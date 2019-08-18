Парк Горького как символ новой России

Взгляд
18 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:09  |  vz.ru
Разделы

Четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России

Многие утверждают, что уже в ближайшем будущем люди будут работать гораздо меньшеФото: Charles Platiau/Reuters
Казалось бы, какой может быть подвох в том, чтобы трудиться на один день меньше, отдыхать на один день больше, а зарплату получать в прежнем объеме? По крайней мере, именно эти аргументы используют сторонники идеи перехода на четырехдневную рабочую неделю. Однако в реальности есть целый ряд сложностей и сомнений – особенно в российских условиях.  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия предложила Китаю подумать о сибирских лесах

Российско-китайскую дружбу подтачивает проблема «черных лесорубов»Фото: Li Ga/Zuma/ТАСС
Москва предупредила Пекин: Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай. Это случится, если Поднебесная не перестанет закупать добытую незаконно сибирскую древесину. Перекрытие границ позволит России зарабатывать существенно больше за счет переработки леса на своей территории и экспорта уже готовой продукции. Но у такого решения могут быть и опасные последствия. Подробности...
Перейти а раздел…

Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
Перейти а раздел…

США напомнили миру о старом способе менять баланс сил

Так изображали американские территориальные приобретения в конце 19 векаФото: общественное достояние
Идея Дональда Трампа о покупке Гренландии у Дании не имеет шансов на успех. Тем не менее, эта мысль возникла у Трампа не случайно – США почти половину своей территории приобрели за деньги. Американский президент действует как бизнесмен: если что-то может принести выгоду, это надо купить. Поэтому в XXI веке практика покупки и продажи территорий может вернуться вновь. Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Парк Горького как символ новой России

Сергей Мардан, публицист
За это свое право – жить сытой, беспечной, буржуазной жизнью новые москвичи перегрызут глотку кому угодно. Любой оппозиции, любым несогласным, любому, кто захочет отнять у них это право. Они – истинная опора российского общества. Подробности...

Наполеон уже не торт

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На уровне общего места мы знаем, что Наполеон – едва ли не создатель современной Европы. Собственно, до сих пор можно услышать сетования – мол, печально, что Наполеон не победил Россию. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

США начинают новый передел мира с Гренландии

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История возвращается на круги своя, и формула Фукидида «сильные делают то, что могут, а слабые – то, что им позволяют сильные» доказывает свою актуальность. Нельзя не сказать за это Трампу большое спасибо. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
    Перейти а раздел…

    Знаменитые истории спасения в авиакатастрофах

    Следующее поколение молодежи откажется от православия?

    Кто устроил майдан в Гонконге

      Перейти а раздел…

      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
      Подробности...

      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
      Подробности...

      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:При столкновении автобуса со столбом в Москве пострадали 14 туристов

              Главная тема


              Богатейшее нефтяное королевство остается без самого необходимого

              превосходят по ракетам


              В США сравнили американский флот и ВМФ России

              «это абсолютно нормально»


              Американские СМИ написали об игнорировании российского самолета-разведчика над США

              «краткость – сестра подлости»


              Захарова высказалась о Калоеве как кандидате в депутаты

              Видео

              покупка мира


              США напомнили миру о старом способе менять баланс сил

              территориальный спор


              Названа настоящая цена, которую Россия просит за Курильские острова

              официальные результаты


              Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

              Долгая зима


              В США провели моделирование ядерной войны с Россией

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Враждебное поглощение


              Тимофей Бордачёв: США начинают новый передел мира с Гренландии

              Причастность к Церкви


              Ирина Алкснис: Не совсем православные – все равно православные

              «Шинель» Вудстока


              С изнанки лета любви

              на ваш взгляд


              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:


              Сергей Мардан

              Парк Горького как символ новой России

              Сергей Мардан
              публицист
              		 18 августа 2019, 10:15

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Когда Парк Горького из точки сбора пьяных десантников на День ВДВ вдруг превратился в самое модное место Москвы, в символ хипстерства, где парил свободно дух подлинного космополитизма, столичный креативный класс несколько лет испытывал по отношению к нему почти религиозный восторг.

              Парк Горького стал местом нового откровения. Московский Стоунхендж, священная роща друидов, портал в иной мир. Там все было иное, и человек, проходя под величественной сталинской аркой, тоже вдруг преображался.

              В Парке Горького русский человек начинает себя вести, словно он за границей. Черты лица его разглаживаются, из взгляда уходит вечное напряжение, осанка и весь язык тела перестают быть угрожающими, как это обычно принято в любом российском «спальнике». Здесь можно просто валяться на пуфике и читать книжку, или гулять с девушкой, не опасаясь наткнуться на скучающих гопников. Да и гопники стали приезжать в ЦПКиО, где тоже удивительным образом начинают вести себя, как какие-нибудь добропорядочные молодые парижане из дорогих арондисманов.

              Парк Горького стал моделью и образцом новой Москвы, которую начал строить Собянин и которая сегодня, можно считать, в основном построена. Презентация ее миру состоялась прошлым летом на Чемпионате мира по футболу, и мир был приятно поражен.

              Но теперь Парк Горького оказался прогрессивной общественностью проклят. Бывшее место силы объявлено символом предательства протеста, капищем ложных богов. Теперь в Парк приличному человеку «со взглядами» ходить никак не прилично. Это безусловный и окончательный «зашквар». На виртуальной либеральной зоне после посещения ЦПКиО гарантировано место только возле виртуальной параши.

              Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

              Теперь для оппозиционно настроенных граждан Парк Горького – это не хипстерские пуфики и тренировки по йоге на набережной. Это – «чудовищный в своем бесстыдстве и мерзости» Фестиваль шашлыка.

              Как древние евреи однажды отпали от истинного Бога и снова стали поклоняться Ваалу, так и 300 тысяч москвичей приняли участие в разнузданном языческом празднестве в то время, когда лучшие люди России вышли на бульвары стоять за свою и нашу свободу.

              До чего же переменчиво настроение московского интеллигента. Он капризен, неблагодарен, мнителен. Еще вчера он готов был качать на руках своего героя и объявлять его мессией, а уже сегодня плюет ему в лицо и ругает всякими паскудными словами. Словно злая, стервозная баба, обязательно еще добавит: «Да на самом деле я всегда тебя презирала. Ты – ничтожество и жалкий лимитчик»

              Однако я совершенно не думаю, что урбанистическое умиротворение москвичей оказалось политикой ошибочной и не смогло нейтрализовать оппозиционные настроения в городе. Об этом Сергею Семеновичу волноваться как раз совершенно не стоит.

              Москва хороша тем, что свою вожделенную для всякого бывшего советского человека прописку она ежегодно дарит примерно 1 миллиону человек, которые едут в нерезиновую со всех бесчисленных провинций бывшей империи. Эти люди не только не избалованы бесплатными оупенэйрами и гастрономическими фестивалями, но даже тротуар, не разбитый в хлам, поражает их эстетическое чувство. Место тех, кому нынче западло стало кататься на лонгборде в Парке Горького, немедленно заполняется новыми желающими.

              И за это свое право – жить сытой, беспечной, буржуазной жизнью эти новые москвичи перегрызут глотку кому угодно. Любой оппозиции, любым несогласным, любому, кто захочет отнять у них это право. Они – истинная опора того устройства российского общества, которое оппозиция брезгливо называет «режимом».

              Мы уже видим черты той самой прекрасной России будущего, о которой толкуют непримиримые. Мы мечтаем о том времени, когда на собянинскую Москву станут похожи десятки российских городов. Когда расслабленная прогулка по ухоженной набережной станет возможна в Твери, Владимире и Костроме. Когда комфортная, сытая буржуазная жизнь сменит беспросветную хтонь бесчисленных российских райцентров и поток внутренних мигрантов из России в Москву, наконец, начнет иссякать. 

              Однажды – а это скоро, все к этому идет – когда вся Россия покроется велодорожками и платными парковками, благодарные москвичи обязательно поставят памятник Собянину именно у входа в Парк Горького. Мраморный московский градоначальник величественно будет всматриваться в перспективу центральной аллеи парка, по которой перед ним будут нестись колонны электрических самокатов, красивые физкультурницы будут выполнять фигуры на роликовых коньках, а семьи с детьми есть мороженое и сахарную вату.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Наполеон уже не торт

              Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
              На уровне общего места мы знаем, что Наполеон – едва ли не создатель современной Европы. Собственно, до сих пор можно услышать сетования – мол, печально, что Наполеон не победил Россию. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              США начинают новый передел мира с Гренландии

              Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
              История возвращается на круги своя, и формула Фукидида «сильные делают то, что могут, а слабые – то, что им позволяют сильные» доказывает свою актуальность. Нельзя не сказать за это Трампу большое спасибо. Подробности...
              Обсуждение: 42 комментария

              Не совсем православные – все равно православные

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...
              Обсуждение: 348 комментариев

              С изнанки лета любви

              Владимир Можегов, публицист
              Леволиберальная общественность широко отмечает 50-летие рок-фестиваля в Вудстоке, ставшего символом 60-х. Секс, наркотики, рок-н-ролл – это принцип жизни оттуда. Это кара, которая постигла весь старый белый консервативный мир. Подробности...
              Обсуждение: 8 комментариев

              Почему люди потеряли способность влюбляться на всю жизнь

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Видимо, нам придется искать новые смыслы для своего существования. И выращивать новые сердца для новой любви. Чтобы не вымереть и не превратиться в стада несчастных животных, боящихся любви, семьи, союзов. Просто потому, что мы стареем. Подробности...
              Обсуждение: 108 комментариев

              Россия для Америки остается «поработителем» народов

              Андрей Бабицкий, журналист
              Работающая на протяжении более полувека официальная политическая линия США в отношении нашей страны базируется на чистой, без всяких примесей, русофобской доктрине. Американский закон «О порабощенных нациях» – это именно она. Подробности...
              Обсуждение: 42 комментария

              А может, всё-таки повернуть реки?

              Антон Крылов, журналист
              России жизненно нужны новые инфраструктурные мегапроекты, способные подарить гордость за отечественных ученых, инженеров, строителей и дать зримый экономический эффект. А где гордость за страну – там и политическая стабильность. Подробности...
              Обсуждение: 93 комментария

              Споры вокруг выборов есть и будут

              Алена Булгакова, руководитель исполкома движения «Корпус» За чистые выборы»»
              Движение «Голос» опубликовало доклад об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах губернаторов 8 сентября 2019 года, который содержит широкий круг дискуссионных тезисов, а если называть вещи своими именами – откровенно провокативных. Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              На смену сионистскому заговору пришел русский

              Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
              Я восхищаюсь своей страной. Так тонко, так умело воздействовать на общественное мнение, манипулировать Европарламентом, Советом Европы, да и вообще земным шаром Подробности...
              Обсуждение: 38 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............