Чтобы помочь одному бездомному, надо перекроить систему

Взгляд
12 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
Разделы

Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии

Саудиты пытаются вернуть Россию в ОПЕКФото: Tannen Maury/AP/ТАСС
После отказа России сокращать добычу в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия начала нефтяную войну. Саудиты готовы демпинговать и грозят серьезно нарастить добычу нефти. Это еще сильней обвалит и так низкие цены на нефть. Партнеры в одночасье превратились во врагов. Сможет ли Россия убрать американских сланцевиков и какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
Перейти а раздел…

Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
Перейти а раздел…

Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
Перейти а раздел…

США рискуют получить президента-марионетку

Злые языки утверждают, что Байден погружается в маразмФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Дональд Трамп закрывает границы США для европейцев на 30 дней и готовится ввести режим ЧС из-за коронавируса. Для него это вопрос политического выживания: если инфекция ударит по производству, президент не сможет переизбраться на второй срок. Уже понятно, что его главным противником станет Джо Байден, разгромивший Сандерса на праймериз. Как и то, что Байден станет президентом-марионеткой.  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Чтобы помочь одному бездомному, надо перекроить систему

Ирина Мешкова, Руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата
То, что человек попал в тяжелую ситуацию, заработал множество психологических и духовных проблем, пристрастился к алкоголю, еще не значит, что ему нельзя помочь. Подробности...

Рушится уверенность в Святой Загранице

Наталия Осипова, журналист
Ладно, у нас все плохо, но у них-то, в Италии все хорошо? Или в Америке? Или в Израиле? И одно за одним схлопываются окошки. Закрыто, карантин, до свидания. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В последние годы становятся все более актуальными психологические и информационные операции, составляющие суть гибридной войны. Той самой гибридной войны, в состоянии которой в настоящее время находятся Россия и коллективный Запад. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как коронавирус стал мемом

    Сандерс повержен, на очереди Трамп

    Путин как несекретное оружие России

      Перейти а раздел…

      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
      Подробности...

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...

      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?
          • Да

          • Нет

          • Затрудняюсь ответить

          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

          • Общественные работы

          • Условный срок

          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

          Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?
          • Поддерживаю

          • Осуждаю

          • Отношусь нейтрально

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Не прошедшему карантин депутату Катасонову аннулировали пропуск в Госдуму
              В Кремле разъяснили суть поправки в Конституцию о президентских срокахРешение США об изоляции от Европы усилило падение цен на нефтьУкраинские националисты сбили с ног представителя СНБО Сергея СивохоПутин назвал Ходорковского жуликом
              Мишустин: Угроза распространения коронавируса в России сведена до минимумаСаудиты захотели предложить Европе тройные объемы нефти по 25 долларовВ ЛНР рассказали о роли Козака и Ермака в переговорах по ДонбассуПутин вспомнил, как его обсчитывали в советское время
              В России продажи туров за рубеж упали на 60%Иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспортеПолитолог: Украина не способна найти компромисс по ДонбассуМартиросян рассказал, как Зеленский лишил смысла жизни всех кавээнщиков

              Главная тема


              США рискуют получить президента-марионетку

              президентские сроки


              Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию

              пандемия коронавируса


              В Кремле ответили на вопрос об отмене парада Победы в Москве

              Голливудский актер


              Вирусолог оценил шансы Тома Хэнкса победить коронавирус

              Видео

              черное золото


              Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии

              тотальный карантин


              Борьба Украины с коронавирусом заставит кашлять всю Европу

              война 21-го века


              Турецким беспилотникам приписали фантастические успехи в Сирии

              международная ситуация


              Путин должен продолжать большую геополитическую игру

              Укрепление системы


              Ирина Алкснис: Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?

              Равный партнер


              Геворг Мирзаян: Москва выдержала турецкую проверку «на слабо»

              Мало что изменилось


              Владимир Добрынин: К нефтяной войне в Кремле были готовы

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?


              Ирина Мешкова

              Чтобы помочь одному бездомному, надо перекроить систему

              Ирина Мешкова
              Руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата
              		 12 марта 2020, 14:30

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Президент по итогам встречи с волонтерскими организациями поручил правительству заняться вопросом бездомных – собрать лучшие практики и внести необходимые изменения в законодательство, чтобы помощь бездомным стала более эффективной и предметной.

              Поручение президента – сигнал недовольства работой государственной системы, призванной решать проблему бездомности. Эта система, по сути, не менялась с момента распада Советского Союза. СССР существовал в совершенно других реалиях, не было проблемы массовой внутренней миграции и такого количества людей на улице. Да и советские подходы даже в старых реалиях не очень работали.

              Всю систему помощи надо перекраивать – от срочной социальной помощи до реабилитации с пост-сопровождением.

