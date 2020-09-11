Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

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11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

Атомная подводная лодка «Сивулф» – невидимая часть учений НАТО у берегов России defense.gov
Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России? Подробности...
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Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

Похоже, руководство Германии не понимает последствий ситуации с Навальным Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
«Из-за нелепых действий ФРГ по Навальному», как выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Берлин оказались на пороге серьезного конфликта. Россия уже официально предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений. О каких действиях Берлина идет речь и кому на руку обострение отношений между двумя крупными торговыми партнерами? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...

Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		11 сентября 2020, 17:40

    Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться и вместе ее побеждать – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и в час великой беды тырить друг у друга лекарства – он еще и превратился в предмет большой политики. Где важнее не спасение людей, а демонстрация собственного лидерства.

    Сами со смертями

    В Голливуде за последние годы снято множество фильмов об эпидемиях. Хороших и плохих, с хэппи-эндом и глобальным вымиранием (ну или, в зависимости от фантазий режиссера, зомби-апокалипсисом). И в тех из них, где все заканчивается спасением человечества, обычно американскими или общими усилиями изобретается вакцина, которая оперативно распространяется по всем странам. Все человечество (та его часть, которая выжила) объединяется и общими усилиями, единым порывом побеждает заразу.

    Сейчас эпидемия идет не в кино, а в реальной жизни. Она уже унесла жизни около 900 тысяч человек. Еще восемь миллионов болеют. Причем число больных может резко вырасти, если страхи о второй волне этой осенью превратятся в реальность. Экономический ущерб исчисляется триллионами долларов, ведущие страны мира рапортуют о резком падении ВВП во втором квартале (причем у некоторых цифры двузначные). Каждый день эпидемии чреват новыми потерями жизней, денег, работы, будущего – эффект, безусловно, будет мультипликационным.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает сплотиться перед угрозой. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, глобальное сотрудничество в производстве вакцины не является какой-то благотворительностью. «Никто не защищен до сих пор, пока все не защищены, – поясняет он базовые принципы борьбы с эпидемиями. – Скорейший путь покончить с этой эпидемией и снова открыть экономики стран мира подразумевает не вакцинирование всего населения некоторых стран, а защиту подверженных максимальному риску людей по всему миру».

    Однако мы не видим никакого единого порыва. Вместо этого налицо «вакцинный национализм» и капиталистическое соревнование между странами, превратившими поиск лекарства от коронавируса в вопрос большой политики.

    Первой попала под удар западных фармацевтов Россия и ее вакцина «Спутник-V». По данным ВОЗ, на сегодняшний день существует 169 вариантов вакцины, 26 из которых перешли в стадию испытаний на людях. Девять вакцин находится на последней стадии испытания – но именно «Спутник-V» уже практически готов к массовому производству. Во многом благодаря профессионализму российских врачей, инновационному подходу к разработке вакцины, а также наличию наработок по лечению другого вируса, позволившего ускорить процесс подготовки лекарства от «короны».

    Фото: ZEUS/Zuma/ТАСС

    Однако вместо того, чтобы как-то порадоваться за русских, поучиться у них и даже попросить их помощи, западные СМИ взорвались скептическими статьями. Российскую вакцину обвиняют в недостаточной надежности и в сомнительной эффективности. Статья в авторитетнейшем рецензируемом медицинском издании Lancet, где российские ученые опубликовали результаты тестов, тоже не убедила критиков. Собственно, никакие доказательства их и не могли убедить – они верующие люди, и искренне верят в то, что стонущая под санкциями Россия с населением, доедающим последних ежиков, просто не способна создать сколь-нибудь серьезный высокотехнологичный продукт. А тем более создать его быстрее, чем страны развитой демократии. А уж когда лидеры третьего мира потянулись за российской вакциной, поставив под сомнение возможности государств Запада, последние вообще едва не захлебнулись от желчи.

    Спасение зависит от рейтинга

    К сожалению для них, желчь – это единственное, что они могут предложить в ответ. Ведь самим-то похвастать пока нечем. Да, ряд западных вакцин находятся на этапе клинических испытаний, но все у них пока не слава богу. Так, компания AstraZeneca (чья вакцина находилась на финальной стадии испытаний на людях и на которую государства уже оформили предзаказ в размере почти трех миллиардов доз), заявила о приостановке тестов после того, как у одного из испытуемых возникли побочные эффекты. Не исключено, что они будут оперативно возобновлены – но осадочек останется.

    А для Штатов это проблема, ведь Белому дому очень-очень нужно скорейшее изобретение вакцины. Дональд Трамп говорит, что благодаря его действиям в США уже три варианта вакцины находятся на финальных стадиях испытаний и готовая вакцина может появиться уже в октябре. Центр по контролю за заболеваниями (структура, отвечающая в США за борьбу с эпидемиями) уже обратился к губернаторам штатов с просьбой подготовиться к распространению вакцины среди населения с 1 ноября.

    Дата понятна – Трамп хочет начать вакцинацию и «спасать американцев» до начала президентских выборов в США. Однако, к сожалению для него, советники президента говорят, что такой сценарий «крайне маловероятен, если не невозможен». Монсеф Слауи, которому президент поручил курировать процесс подготовки вакцины, считает, что наиболее уязвимые слои населения (пожилые люди) смогут получить ее к концу года, а общую вакцинацию населения Штатов можно ожидать к середине 2021 года. Руководители американской системы здравоохранения тоже обещают, что «либо вакцина будет безопасной и эффективной, либо ее вообще не будет».

    Согласится ли с таким вердиктом и с такими сроками Трамп, а также американские политики? Дело-то не только в выборах, и даже не только в том, что великую Америку в деле производства вакцины обогнала какая-то «страна-бензоколонка» в лице России. Скорее всего, Америку обгонят и ее настоящие враги, Карфаген современного американского Рима – Китай. Китайцы официально презентуют собственные варианты вакцин, и, судя по заявлениям из Бразилии (где идут клинические испытания китайской вакцины от компании Sinovac Biotech), она будет доступна уже в декабре. Если китайцы обгонят американцев, то это будет не только позор для Штатов, но и доказательство ошибочности их подхода в деле борьбы с «короной».

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    Дело в том, что Америка принципиально не участвует в глобальном проекте создания и распространения вакцины (COVAX), потому что этот проект ведет Всемирная организация здравоохранения. Та самая, которую Вашингтон назвал марионеткой Пекина, намеренно скрывающей вину КНР в распространении болезни. «США продолжат сотрудничать с нашими иностранными партнерами с целью борьбы с коронавирусом, но мы не позволим ограничивать себя международным организациям, которые находятся под контролем коррумпированной ВОЗ и Китая», – заявил представитель Белого дома Джадд Дир. У экспертов возникает вопрос – что будут делать США со своей вакциной? Использовать ее для себя или делиться с миром? А теперь возникнет и новый вопрос – сколько жизней американцев было принесено в жертву гордости Белого дома?

    Именно поэтому в Штатах активно ходят слухи, что Трамп намерен принудить американских фармацевтов быстрее выпустить вакцину на рынок и отказаться от проведения ряда необходимых тестов. Да, это риск – но президент может на него пойти в случае, если его рейтинг перед выборами будет печальным. Ведь политика все-таки превыше всего – даже во время эпидемии.


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