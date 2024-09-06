Politico: Франция применила малоизвестный закон при задержании Дурова

Politico: Франция применила малоизвестный закон о криптографии при задержании Дурова

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, французские власти применили к Дурову статью закона 2004 года, регулирующую использование криптографии, согласно которому компании, предоставляющие пользователям криптографические инструменты, обязаны уведомить об этом французское агентство кибербезопасности, передает Ura.ru.

При этом опрошенные Politico эксперты выразили удивление применением этого закона в отношении Дурова. По их словам, за все время существования закона не было ни одного прецедента его применения к крупным интернет-платформам.

Многие эксперты выразили обеспокоенность тем, что такое применение может создать прецедент и привести к ограничению свободы в интернете.

Напомним, 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже.

Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему сложно поверить, что в деле Павла Дурова нет политики.

Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.