              Во многом двигателем содержательной части реформы могут стать московские НКО – в Москве колоссальный опыт помощи бездомным. Москва в целом более активная и более решительная. Здесь сосредоточены крупнейшие российские организации с авторитетом, опытом, высокими компетенциями. Они находятся в достаточном единомыслии, чтобы объединить свои усилия и поддержать друг друга. Поэтому новый пилотный проект по помощи бездомным надо начинать именно с Москвы и возможно – параллельно в 2-3 других крупных городах.

              И уже ясно, куда в принципе нужно двигаться.

              Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

              Нужно разделить подходы к помощи в крупных городах – мегаполисах, куда люди едут на заработки, – и в маленьких городах. Это совершенно разные случаи и совершенно разные люди. Другое внутреннее наполнение проблемы.

              В крупных городах это, как правило, люди, у которых есть дом, жилье, связи, но которые приехали в большой город заработать. В маленьких городах бездомные находятся в более тяжелых, «зависших», иногда безвыходных ситуациях. Логика помощи здесь принципиально разная, поэтому и систему нужно строить с учетом этих особенностей.

              Нуждается в корректировке срочная социальная помощь – дать человеку еду, одежду, лекарства, позволить ему согреться в морозы. В больших городах ситуация более-менее позитивная – бездомные сегодня не умирают на улице от голода. Но смысл срочной помощи не в том, чтобы человек как можно дольше оставался на улице и ему там было хорошо жить, а в том, чтобы он максимально быстро эту жизнь на улице оставил и вернулся в общество. Поэтому необходимо, чтобы система срочной помощи была переориентирована именно на это.

              Важное направление реформы – профилактика бездомности. В Москве это программа «Возвращение» православной службы «Милосердие». Ее суть в своевременной помощи тем, кто только попал в беду – обворовали, обманули, бросили на работе. Нужно связаться с родными, купить билет и отправить домой. Эта программа крайне актуальна для крупных и транзитных городов, где большие потоки внутренней миграции, для городов, привлекательных для заработков.

              Реабилитация. Это ключевое направление реформы. Пока реабилитационный процесс еще не очень хорошо проработан в России, но, тем не менее, уже существует ошибочное мнение, что в реабилитации нуждаются только «старожилы» улицы.

              Опыт православной службы помощи «Милосердие» и других церковных проектов – а Церковь сегодня организовала более 90 приютов для бездомных – показал, что в реабилитации нуждаются и те, кто прожил на улице даже полгода. Мы увидели, что люди, выброшенные на улицу, например, после неудачного трудоустройства, не возвращаются к себе домой в регион. Выбирают жить на помойке в богатом городе вместо скромных, но человеческих условий в небольших городах. Как в известном советском фильме: «Полюбить – так королеву, проиграть – так миллион». Увы, таково следствие разрушенных в обществе и семье ценностей и утраченных жизненных ориентиров.

              Мы в Москве более 6 лет ищем новые методы решения этой проблемы, и мы увидели, что без реабилитационных мероприятий эти люди вернуться к нормальной жизни не смогут. Люди после мощнейшего стресса проживания на улице не способны сами восстановить отношения с родными, зарабатывать деньги, искать и снимать жилье.

              Помощь в Москве устроена часто по принципу – «Из Челябинска, брат? Ну вот туда и вернем. Там тебе помогут». Но у него дома проблемы, долги за коммуналку, маленькие дети, жена, которая «пилит» за то, что денег мало, что он «не мужик», родители давно умерли... Вот и что ему делать? Кто скажет ему: «Очнись! Остановись. Успокойся. Я верю в тебя. Ты хороший, у тебя всё получится. Вперед»? А как человеку без этого? Ради чего жить? В жизни должен быть Другой, в жизни должна быть поддержка. Причем как в Москве, так и в его родном Челябинске.

              Вот для такой поддержки, осознания реального положения и возвращения к жизни и существует реабилитационный процесс.

              То, что человек попал в тяжелую ситуацию, заработал множество психологических и духовных проблем, пристрастился к алкоголю, еще не значит, что ему нельзя помочь. Наша задача – социально ответственного здорового общества – создать условия для реабилитации этих несчастных людей. Для этого нужны специалисты. Например, в нашей команде – социальные работники, психолог, аддиктолог, священник. Бездомному нужна комплексная помощь.

              Реабилитационный процесс делится на несколько этапов. Если зависимому от алкоголя и наркотиков для прохождения реабилитации нужен примерно год, то бездомному – еще больше времени. Это длительная работа, и ее лучше проводить за городом, в той среде, где у человека меньше соблазнов.

              Важный пункт реформ – пост-реабилитационное сопровождение этих людей. Я ни в коем случае не утверждаю, что их нужно пожизненно содержать. Но очень важно психологическое сопровождение и обеспечение чувства тыла за спиной – чтобы человек понимал, что, если он оступится, ему быстро помогут.

