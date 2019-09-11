Выборы оказались хорошим лекарством для власти

Парадокс в том, что московские выборы – с их протестным голосованием, умным голосованием, внезапным проигрышем тех, кто «по плану» должен был победить, – это хорошее лекарство для власти, сплошная польза, а вовсе не яд.

Чего хочет ребенок? Круглые сутки есть конфеты.

Чего хочет мужик? Холодного пива – и на диван.

Чего хочет женщина? В шмоточный магазин – и покупать, покупать.

Чего хочет чиновник? Чтобы результаты выборов как в Средней Азии, и можно было слать превосходные рапорты наверх о том, как мы всех победили.

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Проблема в том, что конфеты на завтрак и ужин – это вредно, и пиво с диваном – это вредно, и потратить все деньги на тридцать восьмую сумку – это вредно, и уж тем более итоги выборов как в Туркмении – это разрушительно для государства.

Петру Петровичу хочется бесконечно отчитываться перед Иван Иванычем о том, как все бесподобно, идеально, еще лучше, еще, давайте 99% «за», помню, какой-то секретарь обкома в СССР зарезал всю скотину у себя в области, торжественно перевыполнил план по заготовкам, получил, что ли, орден, а потом застрелился.

Но на самом-то деле, хорошие результаты – это умеренные результаты, и системе полезно, чтобы она время от времени не могла составлять триумфальные отчеты, чтобы возникал у нее успешный, но не убийственный оппонент, который, выпустив пар, сделает ее сильнее, чтобы приходилось проигрывать – и, значит, не деградировать, а суетиться, придумывать что-то, возвращать избирателя, в общем, жить.

Как устроен западный мир?

Там всегда есть несколько сил, каждая из которых совершенно не претендует на «слом всего», и все они – лояльны государству, но между собой у них происходит бурная конкуренция.Получается так, что секта Алексея Анатольевича сработала ровно на эту схему – очень полезную для всех, в отличие от самой секты.

Вот бы и дальше так было.

Но такого удовольствия они нам, увы, не доставят.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского