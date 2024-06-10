Народный фронт вручил военным новую партию автомобилей ко Дню России

«Сегодня мы в Ростове-на-Дону передаем очередную партию автомобилей для военных – более 50 машин. Мы наполнили их всем, что необходимо. Приборы ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы. Мы надеемся, что транспортные средства при выполнении боевых задач для вас будут являться настоящими боевыми товарищами. Также в автомобилях мы передаем каски, форму, детекторы дронов, ряд авто завешен маскировочными сетями, их изготавливают народные полки, волонтерские объединения из разных регионов России. Это все уже сегодня поедет на линию боевого соприкосновения», – рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области, Алексей Мирошниченко.

Представитель Народного фронта, чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, Денис Лебедев добавил, что организация продолжает делать огромную работу по обеспечению бойцов на передовой, жителей приграничных и новых территорий всем необходимым.



