Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Politico: Франция применила малоизвестный закон при задержании Дурова
Politico: Франция применила малоизвестный закон о криптографии при задержании Дурова
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции на основании малоизвестного закона 2004 года, обязывающего компании, предлагающие криптографические инструменты, уведомлять французское агентство кибербезопасности, пишет Politico.
По данным газеты, французские власти применили к Дурову статью закона 2004 года, регулирующую использование криптографии, согласно которому компании, предоставляющие пользователям криптографические инструменты, обязаны уведомить об этом французское агентство кибербезопасности, передает Ura.ru.
При этом опрошенные Politico эксперты выразили удивление применением этого закона в отношении Дурова. По их словам, за все время существования закона не было ни одного прецедента его применения к крупным интернет-платформам.
Многие эксперты выразили обеспокоенность тем, что такое применение может создать прецедент и привести к ограничению свободы в интернете.
Напомним, 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже.
Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.
Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему сложно поверить, что в деле Павла Дурова нет политики.
Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.