истоки. Как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Рабовладельческое право может сколько угодно называть себя истинно демократическим. Суть его от этого не меняется. Подробности...
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Как Петербург стал «столицей расчлененки»

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Время идет, культурной столице нужен апгрейд бренда. Что-то новое – не только для туристов, но и чтобы присутствовать в повестке неким цельным образом. Прозвучит цинично, но расчлененка вытеснила «культурность» на раз-два. Подробности...
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Россиян хотят лишить шенгенских виз

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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Праги потребовали отнять у России часть территории посольства
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    Россия расчетливо ответила на американские санкции

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		19 апреля 2021, 19:25

    Сам перечень ответов был, в общем-то, предсказуем. В обязательную часть входила высылка из России 10 американских дипломатов (по принципу взаимности, за высылку из США 10 российских). А вот дальше началась уже произвольная программа. В частности, американскому посольству отныне запрещается нанимать на работу сотрудников с гражданством России или третьих стран – теперь всю работу по организации жизнедеятельности диппредставительства должны проводить сами американцы. Кроме того, «ограничивается практика задействования Посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств». По этой линии будет выдаваться не более 10 виз в год – да и то на основе принципа взаимности. Послу же Джону Салливану настойчиво рекомендуют отправиться на Родину «для анализа ситуации и проведения консультаций».

    Вдобавок к санкциям против посольства Россия запретила въезд на свою территорию ряду американских випов. И речь не только об отставниках типа Джона Болтона, но и о действующих чиновниках кабинета Джозефа Байдена – министре внутренних дел Алехандро Майоркасе, генпрокуроре Мэррике Гарланде, директоре ФБР Кристофере Рэе и т.п. Наконец, в Российской Федерации отныне запрещена работа «американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам».

    Сожалельщики

    Насколько это существенный и, если так можно выразиться, конструктивный ответ? Все зависит от того, для чего был сделан этот ответ.

    Те, кто видят его просто как «ответный удар», могут посчитать его неконструктивным. Да, на дипломатические санкции отвечать нужно обязательно – принцип взаимности священен. На персональные отвечать тоже нужно – тут принцип взаимности желателен. Однако Москва не просто ответила персональными санкциями на персональные и дипломатическими на дипломатические. Вежливо попросив посла на выход, ограничив работу посольства и запретив на территории России работу американских провластных НПО, Кремль закрутил спираль, и это уже чревато американским ответом и новыми санкциями. «Объявление мер российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление. Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», - заявили в Госдепе.

    Однако логика российских «сожалельщиков» в данном случае ущербна. По одной очень простой, но, казалось бы, давно очевидной причине: американцам не нужны какие-то действия со стороны Москвы для того, чтобы вводить санкции. Если бы последний пакет санкций действительно, как говорят в Госдепе, «был бы пропорциональным и соответствовал вредоносной деятельности России», то пакета бы не было, поскольку никаких вредоносных действий против США на их территории российское государство не осуществляло. По сути же американцы вводят санкции лишь потому, что сами хотят, и для их официального оформления просто выбирают повод из числа новых американских городских легенд: «русские хакеры», «Москва отравила Скрипалей», «Москва притесняет светоча российской оппозиции» и т.п.

    Посудобойщики

    Те же, кто видят его как битье оставшихся до сих пор целыми горшков в российско-американских отношениях, считают, что бить нужно было жестче. Например, к чему выдумывать странные формулировки из серии «рекомендуем послу вернуться в США для консультаций»? Есть же нормальная дипломатическая практика объявления любого сотрудника посольства персоной нон-грата с требованием покинуть территорию страны в кратчайшие сроки. Государство не обязано объяснять почему то или иное дипломатическое лицо стало такой персоной, но в случае Джона Салливана и объяснений особо не требуется. Его пригласили к помощнику президента по внешней политике Юрию Ушакову, попросили не вводить сейчас санкции против России, дабы не сорвать подготовку к саммиту между Путиным и Байденом. Эта просьба была проигнорирована, а значит посол не выполнил свою функцию (состоящую в налаживании отношений между странами).

    Кроме того, можно было бы начать бить и другие горшки – например, цифровые. Американские НПО в России занимаются конструированием сознания и стимулированием антивластных настроений – однако куда более эффективно это делают американские же соцсети. Например, тот же Facebook, баня аккаунты провластных лидеров общественного мнения. Возможно, Роскомнадзору пора переходить не к вежливым просьбам соблюдать законодательство РФ, а к бану уже самого Facebook на территории России.

    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

    Наконец, самый тонкий и болезненный момент – возможно, в качестве ответа на американский санкционный подход нужно разбить украинский горшок? И наконец-то добавить к территории Российской Федерации две новые области – Донецкую и Луганскую?

    Приглашение по-американски

    Проблема этих предложений в том, что Москва, как кажется, горшки бить не собирается. И рассматривает введенные американцами санкции как органичную подготовку Вашингтона к предстоящим переговорам с российским лидером.

    Поставим себя на место Байдена. Американский президент пришел к власти на жестких антироссийских лозунгах, с заявлениями о готовности сдерживать Москву. А затем, получается, что Джо пошел на попятную, самолично позвонил Путину и предложил встретиться на территории нейтрального государства для решения всех разногласий. Все это есть не что иное как демонстрация американской слабости – как в глазах американского электората (после всей антироссийской его накачки) и американских союзников (которых американцы толкают к сдерживанию России), так и в глазах противников США (увидевших, что Штаты можно принудить к переговорам). Не говоря уже о том, что у Кремля может создаться ненужное Байдену впечатление о том, что Россия на этих переговорах может говорить с позиции силы и решимости.

    Именно поэтому Джо Байден и ввел нынешний пакет санкций. С одной стороны, самый масштабный за долгое время (там ведь не только персональные ограничения), но, с другой – столь же неопасный для России с практической точки зрения. И это логично, ведь Вашингтон не хотел срывать переговоры – он лишь хотел показать, что выходит на них с позиции сильного участника.

    Судя по всему, в Москве действия американцев поняли правильно – и ответили зеркально. Не стали бить горшки (см. ДНР и ЛНР), не стали публично унижать американского посла (то есть не объявили его персоной нон-грата). Ограничились лишь дипломатическими и важными для РФ с внутриполитической точки зрения шагами, которые помешают Штатам вмешиваться во внутренние дела России.

    Так что все сделали правильно. И теперь ход американцев.

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