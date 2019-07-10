Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию в нашей историиФото: Валерий Морев/ТАСС
В Германии вновь попытались пересмотреть взгляды на одно из самых знаковых сражений Второй мировой войны – танковую битву под Прохоровкой. По мнению немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, крупного боя не было и Красная армия не одержала победы, а потому памятник советским воинам под Прохоровкой нужно снести. Почему в Германии уже не в первый раз пытаются оспорить эту страницу истории Второй мировой войны? Подробности...
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Как заставить Украину выполнить Минские соглашения

Война в Донбассе продолжается уже пять лет – и это, как выясняется, соответствует воле народа УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В России принято считать, что выполнение Минских соглашений саботируется прежде всего руководством Украины, ее политическим классом. Однако свежая социология дает поразительные результаты: и Порошенко, и Зеленский, отказываясь от примирения с Донбассом, действуют в прямом соответствии с запросами граждан Украины. Откуда взялся этот запрос и как заставить Киев поменять свою точку зрения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
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Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
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Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...
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            Ирина Алкснис

            Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

            Ирина Алкснис
            обозреватель РИА «Новости»
            		 10 июля 2019, 17:42

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            Было бы странно, если бы Путин согласился с необходимостью наложения рестрикций на целую страну за высказывания одного ее гражданина. Стоит напомнить, что за официальную позицию государства, высказанную его президентом, Грузия уже получила – перекрытие авиасообщения. Однако в основе мнения и слов Путина лежат и куда более сложные и масштабные причины, касающиеся не столько сиюминутных обстоятельств, сколько более глобальных и долгосрочных.

            Суть в том, что Россия переживает с соседями то, что можно без особого преувеличения назвать цивилизационным разрывом, который касается практически всех аспектов жизни наших стран.

            При всех издержках и проблемах Россия последовательно выстраивает свой статус одного из геополитических лидеров планеты XXI века, что влечет за собой соответствующее политическое, экономическое, военное, технологическое и прочее могущество. А ее соседи, бывшие родственники по Советскому Союзу… Будем честны, почти все они геополитически барахтаются в статусах глухой провинции и вассалов-сателлитов (неважно кого), а в самых тяжелых случаях и вовсе деградировали в состояние failed state.

            Державно-государственный упадок (а бывшие советские республики пережили именно его, поскольку в составе СССР были – и ощущали себя – частью глобальной сверхдержавы) повлек там за собой падение и государственно-политической культуры.

            Россия, кстати, этого тоже не избежала. Но, во-первых, она вернула себе великодержавный статус, а, во-вторых, государство последние годы ведет активную работу по наращиванию страной культурно-политического тонуса. Это касается как содержательных моментов (типа развития гражданского общества), так и чисто ритуальных. Кстати, ритуалы в культуре вообще и в политической культуре в частности чрезвычайно важны, так что нынешнее культивирование Кремлем большого имперского стиля носит абсолютно осмысленный характер.

            Фото: David Mdzinarishvili/Reuters

            Российским соседям не так повезло, в результате чего их политическая культура покатилась по наклонной, причем в последние годы процесс зашел так далеко, что стал заметен невооруженным взглядом. В лучшем случае там стала доминировать местечковая провинциальность с национальным колоритом. Но появились варианты и похуже, которые выглядят откровенной дикостью, и Грузия у нас на глазах пошла именно по этому пути. А самое печальное, что шансов свернуть с него очень мало.

            Проблема ведь не в радикалах-неадекватах, запредельно грязно матерящихся в прямом эфире лидерах общественного мнения и в скачущих на площадях бабуинах. Таких персонажей можно найти везде. Проблема в том, что в Грузии (как и на Украине) они стали доминирующей культурно-политической силой, навязывающей свои правила и свою эстетику всем остальным. И никакие заклинания про мыслящее иначе большинство тут не помогут. Очаги сопротивления становятся все реже и слабее, в итоге будут совсем подавлены, Габуния благополучно вернется в эфир в скором времени – и все пойдет своим чередом.

            В результате вокруг России формируется не просто русофобский пояс, о чем так часто печалятся разные люди, а русофобско-варварский пояс – что совсем другое дело. И что, как ни странно, вполне выгодно для нашей страны.

            Во-первых, в мировой политике постепенно формируется связка «Россия – цивилизация и высокая культура, постсоветские русофобы – слаборазвитые варвары (и заслуживают соответствующего отношения)». Она активно внедряется на международной арене (тут надо сказать отдельное спасибо Киеву) – и неважно, какие оценки сопровождают при этом нашу страну, мажут ли ее черной краской (что обычное дело) или воспринимают сквозь розовые очки (что случается крайне редко).

            Во-вторых, наблюдение за антироссийскими выходками соседей дает нам самим наглядный пример того, как не надо себя вести и действовать. Тем самым Украина и Грузия вносят свой вклад в развитие и укрепление российской политической культуры.

            В-третьих, усиливаются позиции России как центра притяжения для людей на постсоветском пространстве, которые не хотят быть частью того, во что превращается их национальная культура и национальное государство, предпочитая ассоциировать себя с куда более высокоразвитой во всех отношениях цивилизацией.

            В-четвертых, это окончательно освобождает Россию от советских стереотипов дружбы народов. И тех из них, что про всеобщее равенство (невозможно воспринимать, как равных себе, страны, где политическим ритуалом является матерщина, неважно, в чей адрес, или марши неонацистов), и тех, что про обязанность русских кормить, заботиться и проявлять снисхождение к потерявшим берега «младшим братьям».

            И не стоит питать иллюзии по поводу привычной риторики Путина о братских грузинском и украинском народах. Дела в данном случае куда важнее слов.

            В сухом остатке мы имеем хорошо знакомое путинское политическое дзюдо: Россия не имеет возможности переломить тренд культурно-государственно-политического развития соседей, но она может использовать его в свою пользу.


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