Как олигарх Игорь Коломойский спасет Украину

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Путешественники без багажа смогут существенно сэкономить

Крупнейшая российская авиакомпания решила снизить цены на билетыФото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», которой грех жаловаться на финансовые показатели и число пассажиров, решила существенно снизить цены на авиабилеты. Для этого премиальный перевозчик решил перенять инструменты лоукостеров. Что же подвигло «Аэрофлот» решиться на введение безбагажного тарифа и чем он выгоден пассажирам? Подробности...
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Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

Коалиционный договор оппозиции – это настоящая декларация о захвате властиФото: Marko Djurica/Reuters
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Вучича и останавливаться не собираются. Представители оппозиции находятся в контакте с посольством США, где за взаимодействие с ней отвечает специальный человек. ЕС и США хотят, чтобы Сербия пересмотрела отношения с Россией. Могут ли они рассчитывать на успех? Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией вопреки запрету США. Китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Как олигарх Игорь Коломойский спасет Украину

Глеб Простаков, журналист
Последние опросы фиксируют преобладание в украинском обществе запроса на мир. Мир становится более выгодным вложением. В 2014–2015 годах Игорь Коломойский неудачно инвестировал в войну. В 2019-м может стать спонсором мира. Бизнес, ничего личного. Подробности...
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В чем причина материнского безумия

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Дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет. Подробности...
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Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

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Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            Глеб Простаков

            Как олигарх Игорь Коломойский спасет Украину

            Глеб Простаков
            журналист
            		 20 марта 2019, 12:08

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            Опросы присваивают Владимиру Зеленскому уверенную победу на выборах. Его отрыв от ближайших конкурентов – Петра Порошенко и Юлии Тимошенко – накануне голосования далеко вышел за рамки статистической погрешности. Опытные политологи, тем не менее, сомневаются в том, что рейтинг можно будет конвертировать в результат. Мол, молодежь не придет на участки, а именно она – основа электората актера и телеведущего. К тому же Зеленский просто не сможет защитить свою победу – он не имеет развитой сети штабов в регионах, слабо представлен в избирательных комиссиях. Плюс за него не вступятся националисты, которые способны контролировать улицу в случае массовых протестов.

            И все же цифры – упрямая штука. Зеленский представляет протестный электорат, которому опротивели старые лица в политике. На фоне коррупционного скандала, связанного с участием Порошенко в схемах по воровству в армии, этот протест лишь усиливается. Причем электоральными донорами Зеленского являются не только рассорившиеся кандидаты родного ему юго-востока страны (актер родом из промышленного Кривого Рога), но и избиратель майданного лагеря, уставший от бесконечной непобедоносной войны, масштабной коррупции и снижения стандартов жизни. Призыв «потерпеть еще чуть-чуть» спустя пять лет после «революции достоинства» уже не работает – народ хочет перемен.

            Зеленского не игнорируют сильные мира сего. В конце февраля с ним встречались главные носители американского интереса на Украине – посол Мари Йованович и спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер. Американцы не делают явных ставок на украинских выборах, справедливо полагая, что, кто бы ни победил, он будет играть по заданным США правилам. Украина в долгах, держателями которых являются американских инвестфонды и подконтрольный Штатам МВФ. На Украине развернуты институциональные структуры американского влияния – Национальное антикоррупционное бюро, Высший антикоррупционный суд, многочисленные политические и военные советники.

            Эти правила хорошо усвоили Порошенко, Тимошенко, Гриценко и прочая «старая гвардия». Но с Зеленским сложнее – в нем видят внесистемного игрока и не до конца понимают, чего ожидать. Рейтинги Зеленского взлетели меньше чем за два месяца с момента объявления о его вступлении в гонку и стали неожиданностью для многих, включая американцев. Неучастие в выборах лидера популярной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, который наверняка оттянул бы на себя голоса молодежи, сделало комика безальтернативным «новым лицом» в украинской политике.