              Требует корректировки взаимодействие социальных и медицинских служб. Например, человек попадает в больницу, получает медицинскую помощь, выписывается из нее – и что с ним дальше происходит? Социальная и медицинская сфера, полиция, страховые фонды – все работают сами по себе. Систему надо выстроить с фокусом на проблемы отдельного человека, надо максимально по-человечески позаботиться о бездомном. А если это паллиативный бездомный, то позаботиться еще и о том, чтобы он по-человечески отошел в мир иной. Важно, чтобы больницы не стремились поскорее от таких людей избавляться, а предоставляли реальную помощь.

              Кадры. По своему опыту знаем, что в сфере работы с бездомными не хватает специалистов – очень сложно найти людей, которые будут готовы неравнодушно и с самоотдачей трудиться на этом сложном направлении. Ведь нужно уметь возвращать бездомным волю к жизни, отогревать человека, помогать ему меняться.

              Мы сейчас начали разработку курсов для волонтеров, а в перспективе и сотрудников, которые понимают особенности проблемы бездомности и способны мотивировать людей, помочь им встать на ноги и попробовать продолжить жить после падения. Очевидно, профильное обучение специалистов необходимо не только на базе НКО, но и хотя бы в нескольких вузах страны.

              Нужно признать: в нашем обществе сложилось негативное представление о бездомных. Многих людей можно понять, ведь никто не хочет, чтобы в его подъезде жил пьяный, пахнущий человек. Но в том-то и дело, что пока мы не запустим федеральную систему помощи этим людям, мало что изменится. Ведь бездомный – это не тот, кого надо подальше убрать из общественных мест из-за запаха или внешнего вида, а это человек, которому нужны поддержка и сочувствие. И помощь профессионалов, которые займутся его реабилитацией.

              Когда ваш близкий попадает в реанимацию, вы же не вычеркиваете его из своей жизни, не говорите, что больше ничего не хотите знать о нем. Вы жалеете его, заботитесь о нем, молитесь о нем.

              Никто, конечно, не ожидает такой глубокой заботы о бездомных от всех людей. Но это беда, в которой по стечению обстоятельств может оказаться каждый. Это важно помнить.

              Я верю, что у нас все получится. Главное – не закрываться от проблемы, не ограничиваться символическими жестами и помнить, что мы все в этом вопросе – и государство, и общество – союзники.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Рушится уверенность в Святой Загранице

              Наталия Осипова, журналист
              Ладно, у нас все плохо, но у них-то, в Италии все хорошо? Или в Америке? Или в Израиле? И одно за одним схлопываются окошки. Закрыто, карантин, до свидания. Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России

              Сергей Козлов, ветеран спецназа
              В последние годы становятся все более актуальными психологические и информационные операции, составляющие суть гибридной войны. Той самой гибридной войны, в состоянии которой в настоящее время находятся Россия и коллективный Запад. Подробности...
              Обсуждение: 40 комментариев

              Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Рискну предположить, что у Путина совсем иные цели, чем сохранение собственной власти. И главной из них является стратегическая – оставить после себя систему, которая будет существовать еще очень долгое время после него. Подробности...
              Обсуждение: 173 комментария

              К нефтяной войне в Кремле были готовы

              Владимир Добрынин, журналист
              Для России мало что изменилось: снижение стоимости бочки нефти легко покрывается увеличением поставок сырья заграничным партнерам – объемы долларов и евро, притекающих в страну, останутся на прежнем уровне. А рублевые поступления в бюджет даже увеличатся. Подробности...
              Обсуждение: 59 комментариев

              Москва выдержала турецкую проверку «на слабо»

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Турция отступила и поняла, что Россия – не «еда», а как минимум равный партнер. Вопрос только в том, насколько долго в Турции будут помнить об этом уроке и как скоро снова решат испытать Кремль. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Свободный Запад раскачал собственную лодку

              Алексей Алешковский, сценарист
              Даже будучи обвешанными всевозможными гаджетами и напичканными моднейшими идеями, в глубине души мы остаемся суеверными дикарями, жгущими ведьм, услугами которых пользовались перед этим. Подробности...
              Обсуждение: 21 комментарий

              Pussy Riot и бремя либерального человека

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
              Обсуждение: 50 комментариев

              Идеальному императору России – 175 лет

              Владимир Можегов, публицист
              Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова. Миротворец Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Подробности...
              Обсуждение: 68 комментариев

              Вирус вскрыл подводные камни, разбросанные эффективными менеджерами

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Вброс 9700 сообщений о сотнях трупов и сотнях тысяч зараженных в Москве старательно распространялся через родительские и мамашкины группы и форумы по всем соцсетям. Причем профессионально. Кому-то это очень надо – нагнетать тему. Подробности...
              Обсуждение: 27 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............