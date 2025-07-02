Tекст: Дарья Григоренко

«Обвинения Келлога безосновательны. Киевский режим только демонстрирует на словах свои намерения по урегулированию конфликта, а на практике вместе с отдельными европейскими чиновниками поддерживает напряжение, которое им выгодно, продолжая накачивать Украину оружием», – заявил он, передает РИА «Новости».

Он добавил, что нынешняя власть на Украине не способна выступать гарантом каких-либо соглашений, поскольку страна находится под внешним управлением. Константинов также подчеркнул, что Владимиру Зеленскому выгодно продолжать конфликт, так как это позволяет ему оставаться у власти и откладывать проведение выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США выступают за скорейшее прекращение огня на Украине и начало трехсторонних переговоров, обвиняя Россию в затягивании мирного урегулирования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не затягивает переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Песков также отметил, что вопрос о дате третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может проясниться в ближайшее время.