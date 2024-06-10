«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.2 комментария
Народный фронт вручил военным новую партию автомобилей ко Дню России
Очередная партия автомобилей для передовой была вручена бойцам Народным фронтом в Ростове-на-Дону. В нее вошли УАЗы разных модификаций, приобретенные Минпромторгом, а также транспорт разных марок, направляемый федеральными органами власти, предприятиями и госучреждениями.
«Сегодня мы в Ростове-на-Дону передаем очередную партию автомобилей для военных – более 50 машин. Мы наполнили их всем, что необходимо. Приборы ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы. Мы надеемся, что транспортные средства при выполнении боевых задач для вас будут являться настоящими боевыми товарищами. Также в автомобилях мы передаем каски, форму, детекторы дронов, ряд авто завешен маскировочными сетями, их изготавливают народные полки, волонтерские объединения из разных регионов России. Это все уже сегодня поедет на линию боевого соприкосновения», – рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области, Алексей Мирошниченко.
Представитель Народного фронта, чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, Денис Лебедев добавил, что организация продолжает делать огромную работу по обеспечению бойцов на передовой, жителей приграничных и новых территорий всем необходимым.