Минченко: Антироссийский курс является доминантой для любого правительства Британии

Tекст: Анастасия Куликова

«За последнее время в Британии сменилось несколько консервативных премьер-министров. Причем с каждым новым ситуация в стране только ухудшалась. Абсолютно провальное правление консерваторов привело к катастрофическим для них последствиям на выборах», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Он напомнил, что Консервативная партия по сравнению с итогами выборов в 2019 году растеряла значительную часть голосов, которая распределилась между партией Reform UK Найджела Фаража, «зелеными», а также либеральными демократами. «За счет системы одномандатных округов, провал консерваторов получился просто разгромный», – акцентировал собеседник.

Что касается лейбористов, то они незначительно улучшили свой результат по сравнению с 2019 годом, сохранив свой основной электорат. «Вместе с тем обвалились шотландские националисты: если раньше у них было больше 40 мест, то теперь они могут рассчитывать лишь на восемь, – продолжил Минченко. – Что касается Reform UK, то ее результаты были переоценены, хотя лидер партии Найджел Фарадж смог избраться по одномандатному округу».

«Изюминкой на торте стало то, что бывший лидер лейбористов, а теперь независимый кандидат Джереми Корбин получил место в парламенте. Примечательно, что он, с позором изгнанный из партии за антисемитизм, в общенациональных опросах был более популярен, чем Кир Стайрмер. Стоит ожидать, что дед задаст жару», – считает собеседник.

Политолог не ожидает серьезных изменений во внешнем курсе Лондона. «В Британии будет сформировано более проевропейское, проамериканское, пронатовское правительство. Оно возьмет курс на особое партнерство с Соединенными Штатами, подобное тому, которое в свое время было у Тони Блэра и Билла Клинтона», – уточнил он.

Что касается украинского вопроса, то смягчения в риторике и политике тоже не последует. «Умиляться приходом лейбористов к власти в России не имеет никакого смысла. Антироссийский курс – доминанта и для консерваторов, и для лейбористов», – указал политолог.

Изменением может стать лишь то, что Лондон будет больше внимания уделять проблематике палестино-израильских отношений. «С одной стороны, среди лейбористов очень сильны пропалестинские настроения. С другой, Кир Стармер женат на еврейке, а их дети воспитаны в иудаизме. У будущего британского премьера особые отношения с еврейской диаспорой. Также он дружен с госсекретарем США Энтони Блинкеным. Поэтому я не исключаю, что этот вопрос может привести к расколу внутри партии», – считает эксперт.

Он признался, что с большим скепсисом относится к перспективам лейбористского правительства. «Вопрос, удастся ли лейбористам результат на выборах конвертировать в какие-то успехи, остается открытым. Я думаю, что они очень быстро растеряют уровень поддержки. Более того, не исключен раскол внутри, потому что партия очень разнородна», – пояснил собеседник.

Также политолог допускает вероятность новых досрочных выборов в Британии, в результате которых, как прогнозирует Минченко, серьезную прибавку получит партия Найджела Фараджа.

В то же время политолог Федор Лукьянов считает, что некие изменения во внешнеполитической линии Лондона если и будут, то не из-за того, что у лейбористов как-то отличается отношение, например, к конфликту на Украине, «а по причине огромного вала внутренних проблем, с которым придется иметь дело новому кабинету».

«Силы не безграничны, а внутренний приоритет выше международного. Вторая причина возможной коррекции – изменения в Вашингтоне по итогам выборов в ноябре. Британский курс сильно связан с позицией США», – добавил Лукьянов.

Напомним, Лейбористская партия одержала победу на выборах в парламент Британии. Как свидетельствуют промежуточные итоги подсчета голосов, оппозиционная партия гарантировала себе 326 мест из 650 в Палате общин, получив необходимое число мандатов для формирования нового правительства.

У правящей с 2010 года Консервативной партии пока всего 71 место. Подсчет бюллетеней продолжается и должен завершиться примерно к 07:00 (09:00 мск). Однако догнать лейбористов под руководством Кира Стармера уже невозможно, передает ТАСС. Британский премьер Риши Сунак уже признал поражение и поздравил Кира Стармера с победой.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что 40% британцев не видят разницы между консерваторами (уходящей властью) и лейбористами (приходящей властью). Из России разница тем более заметна не будет: в том, что касается поддержки Украины и противостояния Москве, программы обеих сил совпадают. Таким образом британцы опять выбрали русофобию.