            Против Зеленского работает по большому счету один фактор – его несамостоятельность. Статус «ручной болонки Игоря Коломойского» серьезно бьет по Владимиру Зеленскому. Но это правда. Основной ресурс кандидата-комика – популярный телеканал «1+1», принадлежащий Коломойскому. У Зеленского нет своей команды – шутки о том, что премьер-министром и министрами у Зеленского станут актеры его студии «Квартал 95», старые друзья-кавээнщики и прочие друзья друзей, за две недели до выборов уже не кажутся смешными. Очевидно, что на первом этапе потенциального президентства Зеленского кадры также обеспечит Коломойский. В 2014–2015 годах олигарх успел поруководить Днепропетровской областью в период острого военного противостояния в Донбассе. Так же, как он масштабировал свою бизнес-корпорацию в пределах области, он способен действовать и в масштабах страны.

            Фото: РИА Новости

            Мысль о том, что марионетки бизнесменов, получившие в руки власть, рано или поздно пытаются избавиться от своих спонсоров, имеет право на существование. Но эти тренды формируются годами. В начале своего президентства Владимир Зеленский будет равен или почти равен Игорю Коломойскому. А значит, отвечая на вопрос «Кто такой Зеленский?», можно для начала ответить на вопрос «Чего хочет Коломойский?».

            Простой ответ: Коломойский хочет вернуться. Петр Порошенко выдавил его с Украины, забрал его основной актив – крупнейший в стране «ПриватБанк». По каким-то причинам президент не сумел договориться с Коломойским, как договорился с другим олигархом – Ринатом Ахметовым. То ли для Коломойского и Порошенко не нашлось взаимовыгодной схемы, какой для Ахметова и Порошенко стала формула ценообразования на уголь «Роттердам плюс». То ли президент побоялся амбиций миллиардера, которые не позволяли тому оставаться политиком регионального значения.

            Сейчас это уже не важно. Важно то, что для Коломойского Порошенко – враг. «Если Порошенко станет президентом, я скажу, что вообще ни в чем не разбираюсь», – сказал осенью 2018 года Игорь Коломойский.

            Итак, берем бритву Оккама и мысленно делаем президентом человека с самым высоким рейтингом накануне выборов. Шутки в сторону, Владимир Зеленский – президент. И главный вопрос, который встанет перед ним сразу после инаугурации, – вопрос войны и мира. Вспомним, Игорь Коломойский создавал первые националистические батальоны, отправлявшиеся на восток: «Днепр» и «Днепр-1». Он поддерживал «Правый сектор*» и другие радикальные силы.

            Но Коломойский делал то, что делал, не потому, что большой националист и патриот. «Человеку с тремя гражданствами», как сам любит называть себя бизнесмен, патриотизм присущ ровно в той степени, в какой он остается выгодным вложением средств. Я прекрасно помню, как в феврале 2015 года, сразу после дебальцевского котла, правая рука Коломойского, бывший замгубернатора Днепропетровской области, известный рейдер Геннадий Корбан призвал к переговорам с лидерами непризнанных ДНР и ЛНР. «Местные политики должны понять – если у них не удался блицкриг, то тогда нужно снять корону и договариваться», – говорил Корбан. На уточняющий вопрос журналистов «С кем договариваться?» – ответ: «Хоть с чертом лысым, лишь бы люди перестали гибнуть». Слова с точки зрения современной украинской пропаганды крамольные.

            Последние опросы фиксируют преобладание в украинском обществе запроса на мир. Мир становится более выгодным вложением, чем война. В 2014–2015 годах Игорь Коломойский неудачно инвестировал в войну. В 2019-м он вполне может стать спонсором мира. А мир – это абсолютная ценность, пусть даже мир от «бородатого черта».

            Очевидно и то, что у Коломойского сложные отношения с Западом. Последний влияет на украинских олигархов, используя контроль над офшорными юрисдикциями, где зарегистрированы активы и недвижимость крупных украинских бизнесменов. Мастер офшорной эквилибристики Игорь Коломойский бежит от этого неудобного влияния. С 2018 года он даже вынужден уехать из родной ему Женевы в Израиль. Арест и «венское заключение» Дмитрия Фирташа стали для Коломойского сигналом – дважды повторять не нужно.

            Победа Владимира Зеленского – это шанс для Коломойского не только вернуться в украинскую политику, но и решить проблемы своей международной бизнес-империи. Что касается договороспособности Коломойского, то она стопроцентная. Делай, что выгодно, и будь что будет. 

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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