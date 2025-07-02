Все выглядело, как начало Третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.0 комментариев
Константинов назвал обвинения Келлога в адрес России безосновательными
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога против России необоснованны, поскольку украинский конфликт затягивают киевский режим и отдельные европейские чиновники, заинтересованные в сохранении напряженности.
«Обвинения Келлога безосновательны. Киевский режим только демонстрирует на словах свои намерения по урегулированию конфликта, а на практике вместе с отдельными европейскими чиновниками поддерживает напряжение, которое им выгодно, продолжая накачивать Украину оружием», – заявил он, передает РИА «Новости».
Он добавил, что нынешняя власть на Украине не способна выступать гарантом каких-либо соглашений, поскольку страна находится под внешним управлением. Константинов также подчеркнул, что Владимиру Зеленскому выгодно продолжать конфликт, так как это позволяет ему оставаться у власти и откладывать проведение выборов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США выступают за скорейшее прекращение огня на Украине и начало трехсторонних переговоров, обвиняя Россию в затягивании мирного урегулирования.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не затягивает переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Песков также отметил, что вопрос о дате третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может проясниться в ближайшее время.